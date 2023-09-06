Отдыхает за рулем и учит иностранцев: как изобретатель полюбила химию и что из этого вышло

Когда человек вдохновлен своим делом, он воодушевляет на свершение великих дел и других. Так Виктория Кабанова, аспирантка Института химии и химической технологии Ярославского государственного технического университета, влюбилась в науку еще в школе благодаря талантливому учителю. Сейчас девушка изобретает то, что раньше не удавалось никому в России, и передает свои знания студентам. Интервью с Викторией продолжает серию материалов о молодых ученых. Почитайте, что помогает справляться с трудностями, как необычно отдохнуть после работы и чем отличаются научные сотрудники.
— Расскажите подробнее о вашем исследовании, которое ранее не удавалось никому.
— Мы разрабатываем способы получения метилэтилкетона — важного соединения, применяемого в фарминдустрии, производстве лака, клея, печатных красок. В США, некоторых странах Азии это соединение производят, а у нас нет. Все предприятия, его использующие, вынуждены закупать его за рубежом. Это и дорого, и сейчас вообще невозможно. Мы разработали свой способ получения этого соединения, который по свойствам преобладает над теми, которые уже реализованы. Это иная технология, она является аналогом производства фенола, запущенного у нас в Татарстане, Башкирии и других регионах.
На производстве на основе несколько другого сырья производят фенол и вместе с ним ацетон. Сейчас в ацетоне резко снизилась потребность, и те излишки, которые производят, спроса на рынке не находят. Нужно его чем-то заменить. А фенол очень важен для фарминдустрии, как и метилэтилкетон. Мы подумали: почему бы не придумать свою цепочку превращений по совместному получению фенола и метилэтилкетона. Подтвердили их чистоту и достоверность. В лабораторных условиях мы эти соединения выделили. Теперь нужно пройти полупромышленные испытания на серьезном оборудовании… (Улыбается.)
— А откуда у вас такая любовь к химии?
— Я из Ярославской области, из села Брейтово на берегу Рыбинского водохранилища. В семье никто с химией — наукой или отраслью — связан не был. Но в школе у нас был замечательный педагог Наталья Викторовна, она любила предмет и зажгла любовь у нас. Перед нами ставили конкретные исследовательские задачи: например, основы тайнописи — как Ленин писал на газетных листах между строк с помощью крахмала. Это было очень интересно. Вот так меня увлекла химия, и я поняла, что свяжу жизнь именно с ней.
— Химия — наука разнообразная. Как выбрали конкретное направление?
— В школе я еще не решила, буду преподавать или работать на промышленном предприятии. Выбор пал на Ярославский государственный технический университет. Профиль у меня был «фармацевтическая химия», но я попала в группу, которая занималась нефтепереработкой. Я вспоминаю конференцию, где выступали ребята из этой группы — насколько интересные и насыщенные были у них доклады! Я попала к ним и до сих пор работаю в этом замечательном коллективе. На последнем курсе даже не сомневалась, что останусь в аспирантуре. Помимо научной деятельности, работаю ассистентом на кафедре, преподаю студентам из России и других стран. Мне нравится, это интересный и сложный опыт.
— К каким профессиональным результатам вы стремитесь?
— Пока цель — запустить полупромышленные испытания по получению метилэтилкетона. А уже более масштабная цель — это бизнес. На лакокрасочных предприятиях, чем богат Ярославский регион, это можно было бы реализовать. Никакого дорогостоящего оборудования не требуется, сырье производится у нас в стране. Думаю, что в небольших масштабах можно попробовать. Тем не менее наше сложное время требует от бизнеса определенной смелости, риска, чтобы запустить это всё.
— Как много времени проводите за работой? Вы в лаборатории всегда вместе с коллегами или у вас много самостоятельных дел?
— У нас слаженная работа в большой команде, мы все вместе работаем над одними и теми же задачами, но наши обязанности делегированы. Лично я задействована на всех этапах проведения научно-исследовательской деятельности: ищу в научно-технической литературе какую-нибудь изюминку, которую неплохо было бы сделать нам и даже что-то в этом усовершенствовать, черпаю идеи для дальнейших исследований, непосредственно ставлю химические эксперименты.
В лаборатории, как правило, провожу 8 часов. Бывает и больше — придешь с утра пораньше и уходишь чуть ли не последней из корпуса. Связано это с тем, что опыты занимают большое количество времени, 4–5 часов, и это только на сам процесс, а ведь еще нужно подготовить реактивы, собрать установку, по завершении убрать за собой рабочее место. Часто работу приходится брать и на дом. Конечно, там эксперимент не поставишь, но в работу ученого входит также обработка полученных результатов в виде сводных таблиц, графиков.
— Деятельность очень кропотливая.
— Да, работа химика сложна и монотонна, требует координации внимания, ответственности, стрессоустойчивости. Мы работаем с вредными веществами, сжатым кислородом в баллонах и на установках под давлением. Поэтому, придя в лабораторию, необходимо все эмоции оставить за ее пределами, сконцентрироваться на работе, быть усидчивым, и тогда химия обязательно тебя за это отблагодарит: даже небольшое открытие, неожиданный результат вдохновит тебя на новые свершения!
— Как переключаетесь от рутины?
— Когда проводишь несколько серий однотипных экспериментов, бывает тяжеловато, но не физически, а морально. Выполняя каждый день одно и то же в течение месяца, чувствуешь себя как робот на производственной линии. Однако мне нравится, что рутину всегда можно чем-то разбавить: поставил сегодня пару опытов, пошел проводить занятия со студентами, готовиться к выступлению на конференции, писать статью.
— Получается ли отдыхать от работы?
— Да, в свободное время мне нравится читать книги, а еще очень люблю автомобили, лет с 14. Вождение успокаивает, отвлекает, иногда едешь на мероприятие, волнуешься, а за рулем всё проходит. Люблю путешествовать. На выходной с радостью уезжаю к родителям, они живут на Рыбинском водохранилище, в 250 км от Ярославля. Люблю побыть в дороге. Если не химия, то я бы выбрала машиностроительный факультет. Эта тема мне интересна: как всё устроено в автомобиле.
— Любопытно! И все-таки здорово, что вы занимаетесь научной работой. В чем вы видите главное отличие ученых?
— Научное сообщество отличает, наверное, увлеченность делом. У них у всех независимо от возраста горят глаза, а это, как мне кажется, самое главное. Несмотря на возраст, семейные проблемы, мои коллеги всегда в поиске, в решении задач.
В науке, как и вообще в жизни, не всегда всё получается. Я для себя решила, что никогда не нужно опускать руки, сдаваться. Не получился эксперимент с первого раза, со второго даже — нельзя ставить крест, поддаваться чувствам. На свежую голову нужно потом к этому вернуться и все пути решения найти. Это и для науки алгоритм, и для любого жизненного испытания.