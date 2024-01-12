Космонавт из Сибири отправится на орбиту на корабле Crew Dragon Илона Маска

Предполагается, что кузбасский космонавт сменит на МКС своего коллегу Константина Борисова и продолжительное время будет обеспечивать нормальное функционирование российского сегмента международной станции. По сведениям пресс-службы Роскосмоса, Гребенкин в конце декабря 2023 года на отлично сдал экзамен на тренажере российского сегмента МКС, в том числе успешно устранил условную аварию — разгерметизацию.