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Новогодний звездопад и самое большое Солнце увидят новосибирцы в начале января

По словам специалистов, ожидается до 120 метеоров в час

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Увидеть его можно будет в ночь с 3 на 4 декабря

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Первый новогодний звездопад смогут увидеть новосибирцы в ночь с 3 на 4 декабря. Как сообщили в Московском планетарии, в пик активности метеорного потока Квадрантиды ожидается до 120 метеоров в час, это 1–2 метеора в минуту.

— Лучшее время для наблюдений будет с полуночи и до рассвета, когда радиант окажется максимально высоко над восточным горизонтом, — отметили эксперты.

Место вылета метеоров находится под ручкой ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас.

Также 3 января Земля максимально приблизится к Солнцу. Это позволит наблюдать самый большой диск Солнца в 2024 году. В этот день в 03:38 по Москве наша планета окажется на расстоянии 147 098 988 километров от Солнца.

Ранее жители Новосибирска могли наблюдать метеорный поток Геминиды. В момент пика за час пролетало 200 метеоров.

Метеорный потокЗвездопадНовосибирск
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