Сборная Канады стала новым чемпионом мира по хоккею

С 21 мая по 6 июня в столице Латвии Риге проходил мужской чемпионат мира по хоккею. 6 июня завершился финальный матч между Финляндией и Канадой.

Сборная Канады в овертайме обыграла команду Финляндии со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) и в 27-й раз в истории стала чемпионом мира по хоккею.