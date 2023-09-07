«В детстве я слушала рассказы отца об атомных установках и мечтала создать "свой реактор"»: физик-ядерщик — о профессии, учебе и студентах

Мы продолжаем рассказывать о талантливых женщинах в науке. На этот раз своей историей с нами поделилась Татьяна Бокова, которая не только занимается уникальными разработками в области атомной энергетики, но и готовит новые поколения физиков-ядерщиков.
«Мой отец, Безносов Александр Викторович, окончил физико-технический факультет Горьковского политехнического института в 1964 году, с 1964 по 1979 год работал в Опытном конструкторском бюро машиностроения, где получил уникальный опыт в области атомной энергетики.
Он также управлял атомной подводной лодкой, сидел за пультом уникальных стендов-прототипов атомных установок, готовил методические материалы для военного состава подводной лодки. В 1979 году он был переведен в Новосибирский государственный технический университет, где работал старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой и профессором.
Мы были очень дружны с отцом, он проводил со мной много времени, когда я была маленькой. С самого детства я слышала захватывающие рассказы о папиной сложной и ответственной работе, которой он отдавал много времени и сил. И когда для меня настало время выбирать свой профессиональный путь, вариантов просто не было. Я пошла на кафедру АЭСиУ Физико-технического факультета Горьковского политехнического института (впоследствии — НГТУ).
Решающим фактором при выборе профессии были мои знания, полученные от отца. Я помню, как я с восхищением слушала его рассказы об атомных подводных лодках и установках и очень хотела сама придумать "свой реактор", на что он мне ответил, что он уже создал такой…
В мое время, когда я обучалась в институте, превалирующим контингентом были юноши. Особенным шармом обладали те, которые уже вернулись из армии и несли на себе ауру "взрослых", хотя были старше наших одногруппников всего лишь на два года.
Безусловно, преподаватели нас (девушек) отмечали, но никак не ущемляли или обижали. Молодые люди относились покровительственно, но некоторые девушки учились гораздо лучше юношей. На курсе была дружественная, приятельская атмосфера.
Я очень довольна своей работой. Преподаватель и ученый — это человек, погруженный в знания, науку, новизну и общение. Общение с молодежью — это радость дарения важной части профессионализма.
Мы не только люди, которые начитывают тексты с формулами, мы и "образцы для подражания".
Я много получаю от студентов, и, надеюсь, они от меня. А ведь и у нас были свои учителя и образцы для подражания. У меня это, безусловно, мой отец. Но были и другие, на примере которых хотелось идти и познавать, делать, двигаться вперед!
В молодости был случай — я шла по улице и мне навстречу шли студенты. До меня донеслись слова одного из них: "В общем, я смог ему сдать сегодня! Обидно было бы Безносову не сдать!" Другой ответил ему: "Ага, его лекции интересно слушать!" Меня разобрала гордость! Но к этому чувству добавилась и небольшая зависть. Я хотела стать таким преподавателем, про которого за глаза студенты говорили подобное!
Были во время обучения моменты, когда было совсем всё непонятно, но я старалась "докопаться" до понимания и не ударить в грязь лицом. Веру в себя мне помогали сохранять мама и отец. Они всегда меня поддерживали и не давали "поднять лапки".
Свой диплом об окончании вуза я получила в 1992 году. Это было очень тревожное время. Но в тоже время многое менялось и к лучшему. Так, например, был пущен в эксплуатацию новый Диагностический центр НОМДЦ. И мне хотелось попробовать себя в роли инженера по обслуживанию медицинской техники. Это сложнейшие автоматические диагностические лаборатории, компьютерные томографы и так далее. Я начала рядовым инженером, потом заместителем начальника отдела метрологии. Но всё же решила вернуться в вуз, чтобы заниматься научной деятельностью, а затем и преподавать.
На протяжении всего времени наша научная группа занимается работами, посвященными изучению тяжелых жидкометаллических теплоносителей в атомной энергетике. Работы по гидродинамике, теплообмену, трибологии, технологии теплоносителя и многое другое проведены нашими специалистами на высокотехнологических стендах и установках.
Моя профессиональная мечта? Продолжение работ по нашей научной тематике, работа с научной молодежью.
На мой взгляд, для технической отрасли важна не половая принадлежность, а склонность к техническим знаниям. У нас очень много девушек и женщин, которые блестяще решают технические задачи. И есть мужчины, прекрасно справляющиеся с тонкими материями».