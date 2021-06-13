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Защиты просто нет: бельгийцы забили второй мяч в ворота сборной России

Рассказываем, что происходит в Санкт-Петербурге

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Большой футбольный вечер — сборная России проводит первый матч на чемпионате Европы по футболу. Наши соперники — бельгийцы — один из фаворитов турнира. Мы в режиме онлайн следим за поединком в Санкт-Петербурге.

Если вы на стадионе, то делитесь впечатлениями и присылайте фото в любой из мессенджеров по номеру +7 919 370-70-70.

Сергей Панин

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Арбитры на всякий случай пересмотрели момент с падением игрока сборной Бельгии.

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Сергей Панин

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Реакция болельщиков, которые смотрят матч в фан-зоне.

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Сергей Панин

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Бельгийцы забили второй мяч 

Как безобразно действует в обороне сборная России: навес, Шунин отбивает прямо перед собой, Менье вколачивает мяч в ворота.

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Сергей Панин

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Идет 32-я минута, а игроки сборной России уже тяжело дышат. Играть без мяча очень сложно. Пока совершенно непонятно, каким образом можно забить бельгийцам.

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Сергей Панин

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Первая замена 

В составе сборной России первая замена — Черышев вышел вместо Кузяева, который получил травму.

Кузяев получил травму

Кузяев получил травму

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Сергей Панин

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Пока на счету нашей сборной лишь пара не самых опасных атак. Очевидно, что защитники сборной Бельгии довольно легко справляются с навесами в сторону Дзюбы.

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Ромелу Лукаку забил 19 голов в последних 15 матчах за сборную Бельгии.

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Сергей Панин

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Стало известно, что прокричал в камеру Лукаку: «Chris, I love you»! Это мощный жест поддержки игрока сборной Дании!

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Сергей Панин

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Полноценной поддержки на трибунах, как на клубных матчах, нет, передает корреспондент «Фонтанки».

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Сергей Панин

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Бельгия продолжает владеть мячом — они делают много поперечных передач, выжидая, когда можно будет сделать пас вразрез. Защитники сборной России с трудом справляются с ними.

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Сергей Панин

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Давайте посмотрим видео гола — такие ошибки игрок сборной допускать просто не имеет права!

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Сергей Панин

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Снова отличная игра Фернандеса, который классно навесил с правого фланга, Дзюба скинул под удар Оздоеву, но тот пробил мимо ворот.

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Сергей Панин

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Марио Фернандес имел шанс сравнять счет — защитник сборной России пробил головой после навеса с углового. Но точно в Тибо Куртуа!

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Сергей Панин

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Случилось то, чего мы боялись. На 10-й минуте Семенов пропустил мяч между ног, он попал к Лукаку, который без всяких проблем переправил его в ворота. Такая пенка!

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Сергей Панин

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Еще несколько кадров из фан-зоны. Там собрались болельщики из разных регионов страны.

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Сергей Панин

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Первая осмысленная атака в исполнении сборной России — Дзюба сумел зацепиться за мяч и прострелил в штрафную. Угловой.

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Сергей Панин

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Обе команды пока действуют довольно осторожно.

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Сергей Панин

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Поединок стартовал! Очень важно не пропустить быстрый гол.

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Сергей Панин

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Отметим, что из-за ковидных ограничений стадион разрешили заполнить лишь на 50% (чуть больше 30 тысяч зрителей).

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Сергей Панин

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Звучат гимны России и Бельгии.

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Сергей Панин

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Церемония открытия матча весьма лаконичная.

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Сергей Панин

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За десять минут до начала матча площадь перед стадионом практически опустела.

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Сергей Панин

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Совсем скоро стартует торжественная церемония.

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Сергей Панин

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Перед матчем поле пару раз полили.

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Сергей Панин

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Что творит с силовиками чемпионат Европы! Один из росгвардейцев согласился сделать селфи с болельщиками.

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Сергей Панин

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Фантастические болельщики

Активные братания. Наши учат бельгийцев пить пиво!

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Сергей Панин

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Мы в прямом эфире транслируем, что происходит в фан-зоне на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге.

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Сергей Панин

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Самое крутое на таких матчах — это братание болельщиков команд.

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Сергей Панин

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Составы команд

Сборная России:

Антон Шунин, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Марио Фернандес, Юрий Жирков, Дмитрий Баринов, Магомед Оздоев, Антон Зобнин, Далер Кузяев, Александр Головин, Артем Дзюба.

Сборная Бельгии:

Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Боята, Кастань, Дендонкер, Тилеманс, Карраско, Т. Азар, Мертенс, Лукаку

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Сергей Панин

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Ребята торгуют сувенирами с рук — фигурками звезд мирового футбола.

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Сергей Панин

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Болельщики собираются — большая часть из них явно не один день готовилась к сегодняшнему матчу!

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Так получилось, что сейчас весь мир следит за состоянием полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, который потерял сознание во время матча с командой Финляндии. Ему пришлось делать непрямой массаж сердца. К счастью, сейчас с ним уже все хорошо.

«Наши мысли с Кристианом Эриксеном, сборной Дании и итальянским "Интером"». Надеемся, что всё обойдётся», — говорится в сообщении пресс-службы российской сборной

Изначально была информация, что поединок отложат на воскресенье, но в итоге его возобновят в 21:30 по московскому времени.

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Сергей Панин

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Очевидным фаворитом, конечно, является Бельгия. С этим согласен эрмитажный кот Ахилл.

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Сергей Панин

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Накануне фотокорреспондент «Фонтанки» Сергей Иванов побывал на тренировке сборной России.

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Сергей Панин

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Добрый вечер, дорогие друзья!

Этот поединок должен был состояться еще год назад, но из-за коронавируса Евро отложили. Но теперь мы можем насладиться футбольным зрелищем. Хочется верить, что наши игроки не дадут поводов для грусти.

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Евро-2020сборная РоссиифутболБельгия
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