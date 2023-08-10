Россия впервые за 50 лет отправит миссию на Луну. Что она там будет делать?

В середине 90-х ученые предложили создать орбитальную станцию для сейсмических исследований на Луне. Аппарат хотели оснастить десятью небольшими ударными зондами — пенетраторами. Одновременно с этим в полярный кратер планировали посадить спускаемый аппарат с научными приборами для поиска замерзшей воды. Проект назвали «Луна-Глоб». Но из-за того, что в те времена приоритет отдавали изучению Марса, а на другие исследования не хватало денег, планы оставались на бумаге в течение нескольких лет.

В 2000-х годах за проект взялись снова — задумка несколько раз претерпела значительные изменения, а окончательный облик начала принимать после 2010 года. В итоге в 2013 году создаваемый аппарат решили назвать «Луна-25», чтобы подчеркнуть связь с советскими экспедициями.