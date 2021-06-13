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Бельгия разгромила Россию в стартовом матче Евро-2020: 10 ярких кадров

Посмотрите, как национальная сборная играла, а болельщики за нее переживали

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Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку оформил дубль

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку оформил дубль

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В День России, 12 июня, национальная сборная проводила первый матч на чемпионате Европы по футболу. Он проходил в Санкт-Петербурге. Российские спортсмены играли с Бельгией — лучшей сборной мира, согласно рейтингу ФИФА. И проиграли.

Бельгийцы забили три безответных гола. Последний раз Россия проигрывала всухую на чемпионате Европы по футболу в 2008 году, в матче со Швецией. Он закончился со счетом 2:0. Мы рассказывали о матче в онлайн-репортаже.

Сейчас сборная России занимает четвертое место в группе. Как проходил матч и как на забитые мячи реагировали болельщики, показываем в этом фоторепортаже:

Соперниками россиян была сильнейшая сборная мира, согласно рейтингу ФИФА

Соперниками россиян была сильнейшая сборная мира, согласно рейтингу ФИФА

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Во время матча Дании и Финляндии датский игрок Кристиан Эриксен <a href="https://www.e1.ru/text/sport/2021/06/12/69967175/" class="_" target="_blank">потерял сознание на поле.</a> Его реанимировали и госпитализировали

Во время матча Дании и Финляндии датский игрок Кристиан Эриксен потерял сознание на поле. Его реанимировали и госпитализировали

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Болельщики тяжело переживали каждый забитый бельгийцами мяч

Болельщики тяжело переживали каждый забитый бельгийцами мяч

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А такая атмосфера царила у стадиона перед матчем

А такая атмосфера царила у стадиона перед матчем

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На стадионе было 26 264 болельщика. Это пока что самый посещаемый матч Евро-2020

На стадионе было 26 264 болельщика. Это пока что самый посещаемый матч Евро-2020

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Многие смотрели матч из фан-зон

Многие смотрели матч из фан-зон

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СЮЖЕТ

Евро-2020

Сборная России попала в группу с Бельгией, Финляндией и Данией. Игра с Финляндией также пройдет в Санкт-Петербурге, 16 июня, 16:00 мск. С датчанами российская сборная сыграет 21 июня в Копенгагене, матч начнется в 22:00 мск. А расписание всех матчей Евро-2020 можно посмотреть в нашем календаре Евро-2020.

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Евро-2020сборная России по футболуфутбол
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