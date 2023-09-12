«В технических вузах учатся самые творческие ребята, это уже проверено». Студент из Читы рассказал, почему резко изменил выбор института

Выбор университета всегда становится непростым решением. Зачастую родители и сами абитуриенты мечутся, потому что не знают о преимуществах вузов и его возможностях. Поэтому мы публикуем серию материалов о вузах России, чтобы помочь разобраться, какие университеты стоят того, чтобы провести в них несколько лет насыщенной научной и общественной жизни.
В этом интервью о своем студенчестве рассказал Дмитрий Чернигов, выпускником Забайкальского института железнодорожного транспорта. Он приехал из Могочи, чтобы стать первоклассным РЖД-шником и ни разу не пожалел о том, что почти накануне ЕГЭ изменил решение поступать в другой вуз. Почитайте, почему Дмитрия, как личность и профессионала прокачал именно институт и правда ли, что ЗабИЖТ круче московских вузов.
Дмитрий, почему вы выбрали ЗабИЖТ? Не прогадали?
— Когда учился в школе, у нас проходила олимпиада от ЗабИЖТа по физике и математике. Я принял участие. Изначально планировал поступать на инженера-эколога в ЗабГУ, но после этой олимпиады понимание чуть-чуть поменялось. После дорожной олимпиады, как мы ее называем, которая проходила в ЗабИЖТ с проживанием на Детской ЖД, после рассказов, экскурсий, общения со студентами, мой выбор резко изменился в пользу ЗабИЖТ. Сейчас я понимаю, что это была качественная профориентационная работа. Наверное, понравилась атмосфера, логичные доводы и аргументы о профессии, а также четкое понимание перспектив и того, что будет после окончания института.
Именно это и стало переломным моментом, потому что пришлось переключиться на подготовку к другим предметам. Конкретно — физику. После этого сразу же начал прощупывать почву: что, где, как, зачем. Наверное, ключевыми моментами были: получить серьезное инженерное образование, найти после окончания хорошую работу, иметь достойную оплату труда и не терять возможность реализовываться.
РЖД стало выбором, плоды которого я сейчас пожинаю. С моей стороны все сделано верно. Не прогадал, потому что во время обучения все мои инициативы были поддержаны: все поездки, все конкурсы институт всегда одобрял и выделял на них деньги. Я никогда не слышал слова «нет».
В каких конкурсах, форумах и фестивалях вы участвовали?
— Самые яркие, которые до сих пор не выходят из моих мыслей: «Студенческая весна», «Студент года» и «Твой ход». На протяжении 4 лет я становился победителем «Студенческой весны» в театральном направлении номинации «Художественное слово». Поэтому четыре года подряд ездил на российские этапы в разные города.
«Твой ход» — очень интересный конкурс и форум, финал которого проходил в Сочи в «Сириусе». Там мы получили много поощрительных и классных плюшек, которыми, кстати, пользуемся до сих пор. Например, программа «Больше, чем путешествие».
И одно из ярких завершений моего обучения в институте — конкурс «Студент года». Это российская национальная премия, в которой я стал лауреатом Забайкальского края в номинации «Творческая личность года». Получилось поддержать традицию нашего вуза, потому что за год до меня Николай Шаванов стал лауреатом в номинации «Общественник года» и в этом году студент нашего института тоже стал лауреатом в номинации «Общественник года». Мы в ЗабИЖТ выстроили целую традицию, в которой наши студенты технической специальности становятся лауреатами на российском уровне. Я считаю, это такая добрая традиция, которую нужно поддерживать.
Если говорить о локальных институтских мероприятиях по типу литературного конкурса, квартирника, нам всегда говорили — пожалуйста. Выделяли аудитории, места для мероприятий и поддерживали наши инициативы.
Как совмещать активную жизнь с учебой на технической специальности?
— Если говорить про совмещение активной студенческой жизни на технической специальности, то да, мы тут хотим похвалиться. Я говорю «мы», потому работали почти всегда в команде. Учились при этом на отлично. И лазили везде, где только можно и нельзя в плане активной жизни.
Когда вы только приходите в вуз, обязательной пробуйте себя во всех направлениях, которые вам только чуть-чуть понравятся. Взгляд зацепило — все, дерзайте. Нужно попробовать кучу направлений и потом из всей этой массы произойдет небольшое отсеивание и вы поймете, чему хотите уделить внимание. Иногда будет казаться, что не хватает 25 часа в сутках, но тут главная фраза — «Было бы желание».
Каково это — быть одновременно лириком и студентом технической специальности?
— Часто пишут «Физик с душой лирика», мне немного не нравится эта формулировка. Я больше чтец. И лирические произведения не очень люблю, мне по душе что-то смешное, поэитичное.
Творчество и техническая специальность в совмещении реальны. Хочу сказать одно — в технических вузах учатся самые творческие ребята, это уже проверено.
Каким творчеством занимаются ребята вашего института?
— Играют на музыкальных инструментах, танцуют в студии «TranZit 75», занимаются фотографией, дизайном, вокалом. Про спорт я вообще молчу. Каждый найдет себя везде, где он хочет. В профкоме и ОСО ребята смогут научиться организовывать мероприятия.
Какие советы можете дать школьникам с высоты опыта студента и выпускника института?
— Сложный вопрос. Наверное, если сложно определиться с выбором вуза, выбирать ту специальность и направление, которые будут востребованы. Например, инженерное и техническое образование. Здесь выигрывает ЗабИЖТ, потому что здесь вы получите хорошую базу.
И не бойтесь пробовать себя везде. Не развивайтесь однобоко. Чем больше вы прокачаете себя, тем лучше познакомитесь с собой. Меньше думать о том, что вы самый умный и знаете больше всех. И ходить на пары. Я тот студент, который не пропускал ни одной пары без уважительной причины: будь то перелет куда-то или конкурс. Вы в институт приходите учиться. Не нужно беспричинно пропадать, можно заранее обговорить все детали с преподавателем. Создавайте подушки безопасности заранее, договаривайтесь и решайте.
Как был организован учебный процесс в институте? Какова доля практики?
— Процесс был организован по-разному: лекционные занятия, практические, лабораторные. Расписание всегда было продумано с разделением учебной группы на подгруппы. Поэтому на лекциях мы были всем составом, а на практических занятиях нас разделяли для индивидуальной работы с каждым студентом.
После первого курса мы уже были на лабораторной практике внутри института. Со второго курса практика на производстве, где мы оттачивали навыки.
Что дал вам институт для личностного роста?
— Практически все, что я описал выше. Институт дал все инструменты и возможность управлять, организовывать, говорить и учить. Проработка абсолютно по всем фронтам и со всех сторон. Ключи и болты гаечные вам в руки дают, а как вы их будете крутить и соберете ли цельный механизм — зависит от вас. Пожалуйста, пользуйтесь.
Вы работаете по специальности. Как институт повлиял на вашу карьеру?
— Да, я работаю по специальности — подвижной состав железных дорог, специализация вагоны. Работаю в вагонном эксплуатационном депо Могочи. Исполняю обязанности инженера производственно-технического отдела.
Есть еще небольшой плюс от института. Если у вас красный диплом, институт подает списки ребят на получения государственной награды от министерства транспорта. Эта награда дает баллы для получения звания «Почетный железнодорожнк» в будущем. Работая в РЖД ты никогда не можешь знать, что тебя ждет завтра, а значит, скучать не придется. Работа интересная, есть постоянные вызовы и направления развития.
В какие отрасли уходят работать выпускники, если не выбирают РЖД? В большинстве случаев это логистика?
— Мы можем работать в разных направлениях: горнодобывающая промышленность, потому что в ней используют железнодорожный транспорт, частные транспортные логистические и энергетические компании.
Какую зарплату в среднем получает выпускник? Можно ли рассчитывать на достойный стабильный заработок?
— Все зависит от специальности и должности, которую занимает выпускник. Думаю, средняя зарплата варьируется от 50 до 60 тысяч рублей. Зарплата в РЖД без задержек и всегда происходит индексация, все стабильно.
Работа на железной дороге — это всегда дополнительные социальные программы и гарантии. Расскажите об этом подробнее.
— Для молодых специалистов есть много крутых программ. Особенно, когда вы переезжаете в населенные пункты с неразвитой инфраструктурой. Например, как я в Могоче. Вы получаете подъемные в размере 250 тысяч рублей до вычета налогов. Это как единовременная премиальная выплата. После этого вы получаете единовременное вознаграждение молодым специалистам в формате одного оклада. Определенный перечень специальностей может снимать жилье с полной или частичной компенсацией.
Льгота по ипотеке для молодых специалистов для улучшения своих жилищных условий — 2%.
Ежегодный бесплатный перелет до сочинского побережья. Я живу в Могоче и чтобы добраться до Сочи мне нужно вначале доехать до Читы. Вся эта логистика будет включена в стоимость. Можно поехать не на поезде, а полететь на самолете. Также за отпуск с санаторно-курортным лечением работник будет платить только 13–15% от стоимости.
Почему учиться в ЗабИЖТ и работать в РЖД — это круто?
— В ЗабИЖТе учиться круто, потому что все ваши инициативы будут поддержаны, и вам будут давать все инструменты для реализации себя, своих талантов.
Не знаю, как в других компаниях, но в РЖД я до сих пор летаю на слеты. Вначале думал, что мои поездки закончатся в институте, но оказалось нет. Недавно вернулся из Калининграда со Всероссийского форума. Это удивительно и круто, потому что вас поддерживают, платят достойную зарплату и при этом молодежи дают еще и колоссальные возможности для развития.
Молодежная политика в РЖД очень развита. Недавно проходил отбор на обучение внутреннего бизнес-тренера РЖД. Заявок было куча. Я решил попробовать и вот вчера уже была супервизия и оценка, что я сертифицирован по проведению бизнес-тренингов. В РЖД меньше говорят — больше делают. Вот и все. Поэтому, наверное, у нас и слоган «РЖД — люди дела».
Чем Чита круче Москвы и Питера? Почему стоит учиться здесь, а не в столичных вузах?
— Во-первых, самое главное отличие в том, что в Чите будет более индивидуальный подход к каждому студенту. Даже преподаватели заинтересованы в том, чтобы вы получали знания. Причем уровень получаемых знаний абсолютно не отличается от тех, что дают столичные вузы.
ЗабИЖТ трудоустраивает своих студентов?
— Да, ЗабИЖТ трудоустраивает своих студентов на распределении. У каждого пятикурсника будет распределение, где будет представитель из дирекции с каждым говорить о его планах, чего он хочет и куда пойдет работать. А у целевиков все намного проще.