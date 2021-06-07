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Сборная Канады стала новым чемпионом мира по хоккею

Посмотрите видеообзор драматичного матча, который прошел в Риге

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Сборная Канады в овертайме обыграла команду Финляндии

Сборная Канады в овертайме обыграла команду Финляндии

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С 21 мая по 6 июня в столице Латвии Риге проходил мужской чемпионат мира по хоккею. 6 июня завершился финальный матч между Финляндией и Канадой.

Сборная Канады в овертайме обыграла команду Финляндии со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) и в 27-й раз в истории стала чемпионом мира по хоккею.

Микаэль Руохомаа открыл счет в матче на 9-й минуте, однако на 25-й Макс Комтуа уравнял цифры на табло. На 46-й финны вновь вышли вперед — шайбу забросил Петтери Линдбом, но и на этот раз канадцы смогли отыграться — сделал это Адам Хенрик (53-я). Победу, а вместе с ней и кубок Канаде принес Ник Пол, забивший в овертайме (67-я).

Напомним, сборная России уступила Канаде в четвертьфинале чемпионата мира в 2021 году. Встреча завершилась со счетом 1:2 в овертайме.

Уже стало известно, что на чемпионате мира по хоккею — 2022, который пройдет в Финляндии, сборная России сыграет в одной группе с Канадой. Эту страну наши спортсмены не могут обыграть уже 10 лет.

В группу А вошли Канада, Россия, Германия, Швейцария, Словакия, Дания, Казахстан и Италия, а в группе В будут Финляндия, США, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия, Белоруссия и Великобритания.

Стало известно, что на чемпионате мира по хоккею — 2022, который пройдет в Финляндии, сборная России сыграет в одной группе с Канадой

Стало известно, что на чемпионате мира по хоккею — 2022, который пройдет в Финляндии, сборная России сыграет в одной группе с Канадой

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Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что в следующем году Россия обязательно выиграет матч с Канадой.

— Мы два месяца сидели в «пузыре», до этого весь год работали, с 15 июля практически без выходных. Этот объем работы не перешел в тот результат, на который мы рассчитывали, но мы очень хотим перенести этот опыт, перевернуть это поражение — и выиграть следующий матч против Канады. Мы обязательно это сделаем. Это поражение дает нам много пищи для размышлений. Мы хотим обязательно сделать правильные выводы, чтобы не допускать поражений ни от Канады, ни от других соперников, — заявил Ротенберг изданию «Спорт-Экспресс».

Прошлый чемпионат мира по хоккею в 2019 году выиграла сборная Финляндии, однако в Латвии ей не удалось защитить звание чемпиона. В 2020 году чемпионат отменили из-за пандемии коронавируса.

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КанадаФинляндияхоккейчемпионат мира по хоккеюспорт
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