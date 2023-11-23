Лечат рак и эпилепсию: как искусственный интеллект помогает врачам и спасает жизни

Максиму Шараеву 34 года, он родился в Саратове, окончил физико-технический лицей № 1 , а затем — физический факультет МГУ. Учился на кафедре биофизики. Максим — эксперт в области нейровизуализации, нейротехнологий и машинного обучения, автор ряда исследований в области когнитивных технологий и нейроинтерфейсов.



— Максим, вы с детства хотели стать ученым?



— Да, я всегда был настроен на науку, были лишь сомнения, куда именно поступать. Мне с детства было очень интересно находить новую информацию, которую приходилось буквально собирать по крупицам. Когда начал работать в науке, стало понятно, что и здесь много рутины. Это только в кино каждый день какие-то прорывы, а в реальности работа ученого — это в основном кропотливый труд. Больше всего раздражают бюрократические, административные вопросы, которые отвлекают от научной деятельности и сильно выматывают. Но зато, когда что-то получается, подтверждается гипотеза и есть результат — например, научная статья в авторитетном журнале — это радует и вдохновляет.

