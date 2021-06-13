Датский футболист потерял сознание на поле во время матча на Евро-2020

В Копенгагене во время первого тайма матча Дании и Финляндии датский игрок потерял сознание на поле. Кристиан Эрикссен упал после того, как партнер выбросил мяч ему из аута.
Датчанина реанимировали прямо на поле. Пока врачи пытались вернуть игрока к жизни, партнеры выстроились в круг, чтобы защитить его от камер. Стадион рыдает. Игра остановлена.
На кадрах момента падения Эрикссена видно, что никакого контакта с другими игроками не было: он просто упал.
После датчанина унесли на носилках со стадиона и увезли на скорой. Он был в сознании.
СЮЖЕТ
Сборная России попала в группу B вместе с Бельгией, Финляндией и Данией. Игры с Бельгией (12 июня, 22:00 мск) и Финляндией (16 июня, 16:00 мск) пройдут в Санкт-Петербурге, с Данией (21 июня, 22:00 мск) — в Копенгагене. А расписание всех матчей можно посмотреть в нашем календаре Евро-2020.