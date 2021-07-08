РФС расторг контракт со Станиславом Черчесовым

РФС совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза. В ближайшее время в РФС планируют найти кандидатов на эти позиции.
— Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта, — рассказал президент РФС Александр Дюков. — Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года.
Станислав Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года.
На Евро-2020 перед сборной России стояла задача выйти из группы, но команда сначала проиграла Бельгии со счетом 0:3, затем с минимальным счетом одержала победу над Финляндией, а после разгромно проиграла Дании и осталась на последнем месте группы.