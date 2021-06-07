Сборная Канады стала новым чемпионом мира по хоккею

С 21 мая по 6 июня в столице Латвии Риге проходил мужской чемпионат мира по хоккею.
Сборная Канады в овертайме обыграла команду Финляндии со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) и в
Микаэль Руохомаа открыл счет в матче на
Напомним, сборная России уступила Канаде в четвертьфинале чемпионата мира в 2021 году. Встреча завершилась со счетом 1:2 в овертайме.
Уже стало известно, что на чемпионате мира по хоккею — 2022, который пройдет в Финляндии, сборная России сыграет в одной группе с Канадой. Эту страну наши спортсмены не могут обыграть уже
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Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что в следующем году Россия обязательно выиграет матч с Канадой.
— Мы два месяца сидели в «пузыре», до этого весь год работали, с
Прошлый чемпионат мира по хоккею в 2019 году выиграла сборная Финляндии, однако в Латвии ей не удалось защитить звание чемпиона. В 2020 году чемпионат отменили из-за пандемии коронавируса.