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У сборной России первое золото на Олимпиаде в Токио

Медаль выиграла Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета

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Виталина Бацарашкина справилась с нервами в финале и выиграла золотую медаль

Виталина Бацарашкина справилась с нервами в финале и выиграла золотую медаль

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Виталина Бацарашкина из Омска выиграла золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Играх в Токио. Девушка установила олимпийский рекорд.

Это первое золото сборной России на Играх-2020. Серебро завоевала Антоанета Костадинова из Болгарии. Бронза досталась китаянке Цзян Жансинь. В финале стрельбы из пневматического пистолета с 10 метров у женщин произошел сбой электроники.

— Система не зафиксировала выстрел Виталины Бацарашкиной в отведенные 50 секунд. Судьи сначала записали россиянке «баранку», но затем после короткого совещания разрешили Виталине сделать повторный выстрел, установив, что в случившемся виновата электроника, а не человек. Виталина Бацарашкина справилась с нервами и в итоге стала Олимпийской чемпионкой, — сообщили в Олимпийском комитете России.

Напомним, что 24 июля Российский тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 58 кг. Он победил аргентинца Лукаса Гузмана. Также отличилась Анастасия Галашина, которая выиграла серебро в стрельбе из пневматической винтовки.

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Виталина БацарашкинаОлимпиадаТокиозолотая медальсборная России
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