В океане, в лабораториях и в полях: как изменилась жизнь российских ученых за пять лет (спойлер: очень сильно)

Если в 90-е самыми крутыми были ребята в кожаных куртках, в нулевые — гламурные тусовщики, в десятые — блогеры, то современные подростки куда серьезнее. Молодые ученые — их новые супергерои. Этим людям под силу изменить мир одним открытием, они отвечают за технологии и влияют буквально на каждый шаг человека сегодня. Интерес к науке у школьников и студентов подогревают новые гаджеты, а на изобретения и разработки мотивирует сама среда. Уникальные условия для работы молодых специалистов по всей стране создает в том числе национальный проект «Наука и университеты». Мы выбрали четыре направления, узнав о которых, вы точно пожалеете, если не выбрали после школы технический вуз.

