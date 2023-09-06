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Наука в регионах

Отдыхает за рулем и учит иностранцев: как изобретатель полюбила химию и что из этого вышло

Девушка нашла свое призвание

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Виктория Кабанова, аспирантка Института химии и химической технологии Ярославского государственного технического университета

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Когда человек вдохновлен своим делом, он воодушевляет на свершение великих дел и других. Так Виктория Кабанова, аспирантка Института химии и химической технологии Ярославского государственного технического университета, влюбилась в науку еще в школе благодаря талантливому учителю. Сейчас девушка изобретает то, что раньше не удавалось никому в России, и передает свои знания студентам. Интервью с Викторией продолжает серию материалов о молодых ученых. Почитайте, что помогает справляться с трудностями, как необычно отдохнуть после работы и чем отличаются научные сотрудники.

Расскажите подробнее о вашем исследовании, которое ранее не удавалось никому.

— Мы разрабатываем способы получения метилэтилкетона — важного соединения, применяемого в фарминдустрии, производстве лака, клея, печатных красок. В США, некоторых странах Азии это соединение производят, а у нас нет. Все предприятия, его использующие, вынуждены закупать его за рубежом. Это и дорого, и сейчас вообще невозможно. Мы разработали свой способ получения этого соединения, который по свойствам преобладает над теми, которые уже реализованы. Это иная технология, она является аналогом производства фенола, запущенного у нас в Татарстане, Башкирии и других регионах.

На производстве на основе несколько другого сырья производят фенол и вместе с ним ацетон. Сейчас в ацетоне резко снизилась потребность, и те излишки, которые производят, спроса на рынке не находят. Нужно его чем-то заменить. А фенол очень важен для фарминдустрии, как и метилэтилкетон. Мы подумали: почему бы не придумать свою цепочку превращений по совместному получению фенола и метилэтилкетона. Подтвердили их чистоту и достоверность. В лабораторных условиях мы эти соединения выделили. Теперь нужно пройти полупромышленные испытания на серьезном оборудовании… (Улыбается.)

А откуда у вас такая любовь к химии?

— Я из Ярославской области, из села Брейтово на берегу Рыбинского водохранилища. В семье никто с химией — наукой или отраслью — связан не был. Но в школе у нас был замечательный педагог Наталья Викторовна, она любила предмет и зажгла любовь у нас. Перед нами ставили конкретные исследовательские задачи: например, основы тайнописи — как Ленин писал на газетных листах между строк с помощью крахмала. Это было очень интересно. Вот так меня увлекла химия, и я поняла, что свяжу жизнь именно с ней.

Поступить в аспирантуру и связать свою жизнь с наукой Виктория решила еще на последнем курсе вуза

Поступить в аспирантуру и связать свою жизнь с наукой Виктория решила еще на последнем курсе вуза

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— Химия — наука разнообразная. Как выбрали конкретное направление?

— В школе я еще не решила, буду преподавать или работать на промышленном предприятии. Выбор пал на Ярославский государственный технический университет. Профиль у меня был «фармацевтическая химия», но я попала в группу, которая занималась нефтепереработкой. Я вспоминаю конференцию, где выступали ребята из этой группы — насколько интересные и насыщенные были у них доклады! Я попала к ним и до сих пор работаю в этом замечательном коллективе. На последнем курсе даже не сомневалась, что останусь в аспирантуре. Помимо научной деятельности, работаю ассистентом на кафедре, преподаю студентам из России и других стран. Мне нравится, это интересный и сложный опыт.

— К каким профессиональным результатам вы стремитесь?

— Пока цель — запустить полупромышленные испытания по получению метилэтилкетона. А уже более масштабная цель — это бизнес. На лакокрасочных предприятиях, чем богат Ярославский регион, это можно было бы реализовать. Никакого дорогостоящего оборудования не требуется, сырье производится у нас в стране. Думаю, что в небольших масштабах можно попробовать. Тем не менее наше сложное время требует от бизнеса определенной смелости, риска, чтобы запустить это всё.

Виктория задействована на всех этапах научных исследований

Виктория задействована на всех этапах научных исследований

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Как много времени проводите за работой? Вы в лаборатории всегда вместе с коллегами или у вас много самостоятельных дел?

— У нас слаженная работа в большой команде, мы все вместе работаем над одними и теми же задачами, но наши обязанности делегированы. Лично я задействована на всех этапах проведения научно-исследовательской деятельности: ищу в научно-технической литературе какую-нибудь изюминку, которую неплохо было бы сделать нам и даже что-то в этом усовершенствовать, черпаю идеи для дальнейших исследований, непосредственно ставлю химические эксперименты.

В лаборатории, как правило, провожу 8 часов. Бывает и больше — придешь с утра пораньше и уходишь чуть ли не последней из корпуса. Связано это с тем, что опыты занимают большое количество времени, 4–5 часов, и это только на сам процесс, а ведь еще нужно подготовить реактивы, собрать установку, по завершении убрать за собой рабочее место. Часто работу приходится брать и на дом. Конечно, там эксперимент не поставишь, но в работу ученого входит также обработка полученных результатов в виде сводных таблиц, графиков.

Деятельность очень кропотливая.

— Да, работа химика сложна и монотонна, требует координации внимания, ответственности, стрессоустойчивости. Мы работаем с вредными веществами, сжатым кислородом в баллонах и на установках под давлением. Поэтому, придя в лабораторию, необходимо все эмоции оставить за ее пределами, сконцентрироваться на работе, быть усидчивым, и тогда химия обязательно тебя за это отблагодарит: даже небольшое открытие, неожиданный результат вдохновит тебя на новые свершения!

Как переключаетесь от рутины?

— Когда проводишь несколько серий однотипных экспериментов, бывает тяжеловато, но не физически, а морально. Выполняя каждый день одно и то же в течение месяца, чувствуешь себя как робот на производственной линии. Однако мне нравится, что рутину всегда можно чем-то разбавить: поставил сегодня пару опытов, пошел проводить занятия со студентами, готовиться к выступлению на конференции, писать статью.

Девушка любит путешествовать в свободное время

Девушка любит путешествовать в свободное время

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— Получается ли отдыхать от работы?

— Да, в свободное время мне нравится читать книги, а еще очень люблю автомобили, лет с 14. Вождение успокаивает, отвлекает, иногда едешь на мероприятие, волнуешься, а за рулем всё проходит. Люблю путешествовать. На выходной с радостью уезжаю к родителям, они живут на Рыбинском водохранилище, в 250 км от Ярославля. Люблю побыть в дороге. Если не химия, то я бы выбрала машиностроительный факультет. Эта тема мне интересна: как всё устроено в автомобиле.

— Любопытно! И все-таки здорово, что вы занимаетесь научной работой. В чем вы видите главное отличие ученых?

— Научное сообщество отличает, наверное, увлеченность делом. У них у всех независимо от возраста горят глаза, а это, как мне кажется, самое главное. Несмотря на возраст, семейные проблемы, мои коллеги всегда в поиске, в решении задач.

В науке, как и вообще в жизни, не всегда всё получается. Я для себя решила, что никогда не нужно опускать руки, сдаваться. Не получился эксперимент с первого раза, со второго даже — нельзя ставить крест, поддаваться чувствам. На свежую голову нужно потом к этому вернуться и все пути решения найти. Это и для науки алгоритм, и для любого жизненного испытания.

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