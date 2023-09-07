«В детстве я слушала рассказы отца об атомных установках и мечтала создать "свой реактор"»: физик-ядерщик — о профессии, учебе и студентах

Мы были очень дружны с отцом, он проводил со мной много времени, когда я была маленькой. С самого детства я слышала захватывающие рассказы о папиной сложной и ответственной работе, которой он отдавал много времени и сил. И когда для меня настало время выбирать свой профессиональный путь, вариантов просто не было. Я пошла на кафедру АЭСиУ Физико-технического факультета Горьковского политехнического института (впоследствии — НГТУ).



Решающим фактором при выборе профессии были мои знания, полученные от отца. Я помню, как я с восхищением слушала его рассказы об атомных подводных лодках и установках и очень хотела сама придумать "свой реактор", на что он мне ответил, что он уже создал такой…

