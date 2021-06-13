13 июня воскресенье
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 0/10
usd 71.68
eur 87.33

Все новости

Все новости

Россия проиграла Бельгии в стартовом матче Евро-2020

Соперники отправили в ворота нашей сборной три мяча

229
6Обсудить

Поделиться

На стадионе было 26 264 болельщика: это меньше разрешенной квоты

На стадионе было 26 264 болельщика: это меньше разрешенной квоты

Поделиться

12 июня сборная России провела первый матч на чемпионате Европы по футболу. Нашими соперниками были бельгийцы — одни из фаворитов турнира. Россияне проиграли с разгромным счетом. Мы в режиме онлайн следили за поединком в Санкт-Петербурге.

Первый гол бельгийцы забили на 10-й минуте: отличился Лукаку. Сборной России не удавалось ничего, кроме контроля мяча. Затем Тома Мёнье, вышедший на замену у бельгийцев, сразу же забил гол.

Во втором тайме Россия перешла на игру в три защитника. Но на 88-й минуте матча Ромелу Лукаку оформил дубль: он получил передачу между защитника, убежал от Дивеева и спокойно пробил в ближний правый с 13 метров. Сборная России проиграла 0:3

Только победа над финнами позволит россиянам рассчитывать на выход из группы. Отметим, что в плей-офф попадают также четыре лучших команды, занявших третьи места.

СЮЖЕТ

Евро-2020

Следующий матч сборной России также пройдет в Санкт-Петербурге. Российские футболисты сыграют с Финляндией 16 июня в 16:00 мск. Третий — с Данией (21 июня, 22:00 мск) — в Копенгагене. А расписание всех матчей можно посмотреть в нашем календаре Евро-2020.

В Копенгагене в первом тайме матча Дании и Финляндии датский игрок Кристиан Эриксен потерял сознание. Футболиста реанимировали прямо на поле.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Евро-2020сборная России по футболуфутбол
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...