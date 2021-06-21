Вся надежда на его левую. Первый тренер Алексея Миранчука не сомневался, что именно он забьет гол. Ждем еще!

В понедельник, 21 июня российская сборная сыграет с командой Дании. Тут, как всегда, классический вопрос — бить или не бить. Накануне наша команда выиграла со счетом 1:0 у сборной Финляндии. Единственный гол своим «фирменным» обводящим ударом забил полузащитник Алексей Миранчук, который и был в итоге признан лучшим игроком матча. Теперь, без преувеличения, все взоры обращены на Алексея и на его левую ногу. Именно ею обычно он разит ворота противника. Каков прогноз на игру?
Мы связались с детским тренером Александром Воронковым, под руководством которого Алексей Миранчук вместе с братом-близнецом Антоном делали первые шаги в футболе еще в родном Славянске-на-Кубани. По словам специалиста, матч сборной России против финнов он смотрел с особыми чувствами. Так же будет смотреть игру с Данией.
— Естественно, для меня это буря эмоций и радости, когда Леша забил такой шикарный гол. В его стиле, кстати. Такие голы забивает только Миранчук со своей левой ногой. Поэтому я ни разу не сомневался. А вот в том, что могли у Финляндии не выиграть, тут я сомневался. Все-таки проблемы у нашей сборной есть. Но выиграли, и слава Богу. У нас появляется реальный шанс выйти из группы.
Каждую игру с участием Алексея Миранчука тренер пропускает через себя и очень сильно переживает.
— Есть такое. Но раньше было еще сложнее, раньше еще сильней переживал. Сейчас стараюсь меньше волноваться, но глубоко смотрю, пропускаю через себя. Всегда себя ставлю на место тренера.
В этот раз, по словам Воронкова, у него было предчувствие, что его воспитанник не подведет и сможет отличиться.
— Можете не верить, но я не сомневался, что он забьет гол. Есть у нас такая связь, телепатическая, хотите верьте, хотите нет. Мы же родились в один месяц, один день и один час, только разные годы. 17 октября я родился, как и Леша, как его брат Антон. Чтобы вы понимали, я их с детства воспитывал, как отец сыновей. Сейчас не так часто общаемся, но я постоянно слежу и переживаю. Общаемся в Whatsapp, сразу после игры написал Алексею, поздравил его с таким важным голом. И брату Антону написал. Он же тоже переживает. Никакой зависти между ними нет.
По словам Александра Николаевича, когда Алексею Миранчуку было 17 лет, то тренер уже понимал, что тот будет расти и дойдет до уровня сборной. Особенно он выделял «волшебную» левую ногу молодого футболиста.
— Эта черта его еще с детства отличала. И еще напор. В жизни он с братом прекрасные и замечательные люди, а в спорте они по-хорошему агрессивные и дерзкие на поле. Я сейчас тренирую детей, и у них этих качеств, к сожалению, нет. Их испортили интернеты и вот эта новая жизнь. Поэтому таких, как Миранчуков, я пока больше не вижу.
К слову, в сборную страны должны были попасть оба брата, Антон и Алексей. Но из-за травмы Антон не участвует в мундиале. Как говорят специалисты, Черчесов этому факту, кажется, не сильно огорчился, так как оба спортсмена заняты в нападении, то есть дублируют во многом друг друга.
По оценкам экспертов, Антон на полшага отстает от Алексея, а может, дело в большем везении. Как это произошло в случае с травмой. Они вместе попали в «Локомотив», потом в сборную. А сейчас пути расходятся. Алексей выступает за прекрасную «Аталанту» Джан Пьеро Гасперини, Антон остался в «Локомотиве». В зарубежных клубах из нашей сборной вообще играют не так много ребят. Денис Черышев — в составе «Валенсии» в Испании, Федор Кудряшов в «Анталии спор» (Турция), Александр Головин в «Монако». Так что первому тренеру Алексея Миранчука есть чем гордиться. Не каждый доводит своих воспитанников до такого высокого уровня.
Тем не менее, давать прогноз на решающую игру против сборной Дании Александр Воронков не стал:
СЮЖЕТ
— Трудно сказать. Они в Копенгагене будут играть против датчан, будет сложно. И тут многое зависит от тактики, которую выберет главный тренер Черчесов. Но Дания это уровень нашей сборной, класс там все равно ниже, чем у бельгийцев. У этой команды вполне можно выигрывать. Я искренне буду желать нашим победы.