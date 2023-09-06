Отдыхает за рулем и учит иностранцев: как изобретатель полюбила химию и что из этого вышло

В лаборатории, как правило, провожу 8 часов. Бывает и больше — придешь с утра пораньше и уходишь чуть ли не последней из корпуса. Связано это с тем, что опыты занимают большое количество времени, 4–5 часов, и это только на сам процесс, а ведь еще нужно подготовить реактивы, собрать установку, по завершении убрать за собой рабочее место. Часто работу приходится брать и на дом. Конечно, там эксперимент не поставишь, но в работу ученого входит также обработка полученных результатов в виде сводных таблиц, графиков.



— Деятельность очень кропотливая.



— Да, работа химика сложна и монотонна, требует координации внимания, ответственности, стрессоустойчивости. Мы работаем с вредными веществами, сжатым кислородом в баллонах и на установках под давлением. Поэтому, придя в лабораторию, необходимо все эмоции оставить за ее пределами, сконцентрироваться на работе, быть усидчивым, и тогда химия обязательно тебя за это отблагодарит: даже небольшое открытие, неожиданный результат вдохновит тебя на новые свершения!

