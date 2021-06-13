Датский футболист потерял сознание на поле во время матча на Евро-2020

В Копенгагене во время первого тайма матча Дании и Финляндии датский игрок потерял сознание на поле. Кристиан Эрикссен упал после того, как партнер выбросил мяч ему из аута.

Датчанина реанимировали прямо на поле. Пока врачи пытались вернуть игрока к жизни, партнеры выстроились в круг, чтобы защитить его от камер. Стадион рыдает. Игра остановлена.