В российской сборной секса нет, но зачем раздают презервативы? Тайная история Олимпиады

О высокой морали отечественной сборной говорит и чемпионка Турина-2006 по конькобежному спорту Светлана Журова. Кроме того, она была мэром Олимпийской деревни на Играх в Сочи в 2014 году и как никто другой должна знать о жизни спортсменов на Олимпиаде вне соревнований.



— Возможно, для иностранцев секс на Олимпиаде — это и обычное дело, но для россиян это точно не так и никогда так не было, — заявила Журова. — Понятно, что на Олимпиаде всегда собираются много молодых людей, которые знакомятся друг с другом, кто-то уже закончил соревнования и хочет как-то провести оставшееся время. Но обычно всё это делается за пределами Олимпийской деревни, потому что алкоголь на территорию проносить нельзя: там просвечивают все сумки. Плюс везде снимают камеры. Возможно, лет 20 назад с этим было проще, сейчас уже не так. Могу точно сказать, что в Сочи ничего подобного не было. Что касается мужского внимания, то на одной из Олимпиад у меня был молодой человек в команде. Потом я была замужем и пресекала любые попытки познакомиться со мной. Не помню, чтобы у кого-то в команде были связи с иностранцами. По-английски говорили немногие, и это сразу ставило большой барьер на любых попытках познакомиться.



Другими словами, в российской сборной, как и когда-то в СССР, секса нет. Хотя не исключено, что наши спортсмены просто более дисциплинированно относятся ко второму девизу Олимпиады.

