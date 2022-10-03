20idei
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 4/10
usd 55.30
eur 52.74
Тема дняЖуткая история двухлетнего мальчика
Все новости
Все новости

Ученый получил Нобелевскую премию за расшифровку генома «Денисовского человека» — сенсационную находку сделали на Алтае

Лауреатом премии по физиологии и медицине стал шведский биолог Сванте Паабо

684
ds

Сенсационная находка была сделана в 2008 году

Поделиться

Нобелевский комитет присудил премию за открытия в области физиологии и медицины шведскому биологу Сванте Паабо. Ученый стоял во главе группы специалистов, «секвенировавших» геном древнего человека, останки которого были найдены в 2008 году в Денисовой пещере на Алтае. Ранее «Денисовский человек» — вымерший подвид человека — не был известен ученым.

В пресс-релизе, опубликованном комитетом, говорится, что в найденной фаланге пальца древнего человека возрастом 40 тыс. лет «удивительным образом хорошо сохранилась ДНК». Результат работы команды Паабо названы «сенсационными», поскольку выявленная последовательность ДНК — «уникальна по сравнению с уже известными геномами древних и современных людей».

Исследования Сванте Паабо легли в основу образования новой научной дисциплины — палеогномики. Работы шведского ученого дали понимание того, как иммунная система современного человека реагирует на инфекции. В частности, Паабо выяснил, что «денисовская версия гена» дает преимущество в выживании на большой высоте и наиболее распространена среди жителей Тибета.

Несколько лет назад заведующий отделом археологии каменного века ИАЭТ СО РАН Михаил Шуньков рассказал НГС, что еще удалось найти в Денисовой пещере.

ОткрытиеАлтайНобелевская премияМедицина
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2