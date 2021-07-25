Карпин «не душил» Дзюбу, а Черчесова увольнять уже приходилось. Что вы не знали о главном тренере России

Сборная России по футболу 23 июля получила главного тренера — Валерия Карпина. Наставник будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде. 161.RU собрал главные факты о том, кто поведет сборную на чемпионат мира в Катаре.
Забил первый гол в истории сборной России
Это случилось 16 августа 1992 года в товарищеском матче. Как писал «Спорт Экспресс», всё произошло благодаря Станиславу Черчесову. Перед игрой главный тренер сказал футболистам: «Если дадут пенальти, сами решите, кто пробьет». Когда во втором тайме судья назначил
В конфликте с нынешним капитаном сборной России
Противостояние Артёма Дзюбы и Карпина началось 10 лет назад, когда нападающий только начинал играть и до сборной, а тем более до капитанства в ней, было еще далеко. Дзюба в «Спартаке» Карпина забивал много, но постоянно отправлялся в аренды — то в «Томь», то «Ростов». За год на Дону Дзюба стал одним из лучших бомбардиров чемпионата и в одном интервью заявил, что Карпин угрожает испортить его карьеру, если он не продлит контракт со «Спартаком».
— Ты что там разговорился? — спросил тогда Карпин форварда, если верить спортивному журналисту Сергею Егорову.
— Что? Сейчас я панамку тебе поправлю, — ответил Дзюба.
На обвинения Карпин ответил, что никогда не «душил» нападающего. Якобы если бы он это делал, то обязательно отправил бы Дзюбу в дубль «Спартака». В 2014-м Карпин покинул стан красно-белых, Дзюба на следующий год перебрался в «Зенит».
Дрался с Зиданом
За два месяца до чемпионата мира 2002 года сборная России сыграла товарищеский матч против французов — тогда действующих чемпионов мира и Европы. Голов команды не забили, но игра запомнилась другим.
На 70-й минуте Валерий Карпин жестко столкнулся с защитником Биксантом Лизаразю. После того как россиянин отмахнулся, началась потасовка, главными героями которой стали Карпин и Зинедин Зидан. После матча несколько игроков сборной Франции хотели разобраться с дерзким россиянином, но всё обошлось.
— После драки с Зиданом на «Стад де Франс» тоже пиво пили. Что вас удивляет? На поле завелись, повздорили — с кем не бывает? Потом помирились. В тот же вечер. Отыграли, французы на дискотеку поехали, нас тоже пригласили. Зидан подошел: «Всё о`кей?» «Ноу проблем». Выпили по бокалу и разошлись, — вспоминал тот эпизод Карпин в интервью «Спорт Экспрессу».
Президент «Спартака» считал Карпина «сбитым летчиком»
Тренерскую карьеру Карпин начал в 2009 году в «Спартаке». После его ухода в 2014 году владелец московской команды Леонид Федун резко высказывался о способностях и перспективах Карпина, назвав его «сбитым летчиком».
В 2019 году, когда «Ростов» Карпина встречался со «Спартаком», эта фраза стала темой матча, на стадионе играла одноименная песня группы «Би-2». Карпин тогда заявил, что фраза его не беспокоит, а лишь веселит.
Уволил Станислава Черчесова (нет, мы не про 2021 год)
В 2008 году Карпин стал генеральным директором «Спартака», который тогда тренировал Станислав Черчесов. После крупных поражений от московского ЦСКА в чемпионате России и киевского «Динамо» в Лиге чемпионов наставника уволили. Через 13 лет Карпин меняет Черчесова на посту главного тренера сборной России.
Тогда же у Карпина появился первый опыт совмещения постов. В 2009 году после увольнения Микаэла Лаудрупа начал тренировать красно-белых, оставаясь гендиректором клуба.
«Не выдвигался на Оскар, французам он забивал»
5 июня 1999 года сборная России приехала в Париж на отборочный матч чемпионата Европы — 2000. Французы были действующими чемпионами мира и явными фаворитами встречи против России, провалившей старт отбора. К
Еще один важный гол Карпин забил в 2002 году в ворота Туниса — в стартовом матче чемпионата мира. Всего за сборную страны он провел более 70 матчей, забил 17 мячей.
Чуть не стал героем «баскской сказки»
В 1994 году Валерий Карпин ушел из московского «Спартака» в чемпионат Испании, где быстро стал своим. За 11 лет на Пиренеях он сыграл за три команды: «Валенсию», «Сельту» и «Реал Сосьедад». Всюду был не на последних ролях.
Под занавес карьеры Карпин едва не стал чемпионом Испании со скромным «Реалом Сосьедад». Эту историю можно смело сравнивать с чемпионством «Лестера» в Англии, но с грустным концом. До последнего тура баски вели борьбу за титул с легендарным мадридским «Реалом», от которого в итоге отстали на два очка. Через полгода Карпин отомстил команде из столицы Испании, забив победный гол в ворота «Галактикос».
Стал мемом
14 апреля 2011 года «Спартак» в «Лужниках» крупно проиграл «Порту». Болельщики красно-белых после матча пришли к автобусу команды и стали ругать игроков, которые просто проходили мимо. Но Валерий Карпин не побоялся выйти к фанатам. Именно тогда он сказал, что «Фалькао к нам не поедет», а «"Зениту", [блин], "Твенте" трешку отгрузил». Проводили наставника болельщики, скандируя: «Валера, верим!»
Эта речевка быстро стала легендарной. Ее использовали болельщики и других команд, которые тренировал Карпин, — «Армавира» и «Ростова». Уже на Дону Карпин однажды сказал, что нужно верить не в Валеру, а в команду.
В 2013 году болельщики «Спартака» гастролировали по стране с песней «Валера» исполнительницы Афродиты.
Открывал строительный бизнес, пел и работал на телевидении
В 1996 году Карпин был игроком «Реал Сосьедад» и стал звездой местного телевидения с национальной баскской песней «Maritxu nora zoaz».
После завершения игровой карьеры Карпин вместе с другим футболистом, Мичелом Сальгадо, открыл строительную фирму. Был совладельцем команды по шоссейным велогонкам Karpin-Galicia и мужского волейбольного клуба Vigo Valery Karpin. Параллельно вёл передачу о футболе El Rondo на испанском телеканале TVE2. Работал комментатором на пяти матчах сборной Испании.
Когда Карпин взял паузу в тренерской карьере, то с июля 2016 года по июль 2017 года был экспертом «Матч ТВ», полгода даже поработал главным редактором футбольных трансляций телеканала. С телевидения Карпин ушел, заявив, что ему стало «скучновато».
«Нянчил жену, когда та была маленькой»
Валерий Карпин был женат три раза, у него четыре дочки. Его нынешняя супруга Дарья младше Карпина на 19 лет, работает учительницей в Нарве, записывает песни.
В 14 лет Карпин познакомился с девушкой, ходил с ней в кино и познакомил со Светланой Анатольевной — своей мамой. Той девушкой была мать его нынешней супруги.
— Моя мама вышла замуж, родилась я, причем, когда меня выписывали из роддома, Светлана Анатольевна это видела. Она плакала, что вот хорошая такая девочка не стала невесткой. Прошло 27 лет, и невесткой стала я, — рассказывает историю знакомства с мужем Дарья. — Всю жизнь они общались, это был друг детства моей мамы. Я Светлану Анатольевну знаю с рождения и Валерия Георгиевича: я его дядей Валерой называла 25 лет. Когда перестала его так называть? Ну когда он уже проявил ко мне интерес.
В одном из интервью она пошутила, что Карпин ее нянчил, когда она была маленькой.
Мастер крылатых фраз
Карпин и его команды не раз попадали в скандалы. Наставник не любит сглаживать углы. Десять лет назад он едва не подрался с полузащитником «Зенита» Игорем Денисовым.
Именно ему принадлежат фразы: «Игра была равна — играли два говна» и «Роспотребнадзор — чемпионат России», которая в этом июле стала вновь актуальной. Перечислять перлы Карпина можно долго, его цитат с легкостью хватит на целую книгу.
Карпин активно ведет инстаграм. Там он легко может попросить у болельщика денег на Лигу чемпионов или пошутить над постом своей жены Дарьи.