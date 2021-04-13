Вложили миллиарды, а стадионы не доделали: как регионы разгребают последствия мундиального аврала

Тут трещина, там проплешина и много уголовных дел. Чемпионат мира по футболу давно прошел, а в России всё никак не могут решить проблемы построенных для мундиаля стадионов. Вот только разбираться с этим зачастую приходится уже не федеральным, а местным чиновникам. При этом в Ростове теперь уже бывших представителей власти уличили в мошенничестве с песком. За похожую аферу в Калининграде судят подрядчика. А «Самара Арена», например, запустила судебный процесс и требует заставить подрядчика доделать работу, за которую ему заплатили более
Стадионы-миллиардеры
Чемпионат мира по футболу прошел в России в
Всего же в России к ЧМ построили 6 новых стадионов. Это уже упомянутые «Мордовия Арена» и «Самара Арена», а также «Ростов Арена», «Волгоград Арена», «Нижний Новгород» и «Калининград». Их стоимость по мере строительства возрастала и достигла колоссальных сумм. Например, в Самаре смета выросла с 13,2 до
Криминал, проплешины, потопы
При этом строительство стадионов и сопутствующей инфраструктуры в России прошло со скандалами, в том числе криминальными. Череду открыл Калининград.
Еще в 2017 году там возбудили уголовное дело о мошенничестве. Стадион построили на острове Октябрьском. Местность болотистая, и чтобы сделать там устойчивую основу под футбольную арену, потребовались миллионы тонн песка и
Похожее уголовное дело было и в Ростовской области. Оно тоже связано с использованием дешевого песка при строительстве футбольной арены. Ущерб оценили в
Как использование дешевого песка отразится на стойкости стадионов? Этот вопрос, по всей видимости, будут обсуждать, когда уже что-то случится. Если случится... Сейчас оба стадиона работают — там проводят матчи местные футбольные команды.
ФГУП «Спорт-Инжиниринг» выступало застройщиком стадионов для проведения матчей чемпионата мира по футболу
На всю страну прогремела история со смывом склона у «Волгоград Арены». Произошло это в последний день чемпионата мира по футболу
Впоследствии подобное повторялось еще несколько раз. Уголовных дел по этому поводу не возбуждали. Но рублем наказали «Спорт-Инжиниринг». История оказалась непростой — ее детали описывали наши коллеги из V1.RU. Власти же заказали проект берегоукрепления, но и это начинание погрязло в скандалах. Аналогичные проблемы были и у стадиона «Нижний Новгород». Их решением занимался подрядчик.
В Самаре решили пойти по такому же сценарию. Спрашивать за недочеты стадиона будут с тех, кто его строил. И некоторые гарантийные работы подрядчик уже выполнил — основания были очень весомые. Но недоделок на стадионе столько, что пришлось идти в суд. Очевидно, самарская арена продолжает сохранять за собой статус самой проблемной.
«Самара Арена» начала трещать по швам?
Строительство «Самара Арены», пожалуй, было одним из самых обсуждаемых в России. Проект — сложный. Чтобы сделать купол соответствующим космическим мотивам, пришлось применить огромное количество металлоконструкций. На этом этапе и возникли проблемы. В срыве сроков монтажа металлоконструкций генподрядчик — ПСО «Казань» — обвинил субподрядчика своего субподрядчика. На компанию даже написали заявление в полицию, чтобы возбудили уголовное дело. Но этого не произошло. Зато обоих субподрядчиков признали банкротами.
А между тем подрядчик продолжал отставать от графика, за что местные чиновники получали нагоняй из федерального центра. Поговаривали, что этой стало одной из причин отставки Николая Меркушкина с поста губернатора Самарской области. На смену ему пришел Дмитрий Азаров. Вот что он рассказывал о временах подготовки к чемпионату мира:
— Когда к нам приезжали инспекторы FIFA, я им говорил, что они будут в восторге от того, как ЧМ пройдет в Самаре. В ответ инспектор буквально крутил пальцем у виска. Мол, ты нормальный человек вообще? В итоге в Самаре на четырех матчах побывал президент FIFA Джанни Инфантино. И он был в восторге от нашего города. Это федеральный объект. Региональные власти в принципе не имели никаких полномочий. Но без ежедневного контроля, который мы наладили с октября
Стадион достроили в апреле
Первые годы после мундиаля на стадионе всё было достаточно неплохо, не считая потопа на прилегающей территории весной
В конце 2020 года стало известно, что «Самара Арена» подала в суд на генподрядчика строительства стадиона — ПСО «Казань», чтобы компанию обязали устранить недостатки работ. А в феврале
Впоследствии выяснилось, что трещины возникли в сварном шве на горизонтальной связи. Виновником сочли «нерадивого сварщика». Работники ПСО «Казань» заменили металлоконструкции по гарантии. Но, вероятно, уже в скором времени им придется снова заходить на стадион, чтобы доделать то, что не успели до мундиаля.
— Сейчас Самарская область судится с ПСО «Казань» в Арбитражном суде Москвы, требуя от организации устранить зафиксированные дефекты и недоработки. Один из них касается системы мониторинга конструкций. До настоящего времени она работает не в полную мощность, отражается лишь малая часть параметров. Если бы она работала как следует, того дефекта, который был выявлен
Более того, по его словам, собственностью региона стал лишь конструктив стадиона, без инженерных сетей, систем и движимого имущества. При этом в акте приема-передачи отметили
Но этого оказалось недостаточно. Суд назначил проведение экспертизы стадиона, чтобы независимые специалисты высказались, действительно ли из-за подрядчика «Самара Арена» недоделана. Результаты ожидают в середине апреля, и от этого будет зависеть, какое решение вынесет арбитраж. Пока же администрация «Самара Арены» решила подстраховаться на случай, если суд удовлетворит требования, а ПСО «Казань» ничего делать не будет. Генподрядчика хотят поставить на счетчик, а если точнее — компанию будут штрафовать на
Кому миллиарды
Эксперты считают, что у «Самара Арены» есть хорошие шансы на победу в этом судебном процессе. Однако даже в этом случае остается множество вопросов и, возможно, требуется вмешательство правоохранительных органов.
— Я давно придерживаюсь позиции, что чемпионаты, олимпиады, универсиады в России проводить пока не нужно. Необходимо для начала поднять уровень социальной защищенности населения. На мой взгляд, подготовка к каждому такому международному событию — это придумывание новых трат, на которых можно заработать. Вот цена строительства стадиона. По
По его словам, вызывает вопросы и приемка «Самара Арены».
— Да, закон допускает поэтапный прием объекта. Но ведь с чемпионата уже два года прошло. Почему до сих пор не доделали то, что не успели до мундиаля? Возможно, для кого-то есть смысл в этом бездействии. Думаю, что у администрации «Самара Арены» есть хорошие шансы выиграть тот судебный процесс, который она начала. Пусть заказчиком выступало другое лицо, но во время эксплуатации выявляются скрытые недостатки. К тому же есть и перечень зафиксированных при приемке недочетов. И если у других стадионов есть подобные проблемы, не нужно ждать итогов самарского дела. Тоже можно смело идти в суд и отстаивать интересы бюджета, — высказался эксперт.
Между тем администрация стадиона ищет деньги на содержание столь масштабного спортивного сооружения. Пришлось продать имя. Руководство «Самара Арены» и банк «Солидарность» подписали договор нейминга. Теперь стадион будет называться «Солидарность Арена». Будут зазывать и других инвесторов. Тем более что от этого будет зависеть зарплата директора стадиона.
А как обстоят дела на других стадионах, построенных с нуля?
Нижний Новгород: содержание обходится в
Основными объектами строительства к матчам чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде стали стадион, станция метро «Стрелка», прилегающий к ним микрорайон и набережная.
Активист фонда «Городские проекты» и бывший волонтер чемпионата мира по футболу в России Константин Шмиголь не находит ничего позитивного в нынешнем положении этой территории.
— Набережная безжизненная, там нет ни одного дерева или даже навеса, чтобы спрятаться от дождя или солнца. Стоит ли говорить о том, что в жару на асфальте тоже не очень комфортно? Любой дождь, даже самый незначительный, провоцирует потоп, — рассказывает Шмиголь.
Нельзя сказать, что большой чисто футбольный стадион пользуется популярностью у нижегородцев. Состояние его сейчас также вызывает вопросы у тех немногочисленных болельщиков, приходящих на матчи местного клуба, играющего во второй по значимости лиге России. Официальная посещаемость его матчей в прошлом сезоне была в районе
— Сам стадион рассчитан на
Стадион «Нижний Новгород» заполнялся после чемпионата мира целиком только три раза: на Суперкубке, на концерте «Ленинграда» и на матче Россия — Кипр. Содержание его оценивается примерно в
— Территорию вокруг стадиона пытаются как-то использовать. Зимой там заливают каток, а летом периодически проходят спортивные фестивали, на пакгаузах делают какие-то концерты, но это всё разовые акции, костыли. Спортивный фестиваль на раскаленном асфальте — это очень по-нижегородски, — не скрывает эмоций Константин Шмиголь.
Набережная, которую в
Станция метро «Стрелка» стала проблемной изначально. Само строительство не прошло без скандалов, генподрядчик банкрот, а по оценкам счетной палаты растрачено около
— Лучшей оценкой наследия чемпионата мира является посещаемость матчей, количество пассажиров метро и гуляющих нижегородцев по Волжской набережной. Территория мертвая, ничего там с
Волгоград: стадион страдает от каждого дождя, ливневую канализацию не доделали до сих пор
Стадион «Волгоград Арена» построен на месте легендарного волгоградского Центрального стадиона. Именно на нем волгоградский «Ротор» принимал «Манчестер Юнайтед». Его снос начался осенью
В марте 2015 года строители начали рыть котлован под сооружение нового стадиона. Его рабочее название было «Победа», позже его переименовали в «Волгоград Арену». В апреле котлован был готов, и подрядчики начали заливать бетонную подушку.
В 2016 году при строительстве стадиона на стройплощадке произошел неприятный случай: при демонтаже стойки лесов и одной из плит перекрытия второго этажа сломалась одна из поддерживающих стоек, комментировали случившееся в «АО «Стройтрансгаз». Пострадавших на стройке в связи с происшедшим нет. Строители вскоре возведут новую конструкцию, в которую будет уложено
Сентябрь 2017 года. Строительство завершается. На стадионе ведутся отделочные работы. Чуть позже стало известно, каким матчем откроют стадион. В апреле
На чемпионате мира по футболу Россия принимала матчи Тунис — Англия, Саудовская Аравия — Египет, Нигерия — Исландия, Япония — Польша. Больше всего волгоградцам и гостям города запомнилась встреча с японскими болельщиками. Когда трибуны, на которых сидели болельщики других стран, уже полностью опустели, «самураи», несмотря на проигрыш своей команды и утомительную волгоградскую жару, взяли в руки голубые мусорные пакеты и принялись за уборку. Молодые люди, обмахиваясь картонными веерами и истекая потом, собирали пластиковые бутылки, кружки и прочие оставленные фанатами фантики. На пресс-конференции в Волгограде перед матчем с Польшей вратарь сборной Японии заявил, что для его соотечественников убирать трибуны стадионов, да и вообще мусор вокруг себя — привычное дело. Начало этой традиции было положено на чемпионате
В день завершения ЧМ-2018 на Волгоград обрушился проливной дождь. Это стало первым серьезным испытанием для стадиона. Со склона у стадиона «Волгоград Арена» сошел огромный оползень, фактически похоронивший под собой Нулевую Продольную.
Восстанавливать разрушения после дождя пришлось подрядчикам, которые строили стадион. При этом руководитель строительства стадиона Сергей Камин утверждал, что размытый склон — едва ли не единственное слабое место стадиона.
В 2019 году от сильного дождя пострадал и сам стадион. Затопленными оказались внутренние помещения.
В компании «Стройтрансгаз» объяснили затопление помещений стадиона «Волгоград Арены»
— Ливневая канализация стадиона сейчас находится на стадии технического обслуживания, — сообщили корреспонденту V1.RU в компании «Стройтрансгаз». — Частично восстанавливается гидроизоляция, поэтому небольшой локальный ливень вызвал переполнение канализации.
Серьезных последствий от появившейся в коридорах «Волгоград Арены» воды не возникло.
За несколько месяцев до потопа владелец стадиона — компания «Спорт Инжиниринг» — объявил закупку, цена которой составляла
Сейчас на стадионе тренируется и проводит встречи Премьер-лиги волгоградский футбольный клуб «Ротор», расположившийся внизу турнирной таблицы. При этом еще год назад, когда команда играла в первом дивизионе, матчи любимой команды били рекорды по посещаемости. Что же касается неспортивной жизни стадиона, то событий не так много. Осенью
Ростов: стадион спасает Карпин и его популярная команда
Ростовский стадион прославился уголовным делом и скандалами, связанными с использованием дешевого песка при строительстве футбольной арены, о чём говорилось выше. Ущерб оценили в
Помимо прочего, в
При всех проблемах «Ростов Арена» — один из немногих построенных к мундиалю стадионов, который остался востребованным и после завершения чемпионата мира. Стадион ежемесячно посещают десятки тысяч зрителей. Всё дело в популярности футбольного клуба «Ростов», который под руководством Валерия Карпина регулярно претендует на призовые места в Российской премьер-лиге.
Территорию Левого берега Дона вокруг арены тоже начали активно застраивать после ЧМ. Здесь разбили парк (раскритикованный, впрочем, урбанистом Ильей Варламовым), сюда собираются перенести аттракционы и спортивные объекты. Компании, связанные с президентом ФК «Ростов» Арташесом Арутюнянцем, планируют реализовать там несколько крупных девелоперских проектов. Но пока вокруг арены — в основном луга и асфальтовые поля, которые оживают только в дни футбольных матчей.