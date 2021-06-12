Россия сегодня сыграет первый матч Евро-2020 против сборной Бельгии

Этим вечером сборная России проведет свой первый матч в рамках
Накануне вылета на матч в Санкт-Петербург сборную покинули Андрей Лунёв, Илья Самошников и Роман Евгеньев. У полузащитника Андрея Мостового диагностировали коронавирус, вместо него заявлен Роман Евгеньев. Итоговый состав сборной России будет такой:
- вратари — Юрий Дюпин («Рубин»), Антон Шунин («Динамо») и Матвей Сафонов («Краснодар»);
- защитники — Вячеслав Караваев, Юрий Жирков («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Марио Фернандес, Игорь Дивеев (ЦСКА);
- полузащитники — Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Денис Черышев («Валенсия»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Головин («Монако»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Макаров («Рубин»), Максим Мухин (ЦСКА), Роман Евгеньев, Даниил Фомин («Динамо»), Далер Кузяев, Магомед Оздоев («Зенит»);
- нападающие — Александр Соболев («Спартак»), Артём Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный (ЦСКА).
Мы будем следить за игрой нашей сборной: онлайн-трансляция начнется на сайте
12 июня также пройдут матчи Уэльса и Швейцарии (