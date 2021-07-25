У сборной России первое золото на Олимпиаде в Токио

Напомним, что 24 июля Российский тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 58 кг. Он победил аргентинца Лукаса Гузмана. Также отличилась Анастасия Галашина, которая выиграла серебро в стрельбе из пневматической винтовки.