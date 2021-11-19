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Ученые показали робота-черепаху для разгона толпы

Для борьбы с уличными беспорядками у них есть электрошокеры, сеткометы и быстротвердеющая пена

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Предполагается, что в будущем митинги будут разгонять такие вот роботы

Предполагается, что в будущем митинги будут разгонять такие вот роботы

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Похоже, у митингующих скоро не будет возможности кидаться в Росгвардию пластиковыми стаканчиками: на смену охранникам порядка из плоти и кости придут бездушные машины. Во всяком случае, такой видят картину будущего ученые Кабардино-Балкарского научного центра РАН. Они разработали и запатентовали проект гусеничного робота, который сможет подавлять уличные беспорядки. Для этого у него на вооружении будут электрошокер, сеткомет и быстротвердеющая пена. На соответствующий документ на сайте Роспатента обратили внимание «РИА Новости».

Северокавказские разработчики уверены, что демонстранты никак не смогут навредить роботу. Во-первых, его полностью закрытая компоновка мешает получить доступ к механизмам и элементам гусеничного шасси. Во-вторых, благодаря обтекаемому корпусу (из-за чего изобретение и прозвали черепахой) за робота нельзя ухватиться, чтобы перевернуть. Другой плюс такого корпуса заключается в том, что робот не сможет нанести демонстрантам и случайным прохожим механические травмы из-за выступов или углов. Высота робота, по данным разработчиков, будет примерно по пояс взрослому человеку.

Предусматривается две модификации комплекса:

  • быстроходный (50–60 километров в час) робот-оперативник, который будет «рассекать» скопления людей и задерживать отдельных нарушителей с помощью сеткометов, электрошокеров, распылителей пены и раздражающих веществ;
  • роботы-щитоносцы, предназначенные для установки заграждений, разделяющих толпу на части, и блокирующие нарушителей от прямого физического контакта с правоохранителями.
Вот так роботы будут блокировать толпу

Вот так роботы будут блокировать толпу

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По задумке авторов, во время беспорядков роботы группами или поодиночке будут сближаться с нарушителем, предлагая через громкую связь прекратить противоправные действия или оставаться на месте до подхода правоохранителей. При неподчинении или попытке скрыться робот настигнет беглеца и накинет на него сеть или накроет зарядом быстротвердеющей пены.

Что же до скорости, то авторы разработки говорят, что она будет выше скорости «любого пешехода или всадника на лошади».

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