«Солнечных» детей готовят в сборную страны: как два тренера создали футбольную команду для ребят с синдромом Дауна

Бытует мнение, что люди c синдромом Дауна не могут заниматься командными видами спорта, да и вообще они неспортивные. Но на самом деле это большое заблуждение. Разрушили сложившиеся стереотипы два тренера из Уфы — Василий Тыртышный и Денис Хайретдинов. Вот уже два года они учат играть в футбол детей с синдромом Дауна, или, как их еще называют, «солнечных» детей.
Как признаются сами тренеры, главное — поддержать ребят вначале, помочь отыскать свой путь и встать на ноги. Журналисты
«Солнечный» футбол
Перед тем как начать заниматься футболом с детьми с синдромом Дауна, Василий и Денис специально ездили в Москву на стажировку, чтобы изучить особенности тренировок таких спортсменов. Молодые наставники без опыта работы с особенными детьми за небольшой срок сумели создать команду, которая победила на всероссийском турнире по мини-футболу среди людей с синдромом Дауна.
— Решили заняться, попробовать себя в этом. Так получилось, что мы создали такую чемпионскую команду. У нас несколько игроков уже в сборную России входят, — говорит Денис.
В команде 10 участников
Первое занятие, как рассказывает Василий, проходило в школьном зале.
— Условия, конечно, тогда были похуже. Собралось нас около
Родители особенных детей делают всё, чтобы их чада не были заперты в четырех стенах, поэтому все расходы берут на себя. Поддерживают и спонсоры. К примеру, ФОК «Адонис» второй год бесплатно предоставляет помещение для тренировок по футболу.
«Мы — как одна семья»
Оба тренеры молоды. Василию — 27 лет, а Денису — 23 года. Как рассказывают парни, создать команду, куда будут входить игроки с синдромом Дауна, их сподвигло то, что в России, в том числе и в Башкирии, практически отсутствуют спортивные секции для особенных детей.
— Вообще Россия чуть-чуть отстает среди команд по футболу с детьми с синдромом Дауна. Не только с детьми, но и людьми. Насколько я знаю, в остальных странах уже практикуются местные чемпионаты, собираются активно сборные, а мы только встали на этот путь. Конечно, хотелось бы иметь больше финансовой поддержки, и сейчас мы активно ищем спонсоров. Спасибо и ФК «Уфа», и родителям, что активно помогают команде, а дальше уже всё зависит от нас и ребят, — признается Василий.
Есть мнение о людях с синдромом Дауна, что они некомандные игроки. Но, по словам Василия и Дениса, это не что иное, как миф.
— Нам было интересно, каково это, — рассказывает Василий. — Получится ли у нас. Мы поняли, что главное — это работа, тренировки, и всё получится. Мы с Денисом сами футболисты, работаем в ФК «Уфа». Часто устраиваем совместные тренировки между футбольным клубом и детьми с синдромом Дауна, — делятся тренеры.
Как признаются парни, сами они пока не обзавелись семьями и своих детей нет.
— Холост, — твердят они в один голос.
Частью своей семьи они считают ребят из команды.
— Мы — как одна команда, как одна семья, — говорит Василий.
В первый год тренеры лишь знакомились с участниками команды.
— Первый год был адаптацией, мы отсеивали. Кто-то, конечно, уходил, кто-то новый приходил. Это всегда такое бывает. А когда уже пошел чемпионский сезон, когда мы уже стали усиленно тренироваться. Первые два года были усиленной работой на результат, так скажем, — подчеркнул Василий.
«Не знал, как подойти к таким детям»
Как признаются парни, поначалу им было нелегко найти общий язык с ребятами, но со временем тренеры нашли подход и сейчас стали со своими подопечными хорошими друзьями.
— Первое время было как-то некомфортно. Не знал, как подойти к таким детям. Но потом в ходе занятий мы поближе с ними уже познакомились, стало проще. Уже удовольствие получаешь от тренировок, — признается Денис.
Игра в футбол помогает не только развить координацию и скорость реакции, но и сплотить участников команды. К тренировкам Василий и Денис подходят профессионально: сначала проводят разминку, затем — эстафету с элементами игры.
— Первое время у нас занятия проходили только в игровой форме, то есть мы играли в подвижные игры, добавляли по чуть-чуть элементов футбола, чтобы ребята полюбили просто это дело, им нравилось. И на сегодняшний день у нас уже подход более профессиональный, — рассказывает Василий.
Родители уверены: дети с синдромом Дауна могут обучиться спорту не хуже остальных.
— Это действительно возможно — научить ребенка с синдромом Дауна играть в футбол. Если на начальном этапе они все вместе бегали за мячом по всему полю, сейчас они понимают, что можно давать пас, кто на какой позиции, — делятся они.
Как зародилась идея
Всё началось
— Дети с синдромом Дауна — это чуть-чуть другое, — признаётся женщина. — И поэтому хотелось создать команду, чтобы и они участвовали между собой в дивизионе. Мы набрали команду, нашли тренеров и начали тренировать детей.
Занятия по футболу проходят три раза в неделю. Тренировки игроки не пропускают никогда и не опаздывают на них. Здесь они гоняют мяч, встречаются с друзьями. Сейчас у ребят видны серьезные успехи.
— Вначале это был отбор, а потом уже составляли команду, кто сможет выступить достойно на чемпионате в Москве. После победы мы дальше продолжали тренироваться. Наш второй успех — это победа на всероссийской спартакиаде в Санкт-Петербурге, где наша команда заняла первое место, — говорит Эльвира.
Каждую тренировку игроки ждут с нетерпением. Ведь впереди у футболистов серьезные соревнования — команда готовится к чемпионату по футболу в Сочи. Для детей с синдромом Дауна и их родителей это большое событие.
— По сей день тренируемся, и уже есть результаты — два первых места на таких серьезных соревнованиях, как чемпионат России. И сейчас планируем в Сочи поехать, тоже забрать золото за Башкирию, — делится эмоциями Василий.
Главное — упорство
Линар учится в коррекционной школе. Интерес к футболу стал проявлять с ранних лет.
— Больше ему по душе футбол, — делится Эльвира. — Это его стихия. Он с детства любил с мячом играть. Мы всегда ходили на домашние игры по футболу. Я говорю: «Давай по телевизору посмотрим». А он: «Нет, пойдем в ДК «Нефтяник»», — признается мама юного футболиста.
Заниматься футболом мальчик начал именно в школе, но, как признается Эльвира, поначалу тренировки давались ему трудно.
— Он там, конечно, отставал, — говорит женщина.
Помимо занятий футболом, Линар посещает сразу несколько секций и кружков. Мальчик успевает одновременно ходить в театральный кружок, художественную школу, занимается настольным теннисом и роликобежным спортом.
— Мы ничего не успеваем, — смеется Эльвира. — Домой приезжаем в десять часов вечера. Еще в школу надо ходить. Директор спрашивает: «Вы учиться будете?»
Благодаря своему упорству Линар попал в сборную Россию по футболу среди детей с синдромом Дауна, чем очень гордится Эльвира.
— Если идти к цели, то возможно всё. Главное — не лениться. Находить силы, ресурсы и энергию. Среди всех регионов такого хорошего владения мячом ни у одного ребенка с синдромом Дауна нет. Благодаря Линару теперь и я всё о футболе знаю, — говорит мама.
Тренеры заменили игрокам отцов
Как признаётся Эльвира, тренеры для ребят — как вторые отцы, они вкладывают душу в игроков. Василий и Денис не только следят за режимом тренировок, но также помогают им во всех сферах жизни.
— В нашей команде у многих ребят нет пап. Поэтому тренеры стали авторитетами, друзьями. Они обменялись телефонами, друг другу звонят, спрашивают, у кого какие успехи. Прогресс виден, безумно рада работе наших тренеров, которые смогли донести до детей, научить этому виду спорта, — отмечает Эльвира.
За два с небольшим года, как рассказывает мама игрока, ребята очень прибавили в мастерстве. Лучше всех, по мнению тренеров, проявил себя
— Линар многих знаменитых игроков знает по номерам, фамилиям и именам, в какой футболке они выступают, у кого когда день рождения, — не нарадуется мама юного футболиста. — У Линара очень сильный пас и удар поворотом. Я рада, что у него всё хорошо получается. Он и в Москве, и в Питере стал лучшим игроком турнира. Это приятно, что мальчик из глубинки поднялся до такого уровня.
Футболисты радуются победам и больно переживают после поражений. По словам тренеров, порой бывает не просто объяснить ребятам, что это не конец.
— Мы занимаемся уже два года. Уровень нашей команды намного вырос. То есть это небо и земля, если посмотреть видео, которые мы снимали вначале. Ребята банально там не могли мяч даже остановить, не знали, что это такое, как по нему ударить, сейчас уже просят пас, двигаются, подключаются к атакам, знают позиции, — говорят тренеры.
«Самый счастливый момент в наших жизнях»
Говоря о планах, тренеры признаются, что мечтают привлечь как можно больше «солнечных» детей в команду.
— Вдруг в других городах тоже есть ребята, которые такие же талантливые, как и в нашей команде, — говорит Денис.
Следующая цель молодых тренеров — представить Россию на чемпионате Европы для людей с синдромом Дауна.
— Нам бы хотелось, чтобы как можно больше ребят из нашей команды попали в сборную, чтобы представляли в целом Россию не только на российских соревнованиях, но и международных: чемпионате Европы, чемпионате мира. Если попадет 100% из нашей команды, я думаю, это будет самый счастливый момент в наших жизнях и жизнях родителей и нашей тренерской деятельности, — делится Василий.