«Пацан получил за свой язык без костей»: новосибирский хоккеист избил соперника клюшкой на матче в Сочи

Бывший хоккеист команды «Сибсельмаш» Дмитрий Анфиногенов ввязался в драку на хоккейном матче в Сочи, который прошел 10 февраля. На льду встретились любительские команды из Сочи «Большой» и AppolonOff. В результате одного из участников потасовки Александра Дзызаря увезли на скорой.



Как сообщает официальный аккаунт клуба AppolonOff в «Инстаграме», во время игры Дмитрий Анфиногенов, который играл за «Большой», «напал без объяснения причин» на игрока противоположной команды Александра Дзызаря. Дзызарь упал на лед, а после этого, как следует из поста, ещё один игрок «Большого» Никита Волков подъехал сзади и «начал добивать игрока».