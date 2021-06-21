Решающая попытка: Россия сегодня сыграет со сборной Дании

Сегодня пройдет третий матч сборной России в рамках группового этапа Евро-2020. Соперником наших футболистов станет сборная Дании. Матч на стадионе Паркен в Копенгагене начнется
Сборная России сейчас занимает второе место в группе B, победа над датчанами гарантирует выход в плей-офф. Напомним, первый матч против сборной Бельгии наша команда проиграла со счетом
Параллельно с игрой России и Дании пройдет встреча Бельгии и Финляндии. Так что уже скоро станет понятно окончательное положение команд в турнирной таблице. Пожелаем удачи сборной России и ждем от наших футболистов достойной игры!
Кстати, календарь с расписанием всех матчей Евро-2020 находится тут.