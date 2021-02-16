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«Сибирь» победила татарских «волков» в овертайме — показываем всю игру в 12 кадрах

Обе команды не попали в плей-офф

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Исход встречи решил овертайм

Исход встречи решил овертайм

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ХК «Сибирь» победил нижнекамский «Нефтехимик» в овертайме

16 февраля хоккеисты «Сибири» одержали победу над нижнекамским «Нефтехимиком» со счетом 2:1 в ходе очередной встречи регулярного чемпионата КХЛ. Исход матча решился в овертайме.

В основное время обе команды забросили по шайбе. У «снеговиков» отличился Юрки Йокипакка, у «волков» — Линус Юханссон

В основное время обе команды забросили по шайбе. У «снеговиков» отличился Юрки Йокипакка, у «волков» — Линус Юханссон

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Победную шайбу в овертайме&nbsp;забросил Виктор Комаров

Победную шайбу в овертайме забросил Виктор Комаров

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Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин заявил, что его подопечные «сыграли на характере»

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин заявил, что его подопечные «сыграли на характере»

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«Начали неплохо, имели хорошие моменты, могли забить больше — было несколько выходов один на один. Хромала реализация. Немножко состав у нас был не боевой, но победа есть победа», — дал оценку игре подопечных тренер

«Начали неплохо, имели хорошие моменты, могли забить больше — было несколько выходов один на один. Хромала реализация. Немножко состав у нас был не боевой, но победа есть победа», — дал оценку игре подопечных тренер

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«Снеговики» не вышли в плей-офф, но турнир продолжается. Осталось пять игр

«Снеговики» не вышли в плей-офф, но турнир продолжается. Осталось пять игр

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Справедливости ради отметим, что в&nbsp;плей-офф «Нефтехимик» тоже не&nbsp;попал

Справедливости ради отметим, что в плей-офф «Нефтехимик» тоже не попал

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Получается, что команды разминались перед следующим спортивным сезоном

Получается, что команды разминались перед следующим спортивным сезоном

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Сейчас хоккеисты «Сибири» борются за 9-е место в турнирной таблице конференции «Восток»

Сейчас хоккеисты «Сибири» борются за 9-е место в турнирной таблице конференции «Восток»

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Решающая стадия чемпионата КХЛ 2020/2021 пройдет без сибиряков

Решающая стадия чемпионата КХЛ 2020/2021 пройдет без сибиряков

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До этой встречи&nbsp;подопечные Николая Заварухина дважды проиграли «Амуру» на выезде с одинаковым счетом 1:3, а затем дома потерпели поражение от «Барыса» со счетом 2:3

До этой встречи подопечные Николая Заварухина дважды проиграли «Амуру» на выезде с одинаковым счетом 1:3, а затем дома потерпели поражение от «Барыса» со счетом 2:3

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Впереди у «Сибири» — пять последних матчей. 18 февраля «снеговики» встретятся с «Авангардом», 21-го — с «Барысом», 23-го — с «Трактором», 25-го — со «Спартаком» и 27 февраля — с «Автомобилистом»

Впереди у «Сибири» — пять последних матчей. 18 февраля «снеговики» встретятся с «Авангардом», 21-го — с «Барысом», 23-го — с «Трактором», 25-го — со «Спартаком» и 27 февраля — с «Автомобилистом»

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«Сибирь»
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