«Солнечных» детей готовят в сборную страны: как два тренера создали футбольную команду для ребят с синдромом Дауна

«Мы — как одна семья»



Оба тренеры молоды. Василию — 27 лет, а Денису — 23 года. Как рассказывают парни, создать команду, куда будут входить игроки с синдромом Дауна, их сподвигло то, что в России, в том числе и в Башкирии, практически отсутствуют спортивные секции для особенных детей.



— Вообще Россия чуть-чуть отстает среди команд по футболу с детьми с синдромом Дауна. Не только с детьми, но и людьми. Насколько я знаю, в остальных странах уже практикуются местные чемпионаты, собираются активно сборные, а мы только встали на этот путь. Конечно, хотелось бы иметь больше финансовой поддержки, и сейчас мы активно ищем спонсоров. Спасибо и ФК «Уфа», и родителям, что активно помогают команде, а дальше уже всё зависит от нас и ребят, — признается Василий.



Есть мнение о людях с синдромом Дауна, что они некомандные игроки. Но, по словам Василия и Дениса, это не что иное, как миф.



— Нам было интересно, каково это, — рассказывает Василий. — Получится ли у нас. Мы поняли, что главное — это работа, тренировки, и всё получится. Мы с Денисом сами футболисты, работаем в ФК «Уфа». Часто устраиваем совместные тренировки между футбольным клубом и детьми с синдромом Дауна, — делятся тренеры.

