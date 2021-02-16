«Сибирь» победила татарских «волков» в овертайме — показываем всю игру в 12 кадрах

Впереди у «Сибири» — пять последних матчей. 18 февраля «снеговики» встретятся с «Авангардом», 21-го — с «Барысом», 23-го — с «Трактором», 25-го — со «Спартаком» и 27 февраля — с «Автомобилистом»

Фото: Александр Ощепков Поделиться









