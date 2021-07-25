У сборной России первое золото на Олимпиаде в Токио

Виталина Бацарашкина из Омска выиграла золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Играх в Токио. Девушка установила олимпийский рекорд.
Это первое золото сборной России на Играх-2020. Серебро завоевала Антоанета Костадинова из Болгарии. Бронза досталась китаянке Цзян Жансинь. В финале стрельбы из пневматического пистолета с 10 метров у женщин произошел сбой электроники.
— Система не зафиксировала выстрел Виталины Бацарашкиной в отведенные 50 секунд. Судьи сначала записали россиянке «баранку», но затем после короткого совещания разрешили Виталине сделать повторный выстрел, установив, что в случившемся виновата электроника, а не человек. Виталина Бацарашкина справилась с нервами и в итоге стала Олимпийской чемпионкой, — сообщили в Олимпийском комитете России.
Напомним, что 24 июля Российский тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 58 кг. Он победил аргентинца Лукаса Гузмана. Также отличилась Анастасия Галашина, которая выиграла серебро в стрельбе из пневматической винтовки.