Площадка строящегося под Новосибирском СКИФа увеличится вдвое. Для чего?

Площадь наукограда Кольцово в Новосибирской области увеличится вдвое, на 40 га, из-за строительства площадки под строящийся центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу наукограда Николая Красникова.



— В этом году около 40 га мы получаем дополнительно к проекту СКИФ. Мы уже провели передачу земли решением сессии Совета депутатов Кольцова, Барышевского сельсовета, Новосибирского района. Законодательное собрание Новосибирской области должно эти решения утвердить, — передает слова Красникова информагентство.