Вложили миллиарды, а стадионы не доделали: как регионы разгребают последствия мундиального аврала

— Сейчас Самарская область судится с ПСО «Казань» в Арбитражном суде Москвы, требуя от организации устранить зафиксированные дефекты и недоработки. Один из них касается системы мониторинга конструкций. До настоящего времени она работает не в полную мощность, отражается лишь малая часть параметров. Если бы она работала как следует, того дефекта, который был выявлен 18 февраля , могло бы и не произойти, так как мы бы увидели проблему раньше, — пояснил директор «Самара Арены» Виталий Иванов.



Более того, по его словам, собственностью региона стал лишь конструктив стадиона, без инженерных сетей, систем и движимого имущества. При этом в акте приема-передачи отметили 1892 замечания , выявленные областной комиссией. То есть самарские власти зафиксировали претензии по строительству. В списке — протечка крыши и проблемы с отоплением. Мы публиковали полный перечень.

Но этого оказалось недостаточно. Суд назначил проведение экспертизы стадиона, чтобы независимые специалисты высказались, действительно ли из-за подрядчика «Самара Арена» недоделана. Результаты ожидают в середине апреля, и от этого будет зависеть, какое решение вынесет арбитраж. Пока же администрация «Самара Арены» решила подстраховаться на случай, если суд удовлетворит требования, а ПСО «Казань» ничего делать не будет. Генподрядчика хотят поставить на счетчик, а если точнее — компанию будут штрафовать на 100 тысяч рублей за каждую неделю неисполнения судебного акта.

Кому миллиарды

Эксперты считают, что у «Самара Арены» есть хорошие шансы на победу в этом судебном процессе. Однако даже в этом случае остается множество вопросов и, возможно, требуется вмешательство правоохранительных органов.

— Я давно придерживаюсь позиции, что чемпионаты, олимпиады, универсиады в России проводить пока не нужно. Необходимо для начала поднять уровень социальной защищенности населения. На мой взгляд, подготовка к каждому такому международному событию — это придумывание новых трат, на которых можно заработать. Вот цена строительства стадиона. По 44-му федеральному закону, который регулирует закупки для государственных нужд, сметная стоимость может увеличиваться не более чем на 10%, если не проводятся дополнительные торги. Если цифра больше, то есть вопросы к правоохранительным органам. При этом хочу отметить важную вещь. В 2016 году , когда строительство стадиона было в активной стадии, на уровне регионального правительства ликвидировали Госфинконтроль, на уровне мэрии — урезали полномочия управления финконтроля. Вероятно, кто-то хотел избавиться от дополнительных проверок при увеличении сметной стоимости объекта, — считает почетный президент национального института профессиональных бухгалтеров, финансовых менеджеров и экономистов Дмитрий Яковенко.

По его словам, вызывает вопросы и приемка «Самара Арены».

— Да, закон допускает поэтапный прием объекта. Но ведь с чемпионата уже два года прошло. Почему до сих пор не доделали то, что не успели до мундиаля? Возможно, для кого-то есть смысл в этом бездействии. Думаю, что у администрации «Самара Арены» есть хорошие шансы выиграть тот судебный процесс, который она начала. Пусть заказчиком выступало другое лицо, но во время эксплуатации выявляются скрытые недостатки. К тому же есть и перечень зафиксированных при приемке недочетов. И если у других стадионов есть подобные проблемы, не нужно ждать итогов самарского дела. Тоже можно смело идти в суд и отстаивать интересы бюджета, — высказался эксперт.

Между тем администрация стадиона ищет деньги на содержание столь масштабного спортивного сооружения. Пришлось продать имя. Руководство «Самара Арены» и банк «Солидарность» подписали договор нейминга. Теперь стадион будет называться «Солидарность Арена». Будут зазывать и других инвесторов. Тем более что от этого будет зависеть зарплата директора стадиона.

А как обстоят дела на других стадионах, построенных с нуля?

Нижний Новгород: содержание обходится в 300 миллионов , а заполнился три раза



Основными объектами строительства к матчам чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде стали стадион, станция метро «Стрелка», прилегающий к ним микрорайон и набережная.



Активист фонда «Городские проекты» и бывший волонтер чемпионата мира по футболу в России Константин Шмиголь не находит ничего позитивного в нынешнем положении этой территории.



— Набережная безжизненная, там нет ни одного дерева или даже навеса, чтобы спрятаться от дождя или солнца. Стоит ли говорить о том, что в жару на асфальте тоже не очень комфортно? Любой дождь, даже самый незначительный, провоцирует потоп, — рассказывает Шмиголь.



Нельзя сказать, что большой чисто футбольный стадион пользуется популярностью у нижегородцев. Состояние его сейчас также вызывает вопросы у тех немногочисленных болельщиков, приходящих на матчи местного клуба, играющего во второй по значимости лиге России. Официальная посещаемость его матчей в прошлом сезоне была в районе 6–7 тысяч человек, порядка 15% от общей вместимости стадиона. На деле точного числа никто не знает, так как билеты никто не считывает, а просто отрывает корешки



— Сам стадион рассчитан на 45 тысяч зрителей, построен он в спешке, и проблем с ним была масса еще в 2018 году . Я не помню такого дня, чтобы где-то не тек потолок и чтобы не заливало кого-то из партнеров ФИФА. Доходило даже до того, что в день матча Аргентина — Хорватия забилась канализация и всё ее содержимое вылилось в аргентинскую душевую. Что проблемы никуда не делись — это очевидно, — уверен бывший волонтер.

