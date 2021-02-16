«Сибирь» победила татарских «волков» в овертайме — показываем всю игру в 12 кадрах

ХК «Сибирь» победил нижнекамский «Нефтехимик» в овертайме
16 февраля хоккеисты «Сибири» одержали победу над нижнекамским «Нефтехимиком» со счетом 2:1 в ходе очередной встречи регулярного чемпионата КХЛ. Исход матча решился в овертайме.
Обе команды не попали в плей-офф
ХК «Сибирь» победил нижнекамский «Нефтехимик» в овертайме
16 февраля хоккеисты «Сибири» одержали победу над нижнекамским «Нефтехимиком» со счетом 2:1 в ходе очередной встречи регулярного чемпионата КХЛ. Исход матча решился в овертайме.
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