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Наука в регионах

«В технических вузах учатся самые творческие ребята, это уже проверено». Студент из Читы рассказал, почему резко изменил выбор института

Каждого студента института трудоустраивают еще до выпуска

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Дмитрий Чернигов, выпускник Забайкальского института железнодорожного транспорта

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Выбор университета всегда становится непростым решением. Зачастую родители и сами абитуриенты мечутся, потому что не знают о преимуществах вузов и его возможностях. Поэтому мы публикуем серию материалов о вузах России, чтобы помочь разобраться, какие университеты стоят того, чтобы провести в них несколько лет насыщенной научной и общественной жизни.

В этом интервью о своем студенчестве рассказал Дмитрий Чернигов, выпускником Забайкальского института железнодорожного транспорта. Он приехал из Могочи, чтобы стать первоклассным РЖД-шником и ни разу не пожалел о том, что почти накануне ЕГЭ изменил решение поступать в другой вуз. Почитайте, почему Дмитрия, как личность и профессионала прокачал именно институт и правда ли, что ЗабИЖТ круче московских вузов.

Дмитрий, почему вы выбрали ЗабИЖТ? Не прогадали?

— Когда учился в школе, у нас проходила олимпиада от ЗабИЖТа по физике и математике. Я принял участие. Изначально планировал поступать на инженера-эколога в ЗабГУ, но после этой олимпиады понимание чуть-чуть поменялось. После дорожной олимпиады, как мы ее называем, которая проходила в ЗабИЖТ с проживанием на Детской ЖД, после рассказов, экскурсий, общения со студентами, мой выбор резко изменился в пользу ЗабИЖТ. Сейчас я понимаю, что это была качественная профориентационная работа. Наверное, понравилась атмосфера, логичные доводы и аргументы о профессии, а также четкое понимание перспектив и того, что будет после окончания института.

Именно это и стало переломным моментом, потому что пришлось переключиться на подготовку к другим предметам. Конкретно — физику. После этого сразу же начал прощупывать почву: что, где, как, зачем. Наверное, ключевыми моментами были: получить серьезное инженерное образование, найти после окончания хорошую работу, иметь достойную оплату труда и не терять возможность реализовываться.

РЖД стало выбором, плоды которого я сейчас пожинаю. С моей стороны все сделано верно. Не прогадал, потому что во время обучения все мои инициативы были поддержаны: все поездки, все конкурсы институт всегда одобрял и выделял на них деньги. Я никогда не слышал слова «нет».

Одно из ярких завершений моего обучения в институте — конкурс «Студент года»

Одно из ярких завершений моего обучения в институте — конкурс «Студент года»

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В каких конкурсах, форумах и фестивалях вы участвовали?

— Самые яркие, которые до сих пор не выходят из моих мыслей: «Студенческая весна», «Студент года» и «Твой ход». На протяжении 4 лет я становился победителем «Студенческой весны» в театральном направлении номинации «Художественное слово». Поэтому четыре года подряд ездил на российские этапы в разные города.

«Твой ход» — очень интересный конкурс и форум, финал которого проходил в Сочи в «Сириусе». Там мы получили много поощрительных и классных плюшек, которыми, кстати, пользуемся до сих пор. Например, программа «Больше, чем путешествие».

И одно из ярких завершений моего обучения в институте — конкурс «Студент года». Это российская национальная премия, в которой я стал лауреатом Забайкальского края в номинации «Творческая личность года». Получилось поддержать традицию нашего вуза, потому что за год до меня Николай Шаванов стал лауреатом в номинации «Общественник года» и в этом году студент нашего института тоже стал лауреатом в номинации «Общественник года». Мы в ЗабИЖТ выстроили целую традицию, в которой наши студенты технической специальности становятся лауреатами на российском уровне. Я считаю, это такая добрая традиция, которую нужно поддерживать.

Если говорить о локальных институтских мероприятиях по типу литературного конкурса, квартирника, нам всегда говорили — пожалуйста. Выделяли аудитории, места для мероприятий и поддерживали наши инициативы.

Как совмещать активную жизнь с учебой на технической специальности?

Если говорить про совмещение активной студенческой жизни на технической специальности, то да, мы тут хотим похвалиться. Я говорю «мы», потому работали почти всегда в команде. Учились при этом на отлично. И лазили везде, где только можно и нельзя в плане активной жизни.

Когда вы только приходите в вуз, обязательной пробуйте себя во всех направлениях, которые вам только чуть-чуть понравятся. Взгляд зацепило — все, дерзайте. Нужно попробовать кучу направлений и потом из всей этой массы произойдет небольшое отсеивание и вы поймете, чему хотите уделить внимание. Иногда будет казаться, что не хватает 25 часа в сутках, но тут главная фраза — «Было бы желание».

В профкоме и ОСО ребята смогут научиться организовывать мероприятия

В профкоме и ОСО ребята смогут научиться организовывать мероприятия

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Каково это — быть одновременно лириком и студентом технической специальности?

— Часто пишут «Физик с душой лирика», мне немного не нравится эта формулировка. Я больше чтец. И лирические произведения не очень люблю, мне по душе что-то смешное, поэитичное.

Творчество и техническая специальность в совмещении реальны. Хочу сказать одно — в технических вузах учатся самые творческие ребята, это уже проверено.

Каким творчеством занимаются ребята вашего института?

— Играют на музыкальных инструментах, танцуют в студии «TranZit 75», занимаются фотографией, дизайном, вокалом. Про спорт я вообще молчу. Каждый найдет себя везде, где он хочет. В профкоме и ОСО ребята смогут научиться организовывать мероприятия.

Какие советы можете дать школьникам с высоты опыта студента и выпускника института?

— Сложный вопрос. Наверное, если сложно определиться с выбором вуза, выбирать ту специальность и направление, которые будут востребованы. Например, инженерное и техническое образование. Здесь выигрывает ЗабИЖТ, потому что здесь вы получите хорошую базу.

И не бойтесь пробовать себя везде. Не развивайтесь однобоко. Чем больше вы прокачаете себя, тем лучше познакомитесь с собой. Меньше думать о том, что вы самый умный и знаете больше всех. И ходить на пары. Я тот студент, который не пропускал ни одной пары без уважительной причины: будь то перелет куда-то или конкурс. Вы в институт приходите учиться. Не нужно беспричинно пропадать, можно заранее обговорить все детали с преподавателем. Создавайте подушки безопасности заранее, договаривайтесь и решайте.

Как был организован учебный процесс в институте? Какова доля практики?

Процесс был организован по-разному: лекционные занятия, практические, лабораторные. Расписание всегда было продумано с разделением учебной группы на подгруппы. Поэтому на лекциях мы были всем составом, а на практических занятиях нас разделяли для индивидуальной работы с каждым студентом.

После первого курса мы уже были на лабораторной практике внутри института. Со второго курса практика на производстве, где мы оттачивали навыки.

Что дал вам институт для личностного роста?

Практически все, что я описал выше. Институт дал все инструменты и возможность управлять, организовывать, говорить и учить. Проработка абсолютно по всем фронтам и со всех сторон. Ключи и болты гаечные вам в руки дают, а как вы их будете крутить и соберете ли цельный механизм — зависит от вас. Пожалуйста, пользуйтесь.

Средняя зарплата выпускника варьируется от 50 до 60 тысяч рублей

Средняя зарплата выпускника варьируется от 50 до 60 тысяч рублей

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Вы работаете по специальности. Как институт повлиял на вашу карьеру?

Да, я работаю по специальности — подвижной состав железных дорог, специализация вагоны. Работаю в вагонном эксплуатационном депо Могочи. Исполняю обязанности инженера производственно-технического отдела.

Есть еще небольшой плюс от института. Если у вас красный диплом, институт подает списки ребят на получения государственной награды от министерства транспорта. Эта награда дает баллы для получения звания «Почетный железнодорожнк» в будущем. Работая в РЖД ты никогда не можешь знать, что тебя ждет завтра, а значит, скучать не придется. Работа интересная, есть постоянные вызовы и направления развития.

В какие отрасли уходят работать выпускники, если не выбирают РЖД? В большинстве случаев это логистика?

— Мы можем работать в разных направлениях: горнодобывающая промышленность, потому что в ней используют железнодорожный транспорт, частные транспортные логистические и энергетические компании.

Какую зарплату в среднем получает выпускник? Можно ли рассчитывать на достойный стабильный заработок?

— Все зависит от специальности и должности, которую занимает выпускник. Думаю, средняя зарплата варьируется от 50 до 60 тысяч рублей. Зарплата в РЖД без задержек и всегда происходит индексация, все стабильно.

Работа на железной дороге — это всегда дополнительные социальные программы и гарантии. Расскажите об этом подробнее.

— Для молодых специалистов есть много крутых программ. Особенно, когда вы переезжаете в населенные пункты с неразвитой инфраструктурой. Например, как я в Могоче. Вы получаете подъемные в размере 250 тысяч рублей до вычета налогов. Это как единовременная премиальная выплата. После этого вы получаете единовременное вознаграждение молодым специалистам в формате одного оклада. Определенный перечень специальностей может снимать жилье с полной или частичной компенсацией.

Льгота по ипотеке для молодых специалистов для улучшения своих жилищных условий — 2%.

Ежегодный бесплатный перелет до сочинского побережья. Я живу в Могоче и чтобы добраться до Сочи мне нужно вначале доехать до Читы. Вся эта логистика будет включена в стоимость. Можно поехать не на поезде, а полететь на самолете. Также за отпуск с санаторно-курортным лечением работник будет платить только 13–15% от стоимости.

Почему учиться в ЗабИЖТ и работать в РЖД — это круто?

В ЗабИЖТе учиться круто, потому что все ваши инициативы будут поддержаны, и вам будут давать все инструменты для реализации себя, своих талантов.

Не знаю, как в других компаниях, но в РЖД я до сих пор летаю на слеты. Вначале думал, что мои поездки закончатся в институте, но оказалось нет. Недавно вернулся из Калининграда со Всероссийского форума. Это удивительно и круто, потому что вас поддерживают, платят достойную зарплату и при этом молодежи дают еще и колоссальные возможности для развития.

Молодежная политика в РЖД очень развита. Недавно проходил отбор на обучение внутреннего бизнес-тренера РЖД. Заявок было куча. Я решил попробовать и вот вчера уже была супервизия и оценка, что я сертифицирован по проведению бизнес-тренингов. В РЖД меньше говорят — больше делают. Вот и все. Поэтому, наверное, у нас и слоган «РЖД — люди дела».

Чем Чита круче Москвы и Питера? Почему стоит учиться здесь, а не в столичных вузах?

Во-первых, самое главное отличие в том, что в Чите будет более индивидуальный подход к каждому студенту. Даже преподаватели заинтересованы в том, чтобы вы получали знания. Причем уровень получаемых знаний абсолютно не отличается от тех, что дают столичные вузы.

ЗабИЖТ трудоустраивает своих студентов?

Да, ЗабИЖТ трудоустраивает своих студентов на распределении. У каждого пятикурсника будет распределение, где будет представитель из дирекции с каждым говорить о его планах, чего он хочет и куда пойдет работать. А у целевиков все намного проще.

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