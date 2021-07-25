Карпин «не душил» Дзюбу, а Черчесова увольнять уже приходилось. Что вы не знали о главном тренере России

В конфликте с нынешним капитаном сборной России



Противостояние Артёма Дзюбы и Карпина началось 10 лет назад, когда нападающий только начинал играть и до сборной, а тем более до капитанства в ней, было еще далеко. Дзюба в «Спартаке» Карпина забивал много, но постоянно отправлялся в аренды — то в «Томь», то «Ростов». За год на Дону Дзюба стал одним из лучших бомбардиров чемпионата и в одном интервью заявил, что Карпин угрожает испортить его карьеру, если он не продлит контракт со «Спартаком».



— Ты что там разговорился? — спросил тогда Карпин форварда, если верить спортивному журналисту Сергею Егорову.



— Что? Сейчас я панамку тебе поправлю, — ответил Дзюба.



На обвинения Карпин ответил, что никогда не «душил» нападающего. Якобы если бы он это делал, то обязательно отправил бы Дзюбу в дубль «Спартака». В 2014-м Карпин покинул стан красно-белых, Дзюба на следующий год перебрался в «Зенит».



Дрался с Зиданом



За два месяца до чемпионата мира 2002 года сборная России сыграла товарищеский матч против французов — тогда действующих чемпионов мира и Европы. Голов команды не забили, но игра запомнилась другим.



На 70-й минуте Валерий Карпин жестко столкнулся с защитником Биксантом Лизаразю. После того как россиянин отмахнулся, началась потасовка, главными героями которой стали Карпин и Зинедин Зидан. После матча несколько игроков сборной Франции хотели разобраться с дерзким россиянином, но всё обошлось.

