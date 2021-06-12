На матче открытия Евро-2020 Италия разгромила Турцию

11 июня на стадионе «Олимпико» в Риме состоялась яркая церемония открытия чемпионата Европы по футболу. Затем в первом матче встретились сборные Турции и Италии, играющие в
Сборная Италии владела преимуществом на протяжении всего матча. На
Матч завершился разгромной победой сборной Италии над Турцией со счетом 0:3. Лучшим игроком по итогам матча признан левый защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола.
Следующий матч на чемпионате Европы команда Италии проведет против швейцарцев, сборная
Впервые в истории чемпионат Европы проводится не в одной или двух соседних странах, а на территории
Сборная России попала в группу B вместе с Бельгией, Финляндией и Данией. Игры с Бельгией (12 июня, 22:00 мск) и Финляндией (16 июня, 16:00 мск) пройдут в Санкт-Петербурге, с Данией (21 июня, 22:00 мск) — в Копенгагене.
СЮЖЕТ
Мы будем следить за игрой нашей сборной 12 июня: онлайн-трансляция начнется на сайте в 21:00 (мск), за час до игры.
12 июня также пройдут матчи Уэльса и Швейцарии (16:00 мск), Дании и Финляндии (19:00 мск). А расписание всех матчей можно посмотреть в нашем календаре Евро-2020.