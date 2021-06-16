Самый важный матч: следим за поединком сборных России и Финляндии

Поделиться
Поделиться
Первые болельщики начали подтягиваться к стадиону за три часа до начала матча.
Поделиться
Александр Головин пробежал больше всех из участников Евро —
Пятерка лучших по пробегу футболистов после
1. Александр Головин (Россия / «Монако») — 12,4 км.
2. Адам Надь (Венгрия / «Бристоль Сити») — 12 км.
3–4. Владимир Дарида (Чехия / «Герта») — 11,9 км.
3–4. Леандер Дендонкер (Бельгия / «Вулверхэмптон») — 11,9 км.
5. Магомед Оздоев (Россия / «Зенит») — 11,8 км.
Поделиться
Поделиться
На этой игре у нашей сборной мощная поддержка. Вы только посмотрите!
Поделиться
Сборные России (СССР) и Финляндии играли друг с другом
Поделиться
Здравствуйте, дорогие друзья!
Еще до начала Евро было очевидно, что шансы на положительный исход в матче с бельгийцами минимальны. Конечно, хотелось, чтобы поражение было не таким унизительным, а наши футболисты хоть что-то показали в атаке. Но как уж получилось.
Ситуацию в группе существенно запутала неожиданная победа финнов в поединке с датчанами. Напомним, что в плей-офф выходят команды, занявшие в группе первое и второе места, а также четыре из шести команд с третьего места.
Поделиться