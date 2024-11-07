Чтобы не повредить корни: в НГУ объяснили, что за столбы появились в лесу возле общежитий

Столбы привлекли внимание местных жителей Источник: Владислав Кокоулин











Новосибирский государственный университет объяснил, зачем за общежитиями студгородка НГУ № 9 и 10 в лесу поставили столбы с натянутыми проводами. Недавно объекты привлекли внимание местных жителей, о них начали писать в соцсетях.

— За «девяткой» и «десяткой» появились столбы с проводами, — рассказал журналисту житель Академгородка Владислав Кокоулин, он также высказал предположение, что это может быть связано с проектом коммерческого общежития.

В пресс-службе НГУ опровергли любую связь установленных столбов с проектом коммерческого общежития, пояснив, что столбы установили, чтобы к действующим общежитиям подвели интернет.

— Это опоры для оптического кабеля. К строительству они не имеют никакого отношения. В НГУ проводят совершенствование магистральной сети связи в студгородке, принято решение к каждому из существующих зданий подвести самостоятельный оптический кабель. Это позволит сделать систему коммуникаций более устойчивой и повысит эффективности ее обслуживания, — сообщили в пресс-службе НГУ.

В пресс-службе добавили, что решение подвести оптоволокно к общежитиям воздушным путем, а не под землей, принято, чтобы избежать риска повредить корни деревьев.