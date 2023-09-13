Много бюджетных мест, хорошие стипендии — что еще? Ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева ответил на популярные вопросы абитуриентов

Ядерная энергетика, физико-химические технологии, радиоэлектроника, кибербезопасность — если эти слова вызывают любопытство и даже вдохновляют, то вам точно было бы интересно учиться в Нижегородском государственном техническом университете им.
Чем этот вуз хорош? Чего от него ждут абитуриенты? Как он помогает своим выпускникам найти работу? Мы решили задать самые распространенные вопросы ректору НГТУ им. Алексеева Сергею Михайловичу Дмитриеву.
Сергей Михайлович Дмитриев окончил физико-технический факультет Горьковского политехнического института (ныне НГТУ им. Алексеева). Доктор технических наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ в области образования. Пост ректора занимает с 2011 года. По его инициативе в 2008 году в вузе был создан Институт ядерной энергетики технической физики НГТУ, что дало мощный импульс развитию сотрудничества вуза с промышленными предприятиями и научно-исследовательскими центрами.
— Как изменился вуз за последние годы?
— За последние несколько лет наш университет выиграл все значимые конкурсы Министерства науки и высшего образования России. Например, НГТУ получил статус опорного вуза региона, стал победителем конкурса программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты». Также мы завоевали право создать свою Передовую инженерную школу атомного машиностроения и систем высокой плотности энергии. Это единственная в стране инженерная школа, у которой все предприятия-партнеры входят в госкорпорацию «Росатом». Помню, когда наш руководитель ПИШ выступал на встрече президента с руководителями других школ вузов, глава государства сказал: «Аж дух захватывает от вашей инженерной школы. Вы занимаетесь тем, чего еще нет в России». Мы действительно работаем на опережение. Всё это позволило создать новые лаборатории мирового уровня с современным оборудованием и запустить новые образовательные программы.
— А лаборатории уже запустили?
— Некоторые — да, другие запускаем. Из новых у нас работают лаборатории реакторной гидродинамики, 6 молодежных лабораторий, деятельность которых направлена на обеспечение технологического суверенитета России.
— Почему студенты поступают в НГТУ? Что хотят получить от университета?
— Мы делаем упор на практику — наш вуз тесно взаимодействует с промышленностью. Конечно, все технические университеты стараются так делать, но для нас это принципиальный момент. В НГТУ работают базовые лаборатории промышленных предприятий, а на производстве есть наши базовые кафедры, где студенты с 3-го курса проводят 3–5 дней в неделю. Лекции им читают сотрудники этих предприятий: главные конструкторы, академики, доктора наук. При этом ребята получают гарантированное трудоустройство на предприятиях с нулевым периодом адаптации. Это значит, что после окончания вуза они не тратят время на знакомство с производством, переобучение, а идут на свое привычное рабочее место, которое занимали с 3-го курса. Благодаря такому подходу наши студенты на вес золота.
— Нижний Новгород рядом со столицами. Почему стоит поступать в НГТУ, а не в Москву или Питер?
— Такая тенденция действительно есть. Многим кажется, что столичные вузы дают больше гарантий на успешную карьеру. Я понимаю, что молодым море по колено и им хочется покорить Москву. У меня много знакомых, чьи дети уехали туда учиться, но оказались не слишком довольны местом работы после окончания вузов. При выборе стоит учитывать, что Нижний Новгород насыщен высокотехнологичными предприятиями с высоким уровнем зарплаты. Учась в НГТУ, студент будет иметь практически стопроцентную гарантию трудоустройства на таком производстве. Предприятия-партнеры предоставляют стипендию талантливым студентам во время обучения, выпускникам, молодым специалистам, помогают с ипотекой, что добавляет привлекательности учебы у нас.
— Сколько бюджетных мест в вузе? Есть ли новые или уникальные специализации, куда хотят сильно попасть даже на коммерцию?
— Мы занимаем второе место по количеству бюджетных мест среди вузов Нижнего Новгорода — в этом году их 2355. Конечно, абитуриенты стремятся попасть на бюджетную форму обучения. Наибольшей популярностью у нас пользуются такие направления, как атомная энергетика, информационные технологии, робототехника, автоматизация машиностроения. На них поступают ребята с высокими баллами — 250–290. Многие понимают перспективность этих специальностей, поэтому выбирают вариант обучения в НГТУ даже на платной основе.
— Как вам кажется, по каким критериям абитуриенты в принципе выбирают специальности?
— По моему опыту, большинству ребят важно дальнейшее трудоустройство. Затем — престижность труда. Конечно, есть абитуриенты, которые идут учиться для галочки, туда, где, по их мнению, будет проще учиться, где платят высокую стипендию, куда пошел друг и так далее. Но если говорить об осознанном выборе, то главное — востребованность на рынке и хорошая зарплата.
— Как вы помогаете ребятам определиться с профессией?
— Мы начинаем работать с нашими будущими абитуриентами еще в школах, где организуем тестирование, проводим дни открытых дверей, на которые приходят до 1000 человек. У нас есть собственный центр тестирования, который помогает школьникам понять, он гуманитарий или технарь, и даже определиться с направлением выбора профессии. При университете существует Дом научной коллаборации, который работает со школьниками с 1-х по 11-е классы.
Хочу еще отметить, что мы вместе с предприятиями-партнерами создаем в нижегородских школах отраслевые классы: 2 атомных, 9 судостроительных, 5 авиационно-строительных. Причем они ориентированы на конкретные производства. Школьников приглашают на предприятия, например, ребятам из судостроительных классов показывают «Красное Сормово»: цеха, конструкторское бюро и так далее. Мы в вузе проводим для атомных классов некоторые лабораторные работы, запускаем проектные конкурсы, оцениваем их работы и даем призы.
— Много ли приезжает ребят из других регионов? Откуда чаще всего?
— Больше половины студентов не из Нижнего Новгорода. Приезжают из разных районов области и более 60 регионов страны. В основном это точки России, где расположены предприятия-партнеры вуза: Севмаш, «Звезда» и другие. НГТУ — это опорный вуз Росатома, который курирует подготовку кадров для АЭС малой мощности, поэтому часто у нас учатся студенты из городов, где есть атомные электростанции. Например, у нас учился студент из Якутии по целевому набору от Росатома, стал победителем Всероссийского инженерного конкурса по направлению ядерной энергетики, в этом году окончил магистратуру и уехал работать на АЭС в свою республику. Абитуриенты также приезжают с Камчатки, из Приморского края, Северодвинска, с Урала и из других регионов.
— Чем может заниматься студент кроме учебы?
— Конечно, не учебой единой живут наши студенты. В вузе активно работает студенческий совет, профсоюзная организация, Российский союз молодежи, различные волонтерские организации, студенческий клуб, студотряды. Особо отмечу, что традиции ССО в политехе не прерывались даже в непростые 90-е.
— Какие студотряды есть в НГТУ?
— Строительные, отряды проводников, педагогов. В строительных отрядах «Квант» и «Сила тока» ребята работают по направлению своей будущей деятельности. Например, атомщики и энергетики работают на строительстве АЭС и получают зарплату. В этом году ребята участвуют в строительстве объектов Национального центра физики и математики в Сарове, а энергетики строят ЛЭП. Традиционно участники стройотрядов нашего университета участвуют в строительстве АЭС за рубежом: в Египте, Турции, Бангладеш, Китае, Индии.
— А что можете сказать о спортивных достижениях вуза?
— У нас хорошие команды баскетболистов и волейболистов, яхтсменов, гребцов. Вуз поддерживает спортивные инициативы студентов. У нас есть спортивно-оздоровительный лагерь «Ждановец», где ребята с удовольствием отдыхают, занимаются спортом и творчеством. В этом году спортсмены НГТУ им. Алексеева заняли 3-е место в региональной универсиаде в общем зачете.
Для меня лично важно поддерживать спортивные традиции в вузе. Это воспитывает характер, здоровый патриотизм. В юности я получил 1-й разряд по боксу, сейчас веду здоровый образ жизни.
— Иногда спортсменам требуется поддержка из-за пропущенных занятий. Принято ли у вас помогать участникам соревнований?
— Знания всегда на первом месте. Конечно, мы не ставим зачеты за победы в спорте, но идем навстречу ребятам, которые занимаются профессиональным спортом: они учатся по индивидуальному учебному плану. Это подразумевает, что студент может подстроиться под график сессии, учитывая даты соревнований.
— Какие стипендии получают ребята? Есть ли диапазон от и до?
— Распределение стипендий в вузах примерно одинаково по стране. Хорошисты у нас получают 2800 рублей, отличники — 5600 рублей. Есть надбавки за активную научно-исследовательскую, общественную, спортивную деятельность. Так, студент, который хорошо учится и имеет достижения в каком-то из этих направлений, может получать
Помимо этого, наши студенты могут получать стипендии президента РФ и Правительства РФ. Есть именные стипендии от предприятий различных отраслей. Например, Росатомом учреждена стипендия им. профессора
В целом могу сказать, что студенты, которые занимаются научной работой, участвуют в выполнении хоздоговоров, грантовых проектов, получают зарплату наравне с нашими сотрудниками. Некоторые из них шутили, мол, можно я еще поучусь и стипендию пополучаю. Хочу подчеркнуть, что мы занимаемся не только образованием студентов, но и проведением научных исследований, опытно-конструкторских работ для наших предприятий по их реальным запросам.
— У вас есть волонтерский проект «ПромЭкскурсовод». Насколько он популярен у студентов? Чем привлекает?
— Мы запустили этот проект во время подготовки заявки на федеральный конкурс опорного университета. Проект «ПромЭкскурсовод» объединяет и студентов, и преподавателей. Суть в том, что студенты в качестве волонтеров помогают туристам узнать больше об истории предприятий Нижегородской области, их настоящем и будущем. Экскурсанты узнают, как выпускаются автомобили на заводе ГАЗ, как рождаются корабли на заводе «Красное Сормово», как обеспечиваются все нижегородские дома чистой водой на предприятии «Водоконал» и
— Расскажите о пяти выдающихся выпускниках. Что они сделали? Кем стали?
— У нас в главном корпусе университета развернута огромная аллея выпускников, которыми мы гордимся. Там вы можете увидеть фамилии главных инженеров и директоров крупных промышленных предприятий, лауреатов государственных премий, героев России, министров, губернаторов и множества других известных людей.
Из всех могу выделить несколько. Первый — Ростислав Евгеньевич Алексеев, чье имя носит университет, — выдающийся конструктор судов на подводных крыльях и создатель экранопланов. Далее — Игорь Иванович Африкантов, основатель ОКБМ — предприятия — флагмана отечественной атомной промышленности. Они, кстати, оба учились в одно время на кораблестроительном факультете. Среди современников это генеральный директор Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ, Герой России Валентин Ефимович Костюков. Также не могу не назвать генерального директора Объединенной судостроительной корпорации Алексея Львовича Рахманова и почетного полярника Аркадия Федоровича Николаева, который занимался проектированием ледовых аэродромов за полярным кругом, созданием техники для Арктики.
Наши выпускники создают ядерное и термоядерное оружие и средства их доставки, что крайне важно для оборонного комплекса страны. Поэтому мы вкладываем в студентов чувства патриотизма, долга и ответственности.
— Какие планы у вуза на будущий год?
— Наш университет — участник программы «Приоритет 2030», поэтому планы построены на семь лет вперед. Мы стремимся увеличивать объемы научных исследований, участвуем в проектировании высокотемпературных газовых реакторов, водородного и беспилотного транспорта, создании робототехники, создании систем информационной безопасности.
Хочу пожелать нашим будущим студентам интересной учебы, захватывающей внеучебной деятельности, а преподавателям — процветания и новых научных достижений.