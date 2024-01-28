Китайские ученые нашли вид коронавируса, от которого все зараженные умирают — грозит ли он России

Что сделали ученые

Когда вирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию, только появился и ученые искали его источник, одним из «подозреваемых» стали панголины — находящиеся на грани вымирания животные, близкие по ряду особенностей к броненосцам и муравьедам. На панголинов охотятся ради мяса и чешуи, которой приписывают лечебные свойства.



— Было такое предположение, потому что действительно среди панголинов коронавирусная инфекция довольно распространена, и в Китае, где SARS-CoV-2 был впервые выявлен, они водятся, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Но это было лишь предположение, поскольку панголинов с более-менее близкими штаммами к исходному, уханьскому SARS-CoV-2 так и не обнаружили. Мы можем рассматривать это как к гипотезу, но не как факт.

