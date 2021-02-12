«Пацан получил за свой язык без костей»: новосибирский хоккеист избил соперника клюшкой на матче в Сочи

В Сочи хоккеист избил соперника клюшкой в любительском матче
Бывший хоккеист команды «Сибсельмаш» Дмитрий Анфиногенов ввязался в драку на хоккейном матче в Сочи, который прошел 10 февраля. На льду встретились любительские команды из Сочи «Большой» и AppolonOff. В результате одного из участников потасовки Александра Дзызаря увезли на скорой.
Как сообщает официальный аккаунт клуба AppolonOff в «Инстаграме», во время игры Дмитрий Анфиногенов, который играл за «Большой», «напал без объяснения причин» на игрока противоположной команды Александра Дзызаря. Дзызарь упал на лед, а после этого, как следует из поста, ещё один игрок «Большого» Никита Волков подъехал сзади и «начал добивать игрока».
По информации AppolonOff, Александр Дзызарь получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Хоккейный клуб сопроводил пост видеозаписью игры, на которую попала драка. На кадрах видно, как игрок под номером 54 подъезжает к Дзызарю и несколько раз бьет его клюшкой, затем к ним подъезжает игрок с номером 74 и бьет Дзызаря кулаками.
Дмитрий Анфиногенов — бывший вратарь команды «Сибсельмаш» по хоккею с мячом, родился 9 мая 1983 года в Новосибирске. Сейчас, судя по информации в соцсетях, он работает директором по развитию игровой зоны «Красная поляна», а также является вице-президентом Федерации бокса Краснодарского края и директором ХК «Большой». НГС пытался связаться с Дмитрием Анфиногеновым в соцсетях, но на момент публикации ответа не поступило.
Телефон Никиты Волкова также недоступен. Клуб AppolonOff публиковал в «Инстаграме» скриншот комментария Волкова к посту о драке, который он позже удалил. В нем спортсмен писал, что Дзызарь «получил за свой язык без костей и за провокации на протяжении всего матча».
В пресс-службе УВД по Сочи не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
В 2009 году Дмитрий Анфиногенов уже попадал в конфликтную историю — тогда его задержали и поместили в тюрьму в Пекине. По одной из версий, у вратаря «Сибсельмаша» пытались украсть сумку на одном из местных рынков. Он погнался за грабителем и затеял драку.