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Дождались! В Токио с опозданием на год открывают Олимпиаду. Следим за церемонией в режиме онлайн

Впервые Игры пройдут в условиях пандемии коронавирусной инфекции

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В Токио сегодня проходит церемония открытия Олимпиады-2020. Игры должны были состояться еще год назад, но из-за пандемии коронавирусной инфекции их перенесли. Это будет самая необычная Олимпиада — без зрителей и с массой антиковидных ограничений для участников. Церемония открытия начнется в 14:00 по московскому времени на Японском национальном стадионе. Мы будем следить за ней в режиме онлайн.

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Церемония открытия Олимпиады в Токио начинается!

Спортсмены ждали и готовились к Олимпиаде на год дольше, чем рассчитывали

Спортсмены ждали и готовились к Олимпиаде на год дольше, чем рассчитывали

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На стадионе, который рассчитан на 70 тысяч человек, находится всего тысяча, не считая участников. Это журналисты, персонал стадиона и первые лица. Владимир Путин не приехал на церемонию открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио из-за пандемии.

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Опрос: нужна ли эта Олимпиада миру?

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Вот что пишет спортивный журналист Василий Конов в своем телеграм-канале:

— Двадцать минут до начала церемонии открытия Олимпийских игр. Вокруг стадиона (на который не пускают обычных зрителей) масштабные акции протеста: «Отдайте деньги на борьбу с коронавирусом, а не на Олимпиаду»; «Нам не нужна Олимпиада»; «Нет Олимпиаде»; «Отменить Игры»; «МОК, убирайся вон!».

Это очень странные и чужие Олимпийские игры с худшей организацией, которую я видел на Олимпиадах с 2000 года.

Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненным

Стадион перед началом церемонии открытия выглядит безжизненным

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Как и следовало ожидать, соблюдать дистанцию в Токио участникам непросто. Это очередь из журналистов, которые прибыли на работу в медиацентр.

Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусах

Пресса прибыла на Национальный стадион в переполненных автобусах

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Предварительные соревнования в Токио начались еще 21 июля. Сегодня в программе были стрельба из лука, выездка, стрельба и гребля. Во время индивидуального квалификационного раунда наша лучница Светлана Гомбоева получила солнечный удар и упала в обморок. Сейчас с ней все хорошо, она сможет продолжить выступления.

Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнований

Светлана Гомбоева упала без чувств во время предварительных соревнований

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Опрос: как вы будете следить за Олимпиадой?

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За кулисами церемонии открытия. Участники собираются в подтрибунных помещениях.

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Интересно, что, по данным опроса ВЦИОМ, 61% жителей России хотят следить за ходом Олимпиады. Самый популярный у болельщиков вид — легкая атлетика, за соревнованиями в нем будут наблюдать 33% опрошенных. При этом полноценной команды легкоатлетов у сборной России нет, туда допускают только специально приглашенных спортсменов из нашей страны. Это тоже шлейф допинг-скандалов. На втором месте по популярности — водные виды спорта. 8% россиян так любят фигурное катание, что собираются следить за прокатами и на летней Олимпиаде («фигурка» входит в программу только зимних Игр).

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Из-за непрекращающихся антидопинговых расследований сборная России будет выступать под флагом Национального олимпийского комитета. В трансляциях на флагах ищите символ языков пламени цветов российского триколора над олимпийскими кольцами на белом фоне и с аббревиатурой ROC — это и есть флаг сборной России.

Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в Токио

Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в экипировке сборной России на играх в Токио

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В программе Олимпийских игр 50 видов спорта, атлеты будут бороться за 339 комплектов наград. Вот так выглядят олимпийские медали.

Диаметр медалей — 85 миллиметров. Золотые медали на самом деле сделаны из серебра, покрытого шестью граммами золота. Бронзовые награды сделаны из меди. Награды увесистые — от 450 до 556 граммов.

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На церемонии открытия российские спортсмены пройдут семьдесят седьмыми. Порядковый номер определялся по японскому алфавиту. По традиции флаг во главе делегации несут самые заслуженные спортсмены. В этом году знаменосцами стали фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Делегация сборной России готова к церемонии открытия!

Делегация сборной России готова к церемонии открытия!

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