Россия проиграла Бельгии в стартовом матче Евро-2020

12 июня сборная России провела первый матч на чемпионате Европы по футболу. Нашими соперниками были бельгийцы — одни из фаворитов турнира. Россияне проиграли с разгромным счетом. Мы в режиме онлайн следили за поединком в Санкт-Петербурге.
Первый гол бельгийцы забили на 10-й минуте: отличился Лукаку. Сборной России не удавалось ничего, кроме контроля мяча. Затем Тома Мёнье, вышедший на замену у бельгийцев, сразу же забил гол.
Во втором тайме Россия перешла на игру в три защитника. Но на 88-й минуте матча Ромелу Лукаку оформил дубль: он получил передачу между защитника, убежал от Дивеева и спокойно пробил в ближний правый с 13 метров. Сборная России проиграла 0:3
Только победа над финнами позволит россиянам рассчитывать на выход из группы. Отметим, что в плей-офф попадают также четыре лучших команды, занявших третьи места.
СЮЖЕТ
Следующий матч сборной России также пройдет в Санкт-Петербурге. Российские футболисты сыграют с Финляндией 16 июня в 16:00 мск. Третий — с Данией (21 июня, 22:00 мск) — в Копенгагене. А расписание всех матчей можно посмотреть в нашем календаре Евро-2020.
В Копенгагене в первом тайме матча Дании и Финляндии датский игрок Кристиан Эриксен потерял сознание. Футболиста реанимировали прямо на поле.