Ученые показали робота-черепаху для разгона толпы

Похоже, у митингующих скоро не будет возможности кидаться в Росгвардию пластиковыми стаканчиками: на смену охранникам порядка из плоти и кости придут бездушные машины. Во всяком случае, такой видят картину будущего ученые Кабардино-Балкарского научного центра РАН. Они разработали и запатентовали проект гусеничного робота, который сможет подавлять уличные беспорядки. Для этого у него на вооружении будут электрошокер, сеткомет и быстротвердеющая пена. На соответствующий документ на сайте Роспатента обратили внимание «РИА Новости».