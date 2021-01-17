В День снега волонтеры из Новосибирска поставили на горные лыжи детей-инвалидов

В воскресенье, 17 января , на базе горнолыжного комплекса «Танай» в Кемеровской области новосибирские волонтеры поставили на лыжи четверых детей с ограниченными возможностями. Мероприятие проходило в рамках Всемирного дня снега (WorldSnowDay).

— В глобальном масштабе, мы провели первое в мире мероприятие WSD для детей с ограниченными возможностями. То есть само это мероприятие проходит достаточно давно, но в этом году так получилось, что параолимпийский комитет тоже поддержал эту инициативу. Ну и мы поддержали, поскольку мы с этими ребятишками занимаемся и так получилось, — рассказал корреспонденту НГС основатель благотворительного фонда «Спорту место» Владислав Иванов.