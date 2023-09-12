«В технических вузах учатся самые творческие ребята, это уже проверено». Студент из Читы рассказал, почему резко изменил выбор института

Льгота по ипотеке для молодых специалистов для улучшения своих жилищных условий — 2%.



Ежегодный бесплатный перелет до сочинского побережья. Я живу в Могоче и чтобы добраться до Сочи мне нужно вначале доехать до Читы. Вся эта логистика будет включена в стоимость. Можно поехать не на поезде, а полететь на самолете. Также за отпуск с санаторно-курортным лечением работник будет платить только 13–15% от стоимости.



Почему учиться в ЗабИЖТ и работать в РЖД — это круто?



— В ЗабИЖТе учиться круто, потому что все ваши инициативы будут поддержаны, и вам будут давать все инструменты для реализации себя, своих талантов.



Не знаю, как в других компаниях, но в РЖД я до сих пор летаю на слеты. Вначале думал, что мои поездки закончатся в институте, но оказалось нет. Недавно вернулся из Калининграда со Всероссийского форума. Это удивительно и круто, потому что вас поддерживают, платят достойную зарплату и при этом молодежи дают еще и колоссальные возможности для развития.

