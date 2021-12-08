Ученые опубликовали первое фото штамма «омикрон»

Ученые опубликовали первую фотографию «омикрон»-штамма: снимок появился на сайте медицинского факультета Гонконгского университета. Как пояснили ученые, на левой половине изображения — почечная клетка обезьяны, зараженная SARS-CoV-2 Omicron. На ней видно повреждение клеток с набухшими везикулами, содержащими маленькие черные вирусные частицы. Справа — она же, но с большим увеличением. На снимке видны агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности.
Впервые о варианте B.1.1.529, который позже получил название «омикрон», ВОЗ сообщила на прошлой неделе. Информация поступила из Южной Африки 24 ноября 2021 года.
— Этот вариант имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство, — сообщала ВОЗ в конце ноября. — Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом.
На днях штамм впервые был выявлен в России — первые пациенты, зараженные именно этим вариантом вируса, приехали из ЮАР.