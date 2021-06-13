Россия проиграла Бельгии в стартовом матче Евро-2020

12 июня сборная России провела первый матч на чемпионате Европы по футболу. Нашими соперниками были бельгийцы — одни из фаворитов турнира. Россияне проиграли с разгромным счетом. Мы в режиме онлайн следили за поединком в Санкт-Петербурге.



Первый гол бельгийцы забили на 10-й минуте: отличился Лукаку. Сборной России не удавалось ничего, кроме контроля мяча. Затем Тома Мёнье, вышедший на замену у бельгийцев, сразу же забил гол.

Во втором тайме Россия перешла на игру в три защитника. Но на 88-й минуте матча Ромелу Лукаку оформил дубль: он получил передачу между защитника, убежал от Дивеева и спокойно пробил в ближний правый с 13 метров. Сборная России проиграла 0:3

