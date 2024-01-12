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Космонавт из Сибири отправится на орбиту на корабле Crew Dragon Илона Маска

Уроженец города Мыски полетит на МКС в составе смешанного американско-российского экипажа

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Точная дата старта пока не определена

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Уроженец Мысков Александр Гребенкин отправится в космос на корабле Crew Dragon компании SpaceX миллиардера Илона Маска. Российского космонавта окончательно утвердили в качестве члена экипажа очередной полетной миссии SpaceX на Международную космическую станцию (МКС), сообщается на сайте американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

По данным пресс-службы НАСА, компанию Гребенкину на борту корабля составят трое американских космонавтов — Мэттью Доминик (командир экипажа), Майкл Барратт и Джанетт Эппс. Старт группы на МКС запланирован на февраль 2024 года, точная дата вылета пока не определена.

Предполагается, что кузбасский космонавт сменит на МКС своего коллегу Константина Борисова и продолжительное время будет обеспечивать нормальное функционирование российского сегмента международной станции. По сведениям пресс-службы Роскосмоса, Гребенкин в конце декабря 2023 года на отлично сдал экзамен на тренажере российского сегмента МКС, в том числе успешно устранил условную аварию — разгерметизацию.

Ожидается, что Александр Гребенкин пробудет на орбите около полугода. Возвращение на Землю планируется в сентябре 2024-го.

Александр Гребенкин родился в 1982 году в Мысках, в 1999-м — окончил местную школу № 4, в 2002-м — Иркутский военный авиационный инженерный институт, в 2011-м — Московский технический университет связи и информатики. С 2002-го по 2018-й проходил службу в Военно-воздушных силах РФ. В 2017-м Гребенкин подал заявление на участие в отборе в отряд космонавтов, в 2018-м — получил статус кандидата в космонавты, в 2021-м — был назначен на должность космонавта-испытателя отряда космонавтов Роскосмоса.

По информации с сайта Центра подготовки космонавтов, за последние годы Александр Гребенкин участвовал в ряде обязательных для представителей его профессии тренировок и испытаний. В их числе — парашютная подготовка, тренировки в невесомости, обучение выживанию в горах и пустыне.

Напомним, изначально старт миссии на МКС с участием Гребенкина был запланирован на весну 2024 года на российском корабле, и предполагалось, что экипаж целиком составят из россиян. Однако в дальнейшем совместные планы Роскосмоса и НАСА изменились.

Как писал NGS42.RU, ранее Александр Гребенкин вошел в программу Роскосмоса по полету на Марс. Возможные сроки организации российской экспедиции на Красную планету пока не озвучивались.

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