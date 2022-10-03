Ученый получил Нобелевскую премию за расшифровку генома «Денисовского человека» — сенсационную находку сделали на Алтае
Лауреатом премии по физиологии и медицине стал шведский биолог Сванте Паабо
Нобелевский комитет присудил премию за открытия в области физиологии и медицины шведскому биологу Сванте Паабо. Ученый стоял во главе группы специалистов, «секвенировавших» геном древнего человека, останки которого были найдены в 2008 году в Денисовой пещере на Алтае. Ранее «Денисовский человек» — вымерший подвид человека — не был известен ученым.
В пресс-релизе, опубликованном комитетом, говорится, что в найденной фаланге пальца древнего человека возрастом 40 тыс. лет «удивительным образом хорошо сохранилась ДНК». Результат работы команды Паабо названы «сенсационными», поскольку выявленная последовательность ДНК — «уникальна по сравнению с уже известными геномами древних и современных людей».
Исследования Сванте Паабо легли в основу образования новой научной дисциплины — палеогномики. Работы шведского ученого дали понимание того, как иммунная система современного человека реагирует на инфекции. В частности, Паабо выяснил, что «денисовская версия гена» дает преимущество в выживании на большой высоте и наиболее распространена среди жителей Тибета.
Несколько лет назад заведующий отделом археологии каменного века ИАЭТ СО РАН Михаил Шуньков рассказал НГС, что еще удалось найти в Денисовой пещере.