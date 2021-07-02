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Тренер сборной России по футболу ответил на вопрос о своей отставке

Вопрос встал после позорного вылета национальной команды из Евро-2020

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Разговоры об отставке Станислава Черчесова связаны с проигранным Россией <nobr class="_">Евро-2020</nobr>

Разговоры об отставке Станислава Черчесова связаны с проигранным Россией Евро-2020

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на ряд вопросов журналистов, в том числе о своей отставке. Черчесов сказал, что сейчас главное — всем успокоиться, поскольку «мы не в песочнице играем, а представляем страну».

— Это назначение, которое не обсуждается и не рассуждается, это, как говорится, приказ к исполнению, — сказал тренер. — Я не думал, что вообще буду тренировать сборную когда-либо, или нацеливался, или мечтал. Выражаясь военным языком, каждый из нас — солдат своей страны, и мне дали задание, я его выполняю. Я бы пока сформулировал это так, образно. А по поводу отставки и громких фраз... <...> Надо всем успокоиться и выдохнуть, а в отставку подавать, или не подавать, или что-то делать, мы уже как-нибудь, как решали о назначении, могу я или нет эту должность исполнять, — так мы спокойно, по-деловому решим. <...>

Тренер заявил, что сейчас он и сборная готовятся к матчу с Хорватией.

СЮЖЕТ

Евро-2020

На Евро-2020 перед сборной России стояла задача выйти из группы, но наша команда сначала проиграла Бельгии со счетом 0:3, затем с минимальным счетом одержала победу над Финляндией, а после разгромно проиграла Дании и осталась на последнем месте группы.

Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года.

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Евро-2020Станислав Черчесовсборная России по футболуфутбол
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