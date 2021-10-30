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В Новосибирской области ученые нашли древнюю статуэтку в форме головы лося

Также исследователи изучили местные могильники и нашли ранее неизвестные бронзовые украшения

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Раскопки проводились на памятниках Усть-Тартас-2 и Тартас-1

Раскопки проводились на памятниках Усть-Тартас-2 и Тартас-1

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При раскопках памятников в Венгерово сотрудники Института археологии и этнографии обнаружили интересную находку — статуэтку в виде головы лося. Об этом сообщили на сайте «Наука в Сибири». Ученый рассказал изданию, что представляет собой эта находка.

Статуэтку из кости длиной около семи сантиметров обнаружили при раскопках на памятнике Усть-Тартас-2. Ученые пришли к выводу, что она датируется эпохой ранней бронзы — IV тысячелетием до нашей эры.

— Произведения пластического искусства в культурах эпохи неолита, бронзы встречаются, но достаточно редко. Поэтому каждая такая находка для археолога — событие. Скорее всего, это культовый предмет. На нем есть какие-то насечки, которые нам еще предстоит изучить. Однозначно можно сказать, что в период ранней бронзы такие предметы встречаются и в Западной, и в Восточной Сибири и они связаны с какими-то определенными ритуалами, — рассказал «Науке в Сибири» заведующий отделом археологии палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН академик Вячеслав Молодин.

Так выглядит находка исследователей

Так выглядит находка исследователей

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А в поселении Тартас-1 археологи нашли ямы для квашения рыбы. Вячеслав Молодин сообщил изданию, что подобных ям в этой местности обнаружили несколько. По оценкам ученых, их можно отнести к раннему неолиту, IX–VII тысячелетию до нашей эры.

В одной из ям обнаружили орудие, сделанное из лопатки лошади. Предположительно, оно могло попасть туда при создании этой ямы. Также там сохранились пласты рыбы.

Также при раскопках на Тартас-1 исследователи изучили и могильники эпохи бронзы, погребальные практики андроновской археологической культуры. В этот период тела хоронили в скорченном положении (с подогнутыми ногами) и практиковали трупосожжение.

Андроновская культура (культурно-историческая общность) — общее название группы близких археологических культур бронзового века, охватывавших в XVII–XII веках до н. э. Казахстан, Западную Сибирь, западную часть Средней Азии, Южный Урал.

В одном из могильников нашли ранее неизвестные бронзовые украшения: височные кольца, браслеты из бронзовых бусин, которые нашивали на одежду.

— Один из браслетов совершенно оригинальный — он сделан в виде спирали. По-видимому, это кольцо нашивалось на обувь андроновских женщин, — рассказал «Науке в Сибири» исследователь.

Археологи из Новосибирска исследовали древний меч, который неизвестные сдали в пункт приема металлолома Красноярского края.

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