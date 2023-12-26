Новогодний звездопад и самое большое Солнце увидят новосибирцы в начале января

Первый новогодний звездопад смогут увидеть новосибирцы в ночь с 3 на 4 декабря. Как сообщили в Московском планетарии, в пик активности метеорного потока Квадрантиды ожидается до 120 метеоров в час, это 1–2 метеора в минуту.
— Лучшее время для наблюдений будет с полуночи и до рассвета, когда радиант окажется максимально высоко над восточным горизонтом, — отметили эксперты.
Место вылета метеоров находится под ручкой ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас.
Также 3 января Земля максимально приблизится к Солнцу. Это позволит наблюдать самый большой диск Солнца в 2024 году. В этот день в 03:38 по Москве наша планета окажется на расстоянии
Ранее жители Новосибирска могли наблюдать метеорный поток Геминиды. В момент пика за час пролетало 200 метеоров.