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В Кольцово начали строить СКИФ стоимостью в 37 миллиардов — цена проекта может вырасти

Пока на месте ведут подготовительные работы

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Сейчас на стройплощадке вырубают деревья и делают разметку

Сейчас на стройплощадке вырубают деревья и делают разметку

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Под Новосибирском начали строить «Сибирский кольцевой источник фотонов»

Утром в среду, 25 августа, в Новосибирске началась стройка центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». Стройплощадка находится в Кольцово, по соседству с Сибирским ликеро-водочным заводом.

Сейчас на объекте идут подготовительные работы: прием и разметка площадки, снос деревьев, обустройство бараков для строителей и временных коммуникаций. К концу зимы строители планируют перейти к основному периоду строительства, а через год принять «первый бетон».

На стройке будут работать около 2,5 тысячи человек.

Как рассказал журналистам директор генподрядчика «Концерн Титан-2» Владимир Минаев, начальная стоимость проекта — 37 миллиардов рублей, но она может вырасти.

— Мы знаем директивную цену и знаем, что этой директивной цены точно не хватит. На сколько не хватит — тут нужно еще считать серьезно. Но главное, что понятен путь. Недавно было постановление правительства, связанное с ситуацией на рынке строительных материалов, где было сказано, что по объектам, строящимся за счет госбюджета, возможно увеличение стоимости госконтракта до 30%, — сказал Минаев.

Проект СКИФ создан в 2018 году по поручению Владимира Путина. По словам создателей, к концу 2023 года в Кольцово планируют завершить строительство первого в мире источника синхротронного излучения поколения «4+» с энергией 3 ГэВ. Застройщик ЦКП «СКИФ» — Институт катализа имени Г. К. Борескова СО РАН. Генподрядчик — строительный холдинг «Титан-2». Изготовлением и запуском оборудования занимается Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН.

По словам Владимира Минаева, главные сложности объекта — сжатые сроки и рост цен на стройматериалы. Запустить кольцевой источник должны в 2024 году.

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