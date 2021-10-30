В Новосибирской области ученые нашли древнюю статуэтку в форме головы лося

При раскопках памятников в Венгерово сотрудники Института археологии и этнографии обнаружили интересную находку — статуэтку в виде головы лося. Об этом сообщили на сайте «Наука в Сибири». Ученый рассказал изданию, что представляет собой эта находка.

Статуэтку из кости длиной около семи сантиметров обнаружили при раскопках на памятнике Усть-Тартас-2. Ученые пришли к выводу, что она датируется эпохой ранней бронзы — IV тысячелетием до нашей эры.

— Произведения пластического искусства в культурах эпохи неолита, бронзы встречаются, но достаточно редко. Поэтому каждая такая находка для археолога — событие. Скорее всего, это культовый предмет. На нем есть какие-то насечки, которые нам еще предстоит изучить. Однозначно можно сказать, что в период ранней бронзы такие предметы встречаются и в Западной, и в Восточной Сибири и они связаны с какими-то определенными ритуалами, — рассказал «Науке в Сибири» заведующий отделом археологии палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН академик Вячеслав Молодин.