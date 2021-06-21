Вся надежда на его левую. Первый тренер Алексея Миранчука не сомневался, что именно он забьет гол. Ждем еще!

В понедельник, 21 июня российская сборная сыграет с командой Дании. Тут, как всегда, классический вопрос — бить или не бить. Накануне наша команда выиграла со счетом 1:0 у сборной Финляндии. Единственный гол своим «фирменным» обводящим ударом забил полузащитник Алексей Миранчук, который и был в итоге признан лучшим игроком матча. Теперь, без преувеличения, все взоры обращены на Алексея и на его левую ногу. Именно ею обычно он разит ворота противника. Каков прогноз на игру?



Мы связались с детским тренером Александром Воронковым, под руководством которого Алексей Миранчук вместе с братом-близнецом Антоном делали первые шаги в футболе еще в родном Славянске-на-Кубани. По словам специалиста, матч сборной России против финнов он смотрел с особыми чувствами. Так же будет смотреть игру с Данией.

