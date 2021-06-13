Бельгия разгромила Россию в стартовом матче Евро-2020: 10 ярких кадров

В День России, 12 июня, национальная сборная проводила первый матч на чемпионате Европы по футболу. Он проходил в Санкт-Петербурге. Российские спортсмены играли с Бельгией — лучшей сборной мира, согласно рейтингу ФИФА. И проиграли.



Бельгийцы забили три безответных гола. Последний раз Россия проигрывала всухую на чемпионате Европы по футболу в 2008 году, в матче со Швецией. Он закончился со счетом 2:0. Мы рассказывали о матче в онлайн-репортаже.

Сейчас сборная России занимает четвертое место в группе. Как проходил матч и как на забитые мячи реагировали болельщики, показываем в этом фоторепортаже:

