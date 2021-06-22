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Датчане разгромили сборную России на Евро-2020

Российские футболисты не смогли выйти в плей-офф. Рассказываем об итогах матча

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Единственный мяч за сборную России в этом матче забил Артем Дзюба

Единственный мяч за сборную России в этом матче забил Артем Дзюба

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Сегодня в 22:00 по московскому времени стартовал матч сборных России и Дании. На стадионе в Копенгагене решилось, выйдет или нет наша команда в плей-офф Евро. Мы следили за поединком, который в режиме онлайн.

Первый мяч сборная России пропустила мяч под занавес первого тайма. В начале второго тайма Роман Зобнин зачем-то решил отдать пас Сафонову, но мяч оказался у Поульсена, который легко переправил мяч в российские ворота.

Затем разозлившимся россиянам удалась отличная атака с левого фланга. Судья назначил пенальти. И Артем Дзюба сократил разницу в счете.

СЮЖЕТ

Евро-2020

Через несколько минут наши защитники так и не смогли выбить мяч и Кристенсен забил третий мяч в ворота Сафонова. Россияне открылись и получили четвертый мяч. Разгромным счет сделал Мехле, который вбежал в штрафную и точно пробил.

Дания вышла в плей-офф, Россия завершила Евро-2020 на последнем месте в группе. Кстати, календарь с расписанием всех матчей Евро-2020 находится тут.

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Евро-2020сборная России по футболуфутболсборная Дании
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