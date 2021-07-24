Сборная России завоевала первую медаль на Олимпиаде в Токио

У сборной России — первая медаль на Олимпийских играх в Токио. Анастасия Галашина завоевала серебро в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров.
Россиянка набрала в финале 251,1 балла, а выигравшая золото с олимпийским рекордом китаянка Цянь Ян — 251,8 балла. Еще одна спортсменка из России Юлия Каримова не смогла выйти в финал, заняв 13 место в квалификации.
Анастасии Галашиной 24 года, она представляет Ярославскую область. Спортсменка дважды выигрывала чемпионат Европы и дважды становилась серебряным призером, а также завоевала бронзу чемпионата мира.
В российскую сборную (из-за допинговых санкций спортсмены представляют не страну, а Олимпийский комитет России и выступают под нейтральным флагом) вошли 335 атлетов: 150 мужчин и 185 женщин. За кого болеть на Играх, читайте в этом материале. Церемония открытия Олимпиады прошла 23 июля, мы рассказывали о ней в режиме онлайн.