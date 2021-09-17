Площадка строящегося под Новосибирском СКИФа увеличится вдвое. Для чего?

Площадь наукограда Кольцово в Новосибирской области увеличится вдвое, на 40 га, из-за строительства площадки под строящийся центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу наукограда Николая Красникова.
— В этом году около 40 га мы получаем дополнительно к проекту СКИФ. Мы уже провели передачу земли решением сессии Совета депутатов Кольцова, Барышевского сельсовета, Новосибирского района. Законодательное собрание Новосибирской области должно эти решения утвердить, — передает слова Красникова информагентство.
Глава наукограда уточнил, что тех 35 га, которые полагались для строительства изначально, будет мало — места хватило бы на сам объект и вспомогательные помещения, но не для дальнейшего развития.
— Начиная с того, что некоторые части СКИФа, например станция «Вектора», требуют некоторой санитарной зоны. Мировой опыт показывает, что все такие проекты предполагают развитие некоторой деловой активности. Напротив СКИФа должен быть современным образом устроенный деловой центр, к которому и приведет дорога, соединяющая микрорайоны Кольцова с ним, — пояснил он.
В том числе, по словам Красникова, прилегающая к наукограду площадь, принадлежащая Барышевскому сельсовету, может пойти на создание зоны внедрения для проектов Сибирского отделения РАН, Академпарка, Биотехнопарка и «строительства там служебного жилья».
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