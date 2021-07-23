«Повернулись — смотрим, кто-то лежит»: российская лучница потеряла сознание на Олимпиаде

Российская лучница Светлана Гомбоева потеряла сознание в результате солнечного удара во время квалификационного турнира на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщил Олимпийский комитет России в своем телеграм-канале.
— Светлана Гомбоева возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда, потеряла сознание и упала, — рассказал тренер российской команды по стрельбе из лука Станислав Попов. — Первыми к Светлане подошли врачи из других команд — Италии, Великобритании, США. Ей оказали первую помощь, после чего местные медики ее увезли. Надеемся, что всё будет хорошо. Получается, что не выдержала — целый день на жаре. Такое в первый раз на моей памяти. Во Владивостоке, где мы тренировались до этого, погода была схожая. Но здесь сказалась духота.
— Повернулись — смотрим, что кто-то лежит. Поняли, что это Света, побежали быстрее к ней, — поделилась российская лучница Ксения Перова. — Скорее всего, это солнечный удар. Здесь очень жарко, асфальт прямо печет. Волнение, конечно, тоже присутствует, но все-таки главная причина — погода. Ее увезли доктора. Сейчас соберем ее вещи, лук и пойдем искать Свету.
Светлану Гомбоеву отправили в больницу. Врачи подтвердили, что у нее был солнечный удар.
— Со Светой уже всё нормально. Врачи ее осмотрели, дали попить воды. Сказали, что это был обычный солнечный удар, ей нужно прийти домой и поспать, — рассказала Ксения Перова. — Ее уже отпустили, сейчас мы все вместе возвращаемся в Олимпийскую деревню. Света с нами, чувствует себя хорошо. Так что к командным соревнованиям она будет в строю.
По итогам квалификации Гомбоева заняла
Олимпиада в Токио — первые в истории перенесенные Игры из-за пандемии (раньше отменяли только из-за войны). Открытие Игр состоится сегодня в 14:00 мск. Мы будем вести прямую трансляцию, присоединяйтесь.