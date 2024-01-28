Китайские ученые нашли вид коронавируса, от которого все зараженные умирают — грозит ли он России

В начале января китайские ученые опубликовали статью, в которой говорится о варианте коронавируса, способном вызывать стопроцентную смертность — то есть, все случаи заражения заканчиваются летальным исходом. Такие результаты показали эксперименты с коронавирусом панголина GX_P2V на лабораторных мышах, геном которых приближен к человеческому. Исследователи делают вывод, что это подчеркивает риск распространения GX_P2V на человека. Мы поговорили с вирусологом и иммунологом, чтобы разобраться, зачем понадобилось это исследование и насколько может быть опасен новый вирус для человека.
Что сделали ученые
Когда вирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию, только появился и ученые искали его источник, одним из «подозреваемых» стали панголины — находящиеся на грани вымирания животные, близкие по ряду особенностей к броненосцам и муравьедам. На панголинов охотятся ради мяса и чешуи, которой приписывают лечебные свойства.
— Было такое предположение, потому что действительно среди панголинов коронавирусная инфекция довольно распространена, и в Китае, где SARS-CoV-2 был впервые выявлен, они водятся, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Но это было лишь предположение, поскольку панголинов с более-менее близкими штаммами к исходному, уханьскому SARS-CoV-2 так и не обнаружили. Мы можем рассматривать это как к гипотезу, но не как факт.
Тем не менее у панголинов есть штаммы, родственные SARS-CoV-2, который вызвал пандемию. Как пишут китайские ученые, еще до вспышки Covid-19 были идентифицированы панголиновые коронавирусы GD/2019 и GX/2017. В 2020 и 2017 годах были культивированы изоляты (взятые из источника и изолированные культуры) этих вирусов, получившие названия pCoV-GD01 и GX_P2V соответственно. В лабораторных условиях ученые изучали их патогенность.
Изолят pCoV-GD01, наиболее близкий к SARS-CoV-2, оказался способен вызывать заболевание у золотистых хомяков и генно-модифицированных мышей. Вторым вариантом, GX_P2V, животные заражались, но симптомов болезни у них не было. Однако у этого варианта в лабораторных условиях появилась мутация — вот о ней и идет речь в свежеопубликованном исследовании.
— То есть это не тот вирус, который существует в природе — он прошел некоторые лабораторные модификации, но не биоинженерные, — объясняет Крючков. — Никто там специально геном не менял в нужных местах. Просто брали изоляты, в культурах выращивали, они меняли какие-то свои функции, измененные изоляты потом клонировали, и то, что получилось, вводили генно-модифицированным мышам.
Проще говоря, ученые не пытались вырастить специальный смертельный вирус — просто в процессе изучения обнаружили, что он может поменять свойства. Попробовали поизучать изменивший свои свойства вирус и получили неожиданный результат.
— Результат действительно неожиданный. В данном случае мы взяли мышей с человеческим АПФ-2, а это главный рецептор, через который SARS-CoV-2 входит в клетку, — говорит иммунолог. — И если бы на таких мышах исследовали SARS-CoV-2, то смертность была бы очень высокая, но это панголиновый вирус, и он не должен иметь такую смертность. По всей видимости, за счет лабораторных мутаций этот панголиновирус каким-то образом приобрел относительно небольшие изменения, которые вдруг сделали его очень опасным для таких ГМО-мышей.
Зачем понадобились исследования
Ученые регулярно говорят об опасности так называемых зоонозов — болезней, которые передаются от животных человеку. В том числе соответствующие заявления неоднократно делала Всемирная организация здравоохранения.
— Исследования проводятся для того, чтобы мы были готовы понимать, что такое патогенность вируса, какая у него способность вызывать эпидемии, пандемии, — говорит вирусолог Анатолий Альтштейн. — Эти эксперименты, конечно, имеют элемент опасности, но они проводятся в лаборатории, где принимаются меры, чтобы никуда этот вирус не разбежался. Есть люди, которые считают, что нельзя проводить такие исследования. Я отношусь к числу людей, которые понимают, что никому нельзя запретить поиск. Другое дело, что нужно, конечно, делать это в условиях, когда вирус не может покинуть лабораторию.
Нас ждет новая пандемия?
По словам вирусолога, китайские ученые предупреждают, что результаты исследования могут быть звоночком, что и природному вирусу, может быть, тоже не много нужно, чтобы перекинуться на людей.
— Но я так скажу, для специалистов в этом большой новости нет, потому что уже есть ряд таких событий, звоночков в дикой природе, которые свидетельствуют о том, что и другим коронавирусам тоже удается преодолеть межвидовый барьер от одних видов животных к другим, — говорит Альтштейн. — Если не выпускать этот вирус из лаборатории, то он никому не угрожает. Если такого рода вирус выпускается — сказать стопроцентно, что он вызовет пандемию, совершенно нельзя, потому что пандемия зависит от многих особенностей вируса, которые не могут быть легко и быстро проверены. Поэтому сказать, что этот вирус какой-то чрезвычайно опасный и это прямая угроза человечеству, нельзя.
Он подчеркивает, что результаты экспериментов, которые получают на мышах, не гарантируют, что при попадании к человеку результат будет тем же.
— Допустим, обычный коронавирус SARS-Cov-2 для мышей не так высоко патогенен, как многие другие вирусы. Тем не менее, он пандемийный. А другие вирусы, куда более опасные при испытаниях на мышах, пандемии не вызывают.
Тем не менее мыши дают ученым довольно важную информацию о том, как развивается и ведет себя вирус в тех или иных условиях. Проводить такие исследования на людях запрещено.
Коронавирусы, впрочем, не единственная угроза — пандемийными могут оказаться и другие вирусы. На одном из мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе 17 января обсуждали некую «болезнь X», которая может привести к количеству смертей в 20 раз больше, чем во время пандемии коронавируса.