19-летний хоккеист «Трактора» умер в больнице после тяжелой травмы на льду

Воспитанник «Трактора» умер в больнице после тяжелой травмы на льду
19-летний защитник молодежного ХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов скончался во вторник,
— Хоккеист получил травму
За «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов выступал с 2017 года. Корни у хоккеиста челябинские — он воспитанник школы «Трактор» и до сезона-2016/17 выступал за команды клубной системы, привлекался в сборную России по своему возрасту.
— Ближайшие матчи Континентальной хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги начнутся с минуты молчания и пройдут в память об игроке, — заключили в МХЛ.
Тимур был капитаном команды. Ту самую злосчастную шайбу бросил защитник «Локо» Дмитрий Тювилин. Началась доследственная проверка обстоятельств смерти
— В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в следственном управлении СКР по Ярославской области.
Как сообщили в «Динамо Санкт-Петербург» ТАСС, родители хоккеиста сразу после ЧП прилетели из Челябинска в Ярославль и были рядом с сыном. Все расходы на лечение в эти три дня «Динамо» взял на себя, а где похоронят Тимура Файзутдинова, пока решается. Не останется в стороне и ярославский клуб.
— Всё будет в индивидуальном порядке, клуб не будет это никак афишировать, — рассказал 76.RU пресс-атташе ХК «Локомотив» Александр Саханов.
Наши коллеги из Ярославля информацию о гибели хоккеиста собирают в режиме онлайн.
Это не первый случай с повреждениями, полученными на льду. 18-летний воспитанник «Трактора» Максим Тарасов получил тяжелейшую травму на тренировке студенческой команды. В начале января юношу перевезли в екатеринбургскую клинику «Реабилитация доктора Волковой».