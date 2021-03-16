«В «ошейнике» 19-летнему играть стремно»: после матча погиб хоккеист МХЛ Тимур Файзутдинов. Как всё было

Кто виноват



Большинство экспертов сходятся во мнении, что кого-то конкретно в этой истории винить нельзя.



— Это трагическое стечение обстоятельств, — уверен организатор хоккейных сборов и бывший вратарь «Локомотива» Артём Артемьев. — И никакой вины хоккеиста «Локо» в случившемся, конечно, тоже нет.



В Континентальной хоккейной лиге говорят, что требований именно к прочности экипировки в регламенте нет, только к ее наличию и размерам. Что касается отсутствия дополнительной защиты шеи у Тимура Файзутдинова во время матча, то она обязательна лишь для игроков до 18 лет , хоккеистам старше она лишь рекомендована. Но многие ею пренебрегают, так как она во время интенсивной игры доставляет дискомфорт. Кроме того, у юных хоккеистов есть негласный кодекс: 18 лет исполнилось — уже мужик, и, чтобы коллеги по команде не подсмеивались, они, как только появляется возможность, сбрасывают «детскую» защиту с себя.

