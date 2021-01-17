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В День снега волонтеры из Новосибирска поставили на горные лыжи детей-инвалидов

Они катались на Танае

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Дети катались с помощью специальных вертикализаторов

Дети катались с помощью специальных вертикализаторов

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Дети с ограниченными возможностями прокатились на лыжах благодаря волонтерам из Новосибирска

В воскресенье, 17 января, на базе горнолыжного комплекса «Танай» в Кемеровской области новосибирские волонтеры поставили на лыжи четверых детей с ограниченными возможностями. Мероприятие проходило в рамках Всемирного дня снега (WorldSnowDay).

— В глобальном масштабе, мы провели первое в мире мероприятие WSD для детей с ограниченными возможностями. То есть само это мероприятие проходит достаточно давно, но в этом году так получилось, что параолимпийский комитет тоже поддержал эту инициативу. Ну и мы поддержали, поскольку мы с этими ребятишками занимаемся и так получилось, — рассказал корреспонденту НГС основатель благотворительного фонда «Спорту место» Владислав Иванов.

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С помощью специальных приспособлений организаторы поставили на лыжи четверых детей, которые приехали из Новосибирска, Киселёвска и Кемерово.

— Мы используем специальный вертикализатор, который помогает детям стоять на своих ногах. Они же многие не ходят. Сегодня был мальчик, который находится в инвалидном кресле. Его поставили на вертикализатор, и он смог покататься на лыжах. Ему 13 лет. Куча эмоций. Рассказывал нам о своих впечатлениях. Он давно, оказывается, мечтал прокатиться на горных лыжах, и сегодня у него получилось, — добавил Владислав Иванов.

Инициатором и основателем проведения WorldSnowDay является Международная федерация лыжного спорта (FIS). По замыслу организаторов, Всемирный день снега должен популяризовать зимние виды спорта и здорового образа жизни. Праздник отмечается по всему миру ежегодно с 2008 года. В 2020 году Международный Параолимпийский комитет IPC присоединился к Международной федерации лыжного спорта FIS в части проведения Всемирного дня снега WorldSnowDay для вовлечения детей с ОВЗ.

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«Спорту место»горные лыжилюди-инвалиды
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