В океане, в лабораториях и в полях: как изменилась жизнь российских ученых за пять лет (спойлер: очень сильно)

Если в 90-е самыми крутыми были ребята в кожаных куртках, в нулевые — гламурные тусовщики, в десятые — блогеры, то современные подростки куда серьезнее. Молодые ученые — их новые супергерои. Этим людям под силу изменить мир одним открытием, они отвечают за технологии и влияют буквально на каждый шаг человека сегодня. Интерес к науке у школьников и студентов подогревают новые гаджеты, а на изобретения и разработки мотивирует сама среда. Уникальные условия для работы молодых специалистов по всей стране создает в том числе национальный проект «Наука и университеты». Мы выбрали четыре направления, узнав о которых, вы точно пожалеете, если не выбрали после школы технический вуз.
Научные центры, которые меняют представление о мире
Первое и, возможно, самое главное — в стране появились научные центры — точки притяжения, объединяющие специалистов из разных ее уголков в работе над общими проектами — от медицины до сельского хозяйства. Это пространства, оборудованные по последнему слову техники, позволяющие проводить совместные исследования на общей современной и комфортной базе для ученых и студентов из различных университетов и научно-исследовательских институтов. Ранее такой доступ к командной работе и экспертизе был возможен лишь за рубежом.
Четыре математических центра находятся в Санкт-Петербурге, Москве и новосибирском Академгородке, где работает много молодых и перспективных специалистов. Они проводят фундаментальные исследования и популяризируют царицу наук. Три центра геномных исследований занимаются биобезопасностью и разрабатывают генетические технологии для медицины, развития сельского хозяйства и промышленной микробиологии.
У остальных научных центров другие приоритеты. Это агротехнологии, которые позволят в будущем получить большой урожай каждый год, исследования эндокринных и онкологических заболеваний, рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты и изучение человеческого потенциала.
Кампусы: как живут студенты в XXI веке
До 2030 года в России создадут 25 новых университетских кампусов, в которых студентам будет комфортно жить, учиться, искать друзей и новые увлечения, а молодым ученым работать. Кампус становится экосистемой, где бакалавры и магистранты чувствуют себя уверенно и спокойно. Они знают, что на территории только соратники и у каждого можно попросить помощь.
Для подготовки к экзаменам и семинарам оборудованы коворкинги, где уютно и ничего не отвлекает. Поточные аудитории оснащены цифровым оборудованием, в библиотеке можно брать не только печатные книги, но и искать информацию онлайн в авторитетных ресурсах. А общежития больше не похожи на аварийные здания: в просторных комнатах каждый студент будет чувствовать себя как дома.
Корабль-актер и другие герои морей и океанов
«Прокачать» тачку — ерунда! Как насчет того, чтобы «прокачать» корабль — плавучий университет?
Пять научно-исследовательских судов с именами великих ученых: «Академик Николай Страхов», «Академик Сергей Вавилов», «Академик
У каждого судна удивительная история. Например, на борту «Академика Сергея Вавилова» не только проводили гидроакустические и гидрофизические исследования. В 2016 году корабль обнаружил обломки легендарного «Террора», а в 2017 году вез художников, писателей, философов к Южному полярному кругу.
Настоящая легенда — судно «Академик Мстислав Келдыш», названное в честь выдающегося советского специалиста в области прикладной математики, механики и космической техники. Он может не заходить в порт в течение 60 суток. С помощью корабля ученые сделали одни из первых исследований гидротермальных явлений в Мировом океане, открыли залежи полиметаллических сульфидных руд и множество новых видов животных. «Академик Мстислав Келдыш» позволяет вести работы на глубине
Лаборатории для молодых и перспективных
Сейчас работает 740 молодежных лабораторий на базе вузов и научных организаций с современным оборудованием, где могут работать ученые до
Важная задача лабораторий — привлечь внимание и сохранить интерес к науке у молодого поколения. Сейчас сотни талантливых специалистов работают в области биологии, генетики, физики, химии, робототехники, экологии, агрономии, экономики и других сферах. Острый ум этих парней и девушек и новый взгляд на привычные вещи позволяют сделать открытия, которые изменят мир.
Например, в Иркутской области изучают биотехнологический потенциал Байкала, чтобы создать прорывные технологии продукты на основе генетических ресурсов озерных эндемиков. А в Томске придумывают, как лечить людей от рака.