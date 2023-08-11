Россия отправила станцию на Луну. Что дальше?

Сегодня с космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б» со станцией «Луна-25», которая будет изучать спутник Земли. Станцию отправили к Южному полюсу Луны для того, чтобы заняться поиском воды — это первый полет России к земному спутнику почти за 50 лет. Запуск прошел успешно — разгонный блок «Фрегат» со станцией отделился от третьей ступени и вышел на околоземную орбиту через 9 минут после старта. А уже спустя час станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к Луне. После этого «Луну-25» взяли на управление с Земли.