«На короткой дистанции, может, и сойдет»: первые мнения о назначении Карпина тренером сборной России

Василий Голубев, губернатор Ростовской области:



— Конечно, мы рады, что главный тренер ФК «Ростов» получил столь высокое назначение. Тренируя нашу команду, Валерий Карпин проявил себя как опытный наставник, и здесь особенно важно, что он не бросает команду. Надеюсь, что в новом статусе Валерий Георгиевич, опираясь на свой опыт, достойно подготовит российскую сборную к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2022 году в Катаре.



Александр Дюков, президент Российского футбольного союза:



— Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России. После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе «Ростов». Сборная для него — новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять.



Василий Уткин, футбольный журналист:



— Я считаю назначение Карпина тренером сборной ошибкой. Карпин очень смелый парень, он не может проигнорировать такой вызов, и работа в сборной ему по плечу. Мало того — я бы сказал, эта работа ему органична. Но это сильно не ко времени. Совмещение недопустимо. Не так это надо делать.

