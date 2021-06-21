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Решающая попытка: Россия сегодня сыграет со сборной Дании

Мы будем следить за развязкой группового этапа онлайн

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Болеть за сборную России можно будет сегодня в 22:00 мск

Болеть за сборную России можно будет сегодня в 22:00 мск

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Сегодня пройдет третий матч сборной России в рамках группового этапа Евро-2020. Соперником наших футболистов станет сборная Дании. Матч на стадионе Паркен в Копенгагене начнется в 22:00 по московскому времени, и мы, конечно же, будем следить за развязкой на поле — онлайн-трансляция стартует на нашем сайте за час до игры, в 21:00 мск.

Сборная России сейчас занимает второе место в группе B, победа над датчанами гарантирует выход в плей-офф. Напомним, первый матч против сборной Бельгии наша команда проиграла со счетом 0:3, поединок против сборной Финляндии выиграла с минимальным отрывом — 1:0. У сегодняшнего соперника дела на Евро складываются чуть хуже: встречи с финнами и бельгийцами сборная Дании проиграла.

Параллельно с игрой России и Дании пройдет встреча Бельгии и Финляндии. Так что уже скоро станет понятно окончательное положение команд в турнирной таблице. Пожелаем удачи сборной России и ждем от наших футболистов достойной игры!

Кстати, календарь с расписанием всех матчей Евро-2020 находится тут.

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