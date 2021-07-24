Российский тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио

Российский тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 58 кг на Олимпийских играх в Токио. Он победил аргентинца Лукаса Гузмана.
Артамонов начал олимпийский турнир поражением в 1/8 финала от тунисца Мохамеда Халила Джендуби. Но, одержав верх над спортсменом из Эфиопии Соломоном Демесом, он получил шанс на медаль.
Это уже вторая медаль в копилке нашей команды на этих Олимпийских играх. Ранее Анастасия Галашина выиграла серебро в стрельбе из пневматической винтовки.