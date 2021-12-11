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Ученые сравнили вакцины «Спутник V» и Pfizer. Перед какой из них не устоял индийский штамм?

Исследования прошли в Венгрии и Сан-Марино

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В России пока можно привиться только отечественными вакцинами

В России пока можно привиться только отечественными вакцинами

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Российские ученые представили результаты исследований по «Спутнику V», которые проходили в других странах, а также в условиях распространения штамма «дельта». С докладом на международной конференции, которая прошла в Санкт-Петербурге, выступил микробиолог, заместитель директора по научной работе НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи МЗ РФ Денис Логунов. Он представил исследования, которые проходили во время массовой вакцинации.

В Российской Федерации во время клинических испытаний была показана эффективность 96% — этот показатель был в самом начале, до прихода штамма «дельта». В Венгрии исследование проводили в первом полугодии 2021 года. В этот период штамм «дельта» уже начал распространяться, но еще не захватил страну полностью. К тому моменту «Спутником» в стране были привиты около 820 тысяч человек, «Pfaizer» получили почти полтора миллиона.

— Эффективность по предотвращению инфицирования у «Спутника» составила 85,7%. Для сравнения, «Moderna» и Pfizer — 88% и 83%, — рассказал Логунов. — Здесь важно подчеркнуть, что «Спутник» находится на высоком втором месте, уже ниже, чем на штамме Ухань и на первых штаммах, но все еще остается высоким. Относительно ковидассоциированных смертей «Спутник» далеко на первом месте в Венгрии, при том что он находится на третьем месте по количеству примененных доз — 97,5%.

«Дельта» пришла и полностью заместила другие штаммы летом этого года. Тогда же когортное исследование, проведенное совместно с Минобороны, показало эффективность вакцины 83,1%. Осенью свое исследование провели ученые в Сан-Марино.

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— В Сан-Марино эффективность составила порядка 81% [относительно штамма «дельта»], Pfizer, для сравнения, 83,8%. То есть мы видим, что приход штамма «дельта» действительно вызвал снижение, — говорит ученый. — Да, вакцинная эффективность не упала ниже положенных 50%, но снижение есть. Если мы возьмем исследование Минобороны или московские исследования в закрытых коллективах, например, в психоневрологических интернатах, то вакцинация, а там охват вакцинальный за исключением редких случаев медотвода, в этих коллективах не наблюдалось третьей и четвертой волны.

В России ни Pfizer, ни Moderna пока недоступны — есть только пять отечественных вакцин. У каждой из них свои плюсы и минусы: отличаются противопоказания к вакцинации и побочные эффекты. О побочках всех вакцин мы писали в этом материале, а о том, кому нельзя прививаться и как получить медотвод, можно прочитать здесь. Также недавно в стране была зарегистрирована вакцина для подростков, тоже отечественная — «Спутник М». Она должна поступить в гражданский оборот в середине декабря. Почитать о новом препарате можно в этом материале.

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