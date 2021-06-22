Датчане разгромили сборную России на Евро-2020

Сегодня в 22:00 по московскому времени стартовал матч сборных России и Дании. На стадионе в Копенгагене решилось, выйдет или нет наша команда в плей-офф Евро. Мы следили за поединком, который в режиме онлайн.



Первый мяч сборная России пропустила мяч под занавес первого тайма. В начале второго тайма Роман Зобнин зачем-то решил отдать пас Сафонову, но мяч оказался у Поульсена, который легко переправил мяч в российские ворота.

Затем разозлившимся россиянам удалась отличная атака с левого фланга. Судья назначил пенальти. И Артем Дзюба сократил разницу в счете.

