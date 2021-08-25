В Кольцово начали строить СКИФ стоимостью в 37 миллиардов — цена проекта может вырасти

Под Новосибирском начали строить «Сибирский кольцевой источник фотонов»
Утром в среду, 25 августа, в Новосибирске началась стройка центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». Стройплощадка находится в Кольцово, по соседству с Сибирским ликеро-водочным заводом.
Сейчас на объекте идут подготовительные работы: прием и разметка площадки, снос деревьев, обустройство бараков для строителей и временных коммуникаций. К концу зимы строители планируют перейти к основному периоду строительства, а через год принять «первый бетон».
На стройке будут работать около 2,5 тысячи человек.
Как рассказал журналистам директор генподрядчика «Концерн
— Мы знаем директивную цену и знаем, что этой директивной цены точно не хватит. На сколько не хватит — тут нужно еще считать серьезно. Но главное, что понятен путь. Недавно было постановление правительства, связанное с ситуацией на рынке строительных материалов, где было сказано, что по объектам, строящимся за счет госбюджета, возможно увеличение стоимости госконтракта до 30%, — сказал Минаев.
Проект СКИФ создан в 2018 году по поручению Владимира Путина. По словам создателей, к концу 2023 года в Кольцово планируют завершить строительство первого в мире источника синхротронного излучения поколения «4+» с энергией
По словам Владимира Минаева, главные сложности объекта — сжатые сроки и рост цен на стройматериалы. Запустить кольцевой источник должны в 2024 году.