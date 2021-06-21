Решающая попытка: Россия сегодня сыграет со сборной Дании

Сегодня пройдет третий матч сборной России в рамках группового этапа Евро-2020. Соперником наших футболистов станет сборная Дании. Матч на стадионе Паркен в Копенгагене начнется в 22:00 по московскому времени, и мы, конечно же, будем следить за развязкой на поле — онлайн-трансляция стартует на нашем сайте за час до игры, в 21:00 мск .

Сборная России сейчас занимает второе место в группе B, победа над датчанами гарантирует выход в плей-офф. Напомним, первый матч против сборной Бельгии наша команда проиграла со счетом 0:3 , поединок против сборной Финляндии выиграла с минимальным отрывом — 1:0 . У сегодняшнего соперника дела на Евро складываются чуть хуже: встречи с финнами и бельгийцами сборная Дании проиграла.