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Тина Канделаки и Тимати выступили в защиту российских спортсменов

Они решили поддержать сборную, которая поедет на Олимпиаду без флага и гимна

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Олимпиада в Токио начнется 23 июля

Олимпиада в Токио начнется 23 июля

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Вчера Тина Канделаки запустила кампанию в поддержку российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде. В этом году наша сборная будет участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом — из-за санкций CAS до 16 декабря 2022 года российские спортсмены не могут принимать участие в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, под триколором. Кроме того, нашим атлетам запрещено исполнять гимн страны и использовать национальную символику. Спортсмены будут выступать под аббревиатурой ROC.

Тина Канделаки в своем инстаграме высказалась в защиту российских спортсменов, которых лишили не только флага и гимна, но и названия страны. Всё это она назвала «издевками WADA» и призвала всех публиковать аналогичные посты с хэштегом #wewillROCyou.

Позднее на призыв Канделаки откликнулся Тимати. Он также обратился к фанатам с просьбой поддержать ее инициативу.

Церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет 23 июля с 14:00 до 17:30 мск. Из-за ужесточения мер безопасности церемония продлится на 30 минут дольше запланированного. Это связано с тем, что участникам парада атлетов необходимо соблюдать социальную дистанцию, соответственно, их выход на стадион потребует больше времени.

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ОлимпиадаТиматиТина Канделаки
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