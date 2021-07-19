Тина Канделаки и Тимати выступили в защиту российских спортсменов

Церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет 23 июля с 14:00 до 17:30 мск. Из-за ужесточения мер безопасности церемония продлится на 30 минут дольше запланированного. Это связано с тем, что участникам парада атлетов необходимо соблюдать социальную дистанцию, соответственно, их выход на стадион потребует больше времени.

