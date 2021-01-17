В День снега волонтеры из Новосибирска поставили на горные лыжи детей-инвалидов

Дети с ограниченными возможностями прокатились на лыжах благодаря волонтерам из Новосибирска
В воскресенье,
— В глобальном масштабе, мы провели первое в мире мероприятие WSD для детей с ограниченными возможностями. То есть само это мероприятие проходит достаточно давно, но в этом году так получилось, что параолимпийский комитет тоже поддержал эту инициативу. Ну и мы поддержали, поскольку мы с этими ребятишками занимаемся и так получилось, — рассказал корреспонденту НГС основатель благотворительного фонда «Спорту место» Владислав Иванов.
С помощью специальных приспособлений организаторы поставили на лыжи четверых детей, которые приехали из Новосибирска, Киселёвска и Кемерово.
— Мы используем специальный вертикализатор, который помогает детям стоять на своих ногах. Они же многие не ходят. Сегодня был мальчик, который находится в инвалидном кресле. Его поставили на вертикализатор, и он смог покататься на лыжах. Ему
Инициатором и основателем проведения WorldSnowDay является Международная федерация лыжного спорта (FIS). По замыслу организаторов, Всемирный день снега должен популяризовать зимние виды спорта и здорового образа жизни. Праздник отмечается по всему миру ежегодно с 2008 года. В 2020 году Международный Параолимпийский комитет IPC присоединился к Международной федерации лыжного спорта FIS в части проведения Всемирного дня снега WorldSnowDay для вовлечения детей с ОВЗ.
На прошлой неделе в Новосибирске прошел финал Кубка России по мотогонкам на льду — смотрите, как это было.