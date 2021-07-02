Тренер сборной России по футболу ответил на вопрос о своей отставке

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на ряд вопросов журналистов, в том числе о своей отставке. Черчесов сказал, что сейчас главное — всем успокоиться, поскольку «мы не в песочнице играем, а представляем страну».



— Это назначение, которое не обсуждается и не рассуждается, это, как говорится, приказ к исполнению, — сказал тренер. — Я не думал, что вообще буду тренировать сборную когда-либо, или нацеливался, или мечтал. Выражаясь военным языком, каждый из нас — солдат своей страны, и мне дали задание, я его выполняю. Я бы пока сформулировал это так, образно. А по поводу отставки и громких фраз... <...> Надо всем успокоиться и выдохнуть, а в отставку подавать, или не подавать, или что-то делать, мы уже как-нибудь, как решали о назначении, могу я или нет эту должность исполнять, — так мы спокойно, по-деловому решим. <...>

