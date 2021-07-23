«Повернулись — смотрим, кто-то лежит»: российская лучница потеряла сознание на Олимпиаде

Российская лучница Светлана Гомбоева потеряла сознание в результате солнечного удара во время квалификационного турнира на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщил Олимпийский комитет России в своем телеграм-канале.

— Светлана Гомбоева возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда, потеряла сознание и упала, — рассказал тренер российской команды по стрельбе из лука Станислав Попов. — Первыми к Светлане подошли врачи из других команд — Италии, Великобритании, США. Ей оказали первую помощь, после чего местные медики ее увезли. Надеемся, что всё будет хорошо. Получается, что не выдержала — целый день на жаре. Такое в первый раз на моей памяти. Во Владивостоке, где мы тренировались до этого, погода была схожая. Но здесь сказалась духота.

