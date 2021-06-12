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На матче открытия Евро-2020 Италия разгромила Турцию

Посмотрите, как красиво чемпионат Европы стартовал на стадионе «Олимпико» в Риме

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Яркая церемония открытия Евро-2020 состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме

Яркая церемония открытия Евро-2020 состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме

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11 июня на стадионе «Олимпико» в Риме состоялась яркая церемония открытия чемпионата Европы по футболу. Затем в первом матче встретились сборные Турции и Италии, играющие в группе А.

Сборная Италии владела преимуществом на протяжении всего матча. На 53-й минуте мяч в свои ворота отправил турецкий защитник Мерих Демирал. Преимущество итальянцев на 66-й минуте удвоил Чиро Иммобиле, который оказался первым на добивании. Третий гол сборной Италии на 79-й минуте забил Лоренцо Инсинье.

Матч завершился разгромной победой сборной Италии над Турцией со счетом 0:3. Лучшим игроком по итогам матча признан левый защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола.

Следующий матч на чемпионате Европы команда Италии проведет против швейцарцев, сборная Турции — против Уэльса. Обе игры состоятся 16 июня.

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Впервые в истории чемпионат Европы проводится не в одной или двух соседних странах, а на территории 10 государств в 11 городах. Полуфиналы и финал турнира будут сыграны в Лондоне. Среди городов, которые примут матчи турнира, Санкт-Петербург. В нём пройдут шесть игр группового этапа и один из четвертьфиналов.

Сборная России попала в группу B вместе с Бельгией, Финляндией и Данией. Игры с Бельгией (12 июня, 22:00 мск) и Финляндией (16 июня, 16:00 мск) пройдут в Санкт-Петербурге, с Данией (21 июня, 22:00 мск) — в Копенгагене.

СЮЖЕТ

Евро-2020

Мы будем следить за игрой нашей сборной 12 июня: онлайн-трансляция начнется на сайте в 21:00 (мск), за час до игры.

12 июня также пройдут матчи Уэльса и Швейцарии (16:00 мск), Дании и Финляндии (19:00 мск). А расписание всех матчей можно посмотреть в нашем календаре Евро-2020.

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Евро-2020ИталияТурцияфутболспорт
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