Защиты просто нет: бельгийцы забили второй мяч в ворота сборной России

Большой футбольный вечер — сборная России проводит первый матч на чемпионате Европы по футболу. Наши соперники — бельгийцы — один из фаворитов турнира. Мы в режиме онлайн следим за поединком в Санкт-Петербурге.

Если вы на стадионе, то делитесь впечатлениями и присылайте фото в любой из мессенджеров по номеру +7 919 370-70-70.