Тина Канделаки и Тимати выступили в защиту российских спортсменов

Вчера Тина Канделаки запустила кампанию в поддержку российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде. В этом году наша сборная будет участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом — из-за санкций CAS до 16 декабря 2022 года российские спортсмены не могут принимать участие в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, под триколором. Кроме того, нашим атлетам запрещено исполнять гимн страны и использовать национальную символику. Спортсмены будут выступать под аббревиатурой ROC.
Тина Канделаки в своем инстаграме высказалась в защиту российских спортсменов, которых лишили не только флага и гимна, но и названия страны. Всё это она назвала «издевками WADA» и призвала всех публиковать аналогичные посты с хэштегом #wewillROCyou.
Позднее на призыв Канделаки откликнулся Тимати. Он также обратился к фанатам с просьбой поддержать ее инициативу.
Церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет 23 июля с 14:00 до 17:30 мск. Из-за ужесточения мер безопасности церемония продлится на 30 минут дольше запланированного. Это связано с тем, что участникам парада атлетов необходимо соблюдать социальную дистанцию, соответственно, их выход на стадион потребует больше времени.