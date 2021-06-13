Защиты просто нет: бельгийцы забили второй мяч в ворота сборной России

Арбитры на всякий случай пересмотрели момент с падением игрока сборной Бельгии.
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Реакция болельщиков, которые смотрят матч в фан-зоне.
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Бельгийцы забили второй мяч
Как безобразно действует в обороне сборная России: навес, Шунин отбивает прямо перед собой, Менье вколачивает мяч в ворота.
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Идет 32-я минута, а игроки сборной России уже тяжело дышат. Играть без мяча очень сложно. Пока совершенно непонятно, каким образом можно забить бельгийцам.
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Первая замена
В составе сборной России первая замена — Черышев вышел вместо Кузяева, который получил травму.
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Пока на счету нашей сборной лишь пара не самых опасных атак. Очевидно, что защитники сборной Бельгии довольно легко справляются с навесами в сторону Дзюбы.
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Ромелу Лукаку забил
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Стало известно, что прокричал в камеру Лукаку: «Chris, I love you»! Это мощный жест поддержки игрока сборной Дании!
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Полноценной поддержки на трибунах, как на клубных матчах, нет, передает корреспондент «Фонтанки».
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Бельгия продолжает владеть мячом — они делают много поперечных передач, выжидая, когда можно будет сделать пас вразрез. Защитники сборной России с трудом справляются с ними.
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Давайте посмотрим видео гола — такие ошибки игрок сборной допускать просто не имеет права!
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Снова отличная игра Фернандеса, который классно навесил с правого фланга, Дзюба скинул под удар Оздоеву, но тот пробил мимо ворот.
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Марио Фернандес имел шанс сравнять счет — защитник сборной России пробил головой после навеса с углового. Но точно в Тибо Куртуа!
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Случилось то, чего мы боялись. На 10-й минуте Семенов пропустил мяч между ног, он попал к Лукаку, который без всяких проблем переправил его в ворота. Такая пенка!
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Еще несколько кадров из фан-зоны. Там собрались болельщики из разных регионов страны.
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Первая осмысленная атака в исполнении сборной России — Дзюба сумел зацепиться за мяч и прострелил в штрафную. Угловой.
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Обе команды пока действуют довольно осторожно.
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Поединок стартовал! Очень важно не пропустить быстрый гол.
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Отметим, что из-за ковидных ограничений стадион разрешили заполнить лишь на 50% (чуть больше
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Звучат гимны России и Бельгии.
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Церемония открытия матча весьма лаконичная.
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За десять минут до начала матча площадь перед стадионом практически опустела.
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Совсем скоро стартует торжественная церемония.
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Перед матчем поле пару раз полили.
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Что творит с силовиками чемпионат Европы! Один из росгвардейцев согласился сделать селфи с болельщиками.
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Фантастические болельщики
Активные братания. Наши учат бельгийцев пить пиво!
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Мы в прямом эфире транслируем, что происходит в фан-зоне на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге.
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Самое крутое на таких матчах — это братание болельщиков команд.
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Составы команд
Сборная России:
Антон Шунин, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Марио Фернандес, Юрий Жирков, Дмитрий Баринов, Магомед Оздоев, Антон Зобнин, Далер Кузяев, Александр Головин, Артем Дзюба.
Сборная Бельгии:
Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Боята, Кастань, Дендонкер, Тилеманс, Карраско, Т. Азар, Мертенс, Лукаку
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Ребята торгуют сувенирами с рук — фигурками звезд мирового футбола.
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Болельщики собираются — большая часть из них явно не один день готовилась к сегодняшнему матчу!
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Так получилось, что сейчас весь мир следит за состоянием полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, который потерял сознание во время матча с командой Финляндии. Ему пришлось делать непрямой массаж сердца. К счастью, сейчас с ним уже все хорошо.
«Наши мысли с Кристианом Эриксеном, сборной Дании и итальянским "Интером"». Надеемся, что всё обойдётся», — говорится в сообщении пресс-службы российской сборной
Изначально была информация, что поединок отложат на воскресенье, но в итоге его возобновят в 21:30 по московскому времени.
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Накануне фотокорреспондент «Фонтанки» Сергей Иванов побывал на тренировке сборной России.
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Добрый вечер, дорогие друзья!
Этот поединок должен был состояться еще год назад, но из-за коронавируса Евро отложили. Но теперь мы можем насладиться футбольным зрелищем. Хочется верить, что наши игроки не дадут поводов для грусти.
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