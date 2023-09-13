Много бюджетных мест, хорошие стипендии — что еще? Ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева ответил на популярные вопросы абитуриентов

— Сколько бюджетных мест в вузе? Есть ли новые или уникальные специализации, куда хотят сильно попасть даже на коммерцию?



— Мы занимаем второе место по количеству бюджетных мест среди вузов Нижнего Новгорода — в этом году их 2355. Конечно, абитуриенты стремятся попасть на бюджетную форму обучения. Наибольшей популярностью у нас пользуются такие направления, как атомная энергетика, информационные технологии, робототехника, автоматизация машиностроения. На них поступают ребята с высокими баллами — 250–290. Многие понимают перспективность этих специальностей, поэтому выбирают вариант обучения в НГТУ даже на платной основе.



— Как вам кажется, по каким критериям абитуриенты в принципе выбирают специальности?



— По моему опыту, большинству ребят важно дальнейшее трудоустройство. Затем — престижность труда. Конечно, есть абитуриенты, которые идут учиться для галочки, туда, где, по их мнению, будет проще учиться, где платят высокую стипендию, куда пошел друг и так далее. Но если говорить об осознанном выборе, то главное — востребованность на рынке и хорошая зарплата.

