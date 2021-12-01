Новосибирский ИГиЛ ищет охранников для склада со взрывчаткой (это не то, о чем вы подумали)

Новосибирский Институт гидродинамики имени академика Лаврентьева СО РАН (ИГиЛ СО РАН) объявил аукцион на военизированную охрану склада взрывчатых материалов и прилегающей территории.
Как сообщает сайт госзакупок, объект со взрывчатыми материалами находится в собственности государства, его площадь — 90 на 30 метров. Подрядчик должен контролировать территорию с помощью системы сигнализации, комплекса видеофиксации, также на объекте будет работать пост охраны с тревожной кнопкой. Максимальная цена контракта — 2,9 миллиона рублей.
Электронный аукцион проведут 13 декабря. Победитель займется охраной с 1 января 2022 года, контракт будет действовать до 31 декабря.
НГС направил запрос в ИГиЛ СО РАН, чтобы выяснить, какие вещества хранятся на складе и для чего их используют.
По данным сайта ИГиЛ СО РАН, институт основали в 1957 году. Он занимается исследованием математических проблем механики сплошных сред и механикой деформируемого твердого тела. Институт проводит исследования и участвует в разработке научных основ современной техники и технологии. В состав ИГиЛ входят лаборатории динамических воздействий, взрыва, газовой детонации и другие. К тематике научных исследований последней относится безопасность и противодействие терроризму.
Ранее НГС рассказывал о том, что новосибирский ученый из Института гидродинамики Геннадий Шевцов получил медаль за исследование электромагнитных ускорителей. Вручение прошло во время международного симпозиума во Франции.