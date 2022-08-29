Повторится Чернобыль или Фукусима? Физик-ядерщик объяснил, чем грозят нам обстрелы Запорожской АЭС

Даже после остановки реактора его топливо нужно охлаждать, поскольку в нем продолжается распад радиоактивных элементов. Для этого нужна работа насосов, а для них — электроэнергия. Наиболее надежный способ — это брать ее из сети. Худший вариант — если нарушится энергоснабжение станции, будет ее отключение от внешних сетей из-за обрыва линий электропередач, и из-за обстрелов такие обрывы уже случались.

На этот случай у АЭС есть резервные дизель-генераторы. Но вдруг они тоже выйдут из строя? В таком случае возникнет сценарий, который реализовался на Фукусиме.



Это опасно тем, что топливо может перегреться, расплавиться, проплавить корпус реактора и в итоге нарушить герметичность контейнмента. В Фукусиме еще были взрывы водорода, который выделился при реакции воды и перегретых оболочек топлива. Но на этот случай на Запорожской АЭС есть рекомбинаторы водорода, которые работают без электроэнергии и не должны допустить образования опасных концентраций водорода. Так что выброса вверх, как в Фукусиме, при таком сценарии быть не должно, но возможно загрязнение поверхностных и грунтовых вод.

