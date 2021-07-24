«На короткой дистанции, может, и сойдет»: первые мнения о назначении Карпина тренером сборной России

Официально: Валерий Карпин закончил торговаться с Российским футбольным союзом и согласился возглавить национальную команду на своих условиях — как минимум первые полгода он будет совмещать всё с работой в ФК «Ростов». 161.RU собрал первые реакции на назначение наставника, который должен вывести сборную России на чемпионат мира.
Дмитрий Губерниев, спортивный журналист:
— Карпин — тренер футбольной сборной. Здорово! Но, совмещая с «Ростовом», история странная. На короткой дистанции, может, и сойдет, но после Нового года Валерию Георгиевичу точно надо выбирать. Очевидно, РФС угодил в цейтнот. Карпину удачи и лучи поддержки, но из «Ростова» надо уходить!
Василий Голубев, губернатор Ростовской области:
— Конечно, мы рады, что главный тренер ФК «Ростов» получил столь высокое назначение. Тренируя нашу команду, Валерий Карпин проявил себя как опытный наставник, и здесь особенно важно, что он не бросает команду. Надеюсь, что в новом статусе Валерий Георгиевич, опираясь на свой опыт, достойно подготовит российскую сборную к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2022 году в Катаре.
Александр Дюков, президент Российского футбольного союза:
— Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России. После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе «Ростов». Сборная для него — новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять.
Василий Уткин, футбольный журналист:
— Я считаю назначение Карпина тренером сборной ошибкой. Карпин очень смелый парень, он не может проигнорировать такой вызов, и работа в сборной ему по плечу. Мало того — я бы сказал, эта работа ему органична. Но это сильно не ко времени. Совмещение недопустимо. Не так это надо делать.
Владимир Стогниенко, футбольный комментатор:
— Могу только повторить: новый тренер сборной столкнется с прежними проблемами. Они никуда не делись. И не денутся. Но в любом случае Валерию Карпину — удачи, хотя идея с совмещением мне не очень нравится.
Роман Шишкин, игрок «Спартака» при Карпине:
— У меня с Карпиным была не совсем хорошая история — я не играл и ушел при нём. Но после того, как он ушел из «Спартака», он немного перезагрузился, переосмыслил тренерское видение. Сейчас видно, что он это сделал не зря — в его работе есть плюсы. Всё больше строится на амбициях и мотивации, но почему бы не попробовать? Он был хорошим футболистом, доказал, что хороший тренер в РПЛ. Он может строить игру.
Валерий Карпин, главный тренер сборной России и «Ростова»:
— Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду — большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить.
Дарья Карпина, супруга тренера сборной России и «Ростова»:
— Удачи, родной!
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