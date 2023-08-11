Россия отправила станцию на Луну. Что дальше?

Сегодня с космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б» со станцией «Луна-25», которая будет изучать спутник Земли. Станцию отправили к Южному полюсу Луны для того, чтобы заняться поиском воды — это первый полет России к земному спутнику почти за 50 лет. Запуск прошел успешно — разгонный блок «Фрегат» со станцией отделился от третьей ступени и вышел на околоземную орбиту через 9 минут после старта. А уже спустя час станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к Луне. После этого «Луну-25» взяли на управление с Земли.
Через 5 дней аппарат должен выйти на окололунную круговую орбиту высотой в 100 километров, а мягкая посадка в районе Южного полюса Луны ожидается 21 августа.
— С Луны очень легко стартовать в дальний космос. И поэтому использовать Луну как такой «аэродром подскока», как говорят военные, для полета на Марс кажется очень перспективным направлением, — рассказал о том, как можно использовать все эти наработки в дальнейшем, директор института космических исследований Лев Зеленый.
Ранее мы подробно рассказали о том, какие еще задачи будут у «Луны-25», что она из себя представляет и почему ее полет так важен для науки.