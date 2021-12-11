Ученые сравнили вакцины «Спутник V» и Pfizer. Перед какой из них не устоял индийский штамм?

В России ни Pfizer, ни Moderna пока недоступны — есть только пять отечественных вакцин. У каждой из них свои плюсы и минусы: отличаются противопоказания к вакцинации и побочные эффекты. О побочках всех вакцин мы писали в этом материале, а о том, кому нельзя прививаться и как получить медотвод, можно прочитать здесь. Также недавно в стране была зарегистрирована вакцина для подростков, тоже отечественная — «Спутник М». Она должна поступить в гражданский оборот в середине декабря. Почитать о новом препарате можно в этом материале.

