19-летний хоккеист «Трактора» умер в больнице после тяжелой травмы на льду

19-летний защитник молодежного ХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов скончался во вторник, 16 марта , в больнице имени Соловьева в Ярославле.



— Хоккеист получил травму 12 марта в матче 1/8 финала Кубка Харламова против «Локо». Шайба после броска из средней зоны попала в область головы, игрок был госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи боролись за жизнь Тимура на протяжении трех дней. К сожалению, несмотря на профессиональную медицинскую помощь, спасти хоккеиста не удалось, — сообщили в Молодежной хоккейной лиге. — МХЛ выражает соболезнования родным и близким Тимура.