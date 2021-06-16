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Самый важный матч: следим за поединком сборных России и Финляндии

Игра пройдет в Санкт-Петербурге

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В среду сборная России проводит самый важный матч — без победы над финнами шансы на выход в плей-офф Евро-2020 станут минимальными. Игра проходит в Санкт-Петербурге.

Если вы находитесь на арене, сделали фото или видео, то присылайте его в любой из мессенджеров по номеру: +7 919 370-70-70.

Мы следим за событиями в режиме онлайн-трансляции.

Сергей Панин

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Планируется, что в Петербург приедут около трех тысяч финских болельщиков.

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Первые болельщики начали подтягиваться к стадиону за три часа до начала матча.

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Сергей Панин

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Александр Головин пробежал больше всех из участников Евро — 12,4 км в матче с Бельгией.

Пятерка лучших по пробегу футболистов после 1-го тура Евро выглядит так:

1. Александр Головин (Россия / «Монако») — 12,4 км.

2. Адам Надь (Венгрия / «Бристоль Сити») — 12 км.

3–4. Владимир Дарида (Чехия / «Герта») — 11,9 км.

3–4. Леандер Дендонкер (Бельгия / «Вулверхэмптон») — 11,9 км.

5. Магомед Оздоев (Россия / «Зенит») — 11,8 км.

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На этой игре у нашей сборной мощная поддержка. Вы только посмотрите!

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Сергей Панин

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Сборные России (СССР) и Финляндии играли друг с другом 18 раз. И только один раз наша команда проиграла — на Олимпиаде в Стокгольме в 1912 году со счетом 1:2. При этом в 12 поединках россияне одержали победу. В последний раз Россия и Финляндия играли в июне 2009 года в матче отборочного турнира ЧМ-2010 — поединок в Хельсинки завершился со счетом 0:3.

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Сергей Панин

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Здравствуйте, дорогие друзья!

Еще до начала Евро было очевидно, что шансы на положительный исход в матче с бельгийцами минимальны. Конечно, хотелось, чтобы поражение было не таким унизительным, а наши футболисты хоть что-то показали в атаке. Но как уж получилось.

Ситуацию в группе существенно запутала неожиданная победа финнов в поединке с датчанами. Напомним, что в плей-офф выходят команды, занявшие в группе первое и второе места, а также четыре из шести команд с третьего места.

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Евро-2020Санкт-Петербургсборная Россиифутбол
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