Бельгия разгромила Россию в стартовом матче Евро-2020: 10 ярких кадров

В День России, 12 июня, национальная сборная проводила первый матч на чемпионате Европы по футболу. Он проходил в Санкт-Петербурге. Российские спортсмены играли с Бельгией — лучшей сборной мира, согласно рейтингу ФИФА. И проиграли.
Бельгийцы забили три безответных гола. Последний раз Россия проигрывала всухую на чемпионате Европы по футболу в 2008 году, в матче со Швецией. Он закончился со счетом 2:0. Мы рассказывали о матче в онлайн-репортаже.
Сейчас сборная России занимает четвертое место в группе. Как проходил матч и как на забитые мячи реагировали болельщики, показываем в этом фоторепортаже:
СЮЖЕТ
Сборная России попала в группу с Бельгией, Финляндией и Данией. Игра с Финляндией также пройдет в Санкт-Петербурге, 16 июня, 16:00 мск. С датчанами российская сборная сыграет 21 июня в Копенгагене, матч начнется в 22:00 мск. А расписание всех матчей Евро-2020 можно посмотреть в нашем календаре Евро-2020.