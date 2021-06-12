На матче открытия Евро-2020 Италия разгромила Турцию

Впервые в истории чемпионат Европы проводится не в одной или двух соседних странах, а на территории 10 государств в 11 городах . Полуфиналы и финал турнира будут сыграны в Лондоне. Среди городов, которые примут матчи турнира, Санкт-Петербург. В нём пройдут шесть игр группового этапа и один из четвертьфиналов.

Сборная России попала в группу B вместе с Бельгией, Финляндией и Данией. Игры с Бельгией (12 июня, 22:00 мск) и Финляндией (16 июня, 16:00 мск) пройдут в Санкт-Петербурге, с Данией (21 июня, 22:00 мск) — в Копенгагене.

